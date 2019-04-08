DHA YURT BÜLTENİ-14

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)BULGARİSTAN GÖÇMEN AKININA KARŞI TÜRKİYE SINIRINA ASKER GÖNDERDİ TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapan grup tarafından örgütlenen düzensiz göçmenler, 'Türkiye sınır kapılarını açacak' söylentileri ile toplanıp Yunanistan' a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın etti. Son 4 günde kente gelen 1955 göçmen yakalandı. Göçmen akını üzerine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bakanlarıyla acil toplantı yaparak, sınırdaki önlemleri en üst seviyeye çıkarılması talimatı verip, bölgeye asker gönderildiğini söyledi. Türkiye'de yaşayan çoğunluğu Afganistan ve İranlı kaçak göçmenler, sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla açılan hesaplardan, Türkiye'nin sınır kapılarına açacağını ve Yunanistan ile Bulgaristan'a geçiş yapacaklarını belirterek, Edirne'de toplanma çağrıları yaptı. Çağrılar üzerine göçmenler son 4 gündür Edirne'ye akın akın gelmeye başladı. Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentin giriş noktaları ve otogarda yoğun önlemler aldı. 4 günde Edirne'ye gelen 1955 göçmen yakalandı. Göçmenlerin 1100'ü Edirne kent merkezinde diğer 855 göçmen ise Yunanistan ve Bulgaristan sınırında jandarma ve hudut askerler tarafından yakalandı.

BULGARİSTAN ALARMA GEÇTİ

Bulgaristan da olası göçmen akınına karşı Türkiye sınırındaki önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Yunanistan'dan da göçmenlerin toplu halde hareket etmesi üzerine, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bugün İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karaçanov ile sınır polis yöneticileriyle acil bir toplantı düzenledi. Savunma Bakanı Karaçanov, olası mülteci akınını karşı ordunun hazır olduğunu açıkladı. Başbakan Borisov, Avrupa'da mülteci göçün yüzde 95 azaldığı ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine yakın bir dönemde ortaya çıktığını belirterek, "Yasa dışı göçün Balkan yolunu kestik. Türkiye ile sınırı iyi koruyoruz, sığınmacı anlaşması iyi çalışıyor, fakat Yunanistan ile problemler sürüyor. Selanik Bulgaristan'a çok yakın ve tedbirleri artırmalıyız" dedi. Borisov, sınır bölgesine Bulgar jandarma güçlerini gönderdiklerini, silah ve asker yığdıklarını ifade ederek, olası göçmen dalgasının sınırdan ülkeye yayılmasını önlemek için seferber olacaklarını kaydetti. Borisov, ülkedeki mülteci kamplarının kontrol edilmesini, güvenlik ve sınır birimlerinin durumla ilgili acil bilgi vermesini ve ihtiyaç halinde Yunan sınırına özel kuvvetler gönderilmesi talimatını verdi.

'3 BİN ASKERİ YUNANİSTAN SINIRINA GÖNDERMEYE HAZIRIZ'

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ordunun da muhtemel yasa dışı göçmen dalgasına karşı koymak için hazır olduğunu ifade etti. Karakaçanov, "Yunanistan'dan bu sığınmacı akımının Batı Avrupa'ya geçmek üzere, Bulgar sınırına yönelmesi halinde ilk 24 saatte bin 200 askeri, daha sonra da toplam 3000 askeri gönderebiliriz" dedi. YUNANİSTAN VE TÜRKİYE SINIRINDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Türkiye ve Yunanistan sınırında kontrolleri artıracaklarını ve jandarma ekiplerini yoğunlaştıracaklarını söyledi. Marinov, "Türkiye'de de, Yunanistan'da şu an durum kontrol altına alınmışa benziyor. Fakat ciddi gerginlik ve kitle gruplar halinde sırından geçmek için ciddi teşebbüsler var. Sosyal medyadan yayılan yanlış ve yalan bilgilere inanan göçmenler, büyük gruplar halinde toplanarak, Batı Avrupa'ya yola çıkmaya hazırlanıyor. Biz bu kitlesel yeni göçe karşı koymaya hazırız" dedi. YUNANİSTAN DA ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Göçmenlerin sınırı geçmek için Edirne'ye akın etmeleri üzerine Bulgaristan'ın yanı sıra Yunanistan da Türkiye sınırındaki önlemleri en üst seviyeye çıkardığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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EDİRNE

Jandarmanın arama yaqması

Otogarda yakalanan kaçaklar

DHA muhabiri Ali Can Zeray anons

Aramalardan detaylar SOFYA

Sofya'daki toplantıya katılan sınır polisi, Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı

Başbakan Borisov'un gelişi ve ayakta karşılanması

Bulgaristan arması

Başbakan Boyko Borisov' konuşması

Borisov ve Savunma Bakanı Krakaçanov

Güvenlik toplantısı

Detaylar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Sevda DÜKKANCI/EDİRNE, SOFYA(Bulgaristan),(DHA)- ======================================================== Eşi, baldızı ve kayınbiraderini öldüren zanlı, eve çift tabancayla gelmiş (EK)

2)GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESLİM ALDILAR Mehmet Öneker'in tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Ayla Öneker, kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi ve baldızı Reyhan İrketi'nin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. 3 kardeşin cenazelerinin bugün Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Beldesi Pekmezci Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazelerin yakınlarının adli tıp kurumu önünde görüntüleri

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazelerin çıkarılması

- Ağlayan bir kadın

- Cenazelerin morgtan alınıp araca taşınması

- Cenaze aracının gidişi SÜRE:01'48" BOYUT:200 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ===================================================== 3)'MAVİ BALİNA' KURBANI OLDUĞU SANILAN 14 YAŞINDAKİ RAŞİT, TOPRAĞA VERİLDİ AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde evlerinde boynundaki kemerle boğulmuş olarak bulunan ve intihar ettiği sanılan 14 yaşındaki Ortaokul öğrencisi Raşit Ç. (Çiftçi), gözyaşları içinde toprağa verildi. Baba Mehmet Ç., "Oğlum intihar etmiş olamaz birileri yaptırmış olabilir. Bilgisayar oyunu oynadığından şüpheleniyoruz" dedi. Bıyıklı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Raşit Ç., dün (Pazar) saat 18.00 sıralarında Koçarlı'nın kırsal Bıyıklı Mahallesi'ndeki evlerinde ailesi tarafından boynunda kemerle yerde oturur vaziyette hareketsiz şekilde buldu. Ailesi durumu jandarmaya ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, çocuğun boğularak öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından intihar ettiği sanılan çocuğun cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Morgu'na gönderildi. Jandarma, ailesinin ifadesinden oyun bağımlısı olduğunu ve bu nedenle son zamanlarda ders notlarının da düştüğünü öğrendikleri çocuklarının 50 bölümden oluşan ve sonunda oynayandan intihar etmesi istenen 'Mavi Balina' isimli oyunu oynadığından şüphelendiklerini söylemesi üzerine bilgisayar ve cep telefonuna incelenmek üzere el koydu. Hayatının baharında yaşama veda eden Raşit Ç. için bugün öğlen Bıyıklı Yeni Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Dirik, Raşit Ç.'nin babası Mehmet Ç., okul arkadaşları, komşuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Annen Şefika Ç.ise cenaze törenine getirilmedi. Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi Bıyıklı Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Gözü yaşlı baba Mehmet Ç., "Oğlum, Raşit bilgisayar oyunlarına düşkündü. Bu nedenle son zamanlarda ders notları da düştü. Bunun üzerine geçen 6 Nisan'da bilgisayar ve cep telefonu ile oyun oynamasını yasakladık. Telefon ve bilgisiyarını aldık. Olay günü eve geldiğimizde kendisi salonda yerde hareketsiz şekilde duruyordu. Boynunda kemer vardı. Bize şaka yapıyor sandık. Ancak daha sonra yanına gittiğimizde şaka olmadığını anladık. İntihar ettiğini düşünmüyorum. İntihar etmiş olsa bir yere asılı olurdu. Oğlumun ailevi ya da arkadaşlarıyla ilgili intihar etmesini gerektirecek bilinen bir sorunu da yoktu. Oyun oynardı ancak ne tür oyun oynadığını bilmiyorum. Oğlum intihar etmiş olmaz birileri yaptırmış olabilir. Oyun oynadığından şüpheleniyoruz. Çok üzgünüz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Raşit Ç.'in (Çiftçi) fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Cenaze törenine katılanlardan görüntü

-Baba Mehmet Ç. ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / KOÇARLI (Aydın), (DHA) =====================================================

4)3 GÜNDÜR KAYIP SURİYELİ ÇOCUK, BESİ ÇİFTLİĞİNDE ÖLÜ BULUNDU AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 3 gün önce kayıp başvurusu yapılan Suriye uyruklu Ahmet El Ahmet (12), bir besi çiftliğindeki gübre biriktirme alanında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Aydın-Muğla karayolu Ovaeymir Mahallesi yakınlarındaki bir besi çiftliği çalışanları, bugün öğle saatlerinde gübrelerin biriktirilen alanda bir erkek çocuk cesedi olduğunu gördü. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunda darp ya da kesici ve delici yara izi bulunmayan çocuğun, ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Suriye uyruklu Ahmet el Ahmet olduğunu belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, Ahmet el Ahmet'in ölümündeki sır perdesini aralamak için çok yönlü araştırma başlattı. Çocuğun ailesinin ülkesindeki iç savaştan kaçarak, 15 ay önce Türkiye'ye gelip Aydın'a yerleştiği öğrenildi.