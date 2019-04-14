DHA YURT BÜLTENİ -14

Eskişehir'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
ESKİŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağaşına yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler ise, araçlarını doludan korumak için üzerilerine battaniye ve karton sermeye çalıştı. Birçok kişi dolu yağışını görüntüledi ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını sui bastı. Belediye ekipleri su tahliye işlemi başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Dolu yağışından görüntüler
Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)
Balıkesir, dolu yağışı sonrası beyaza büründü
BALIKESİR’de bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle kentin bazı bölgeleri beyaza büründü, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Balıkesir’de saat 18.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dolu yağışına sokakta yakalanan vatandaşlar, işyerlerine ve dolmuş duraklarına sığındı. Sürücüler ise, zarar görmemesi için araçları için kapalı yerler aradı. Balıkesir'in bazı bölgelerinde aşırı dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Şiddetli dolu yağışı karşısında vatandaşlar panik yaşarken, bir yandan da bu anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Çok sayıda vatandaş, çektiği dolu yağışı ve beyaza bürünmüş yolların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Cep telefonu görüntüleri)
-Dolu yağışı görüntüleri
Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR,(DHA)
Sürücüsü klimayı açarken otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Kahramanamraş'ta, sürücüsünün klimayı açmaya çalışırken kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilde sıkışan 4 yaralı kurtarma ekipleri ve çevredekiler tarafından güçlükle çıkarıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş yolunun Bozoğlan mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş'a giden D.C. (55) yönetimindeki 02 FL 780 plakalı otomobil, klimayı açmaya çalışan sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü D.C. ile otomobilde bulunan K.C. (62) , D.C. (53) ve R.C. (19) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar çevredekilerin yardımıyla ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Ambulanslarla Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kurtarm çalışmaları
- Kaza yapan araç
- Kazanın meydana geldiği yol
- Jandarmanın araçta inceleme yapması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)
Tunceli'de jandarma 9 aylık bebek için seferber oldu
TUNCELİ’de hastalanan 9 aylık Arda bebek, jandarma ekiplerinin girişimiyle helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.
Tunceli merkezde oturan Hülya ve Serkan Şaroğlu çiftinin 9 aylık bebeği Emir Arda, akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Arda bebeğin kan değerinin hızla düşmesi ve oksijen satürasyonları 60’lara kadar gerilenmesi nedeniyle daha kapsamlı bir hastaneye götürülmesine karar verildi. Durumun Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e bildirilmesi üzerine, Arda bebek için helikopter tahsis edildi. Vali Sonel’in talimatıyla Arda bebek Tunceli Devlet Hastanesi'nden helikopterle alınarak, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakülktesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Arda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Arda bebeğin helikopter pistine getirilmesi
- Helikoptere alınması
- Helikopterin kalkışı
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Ferit DEMİR - Kamera: TUNCELİ,(DHA)
Fatih Erbakan: Bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmış
YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2002 yılında sadece vatandaşın bireysel olarak bankalara borcunun 6 milyar lira olduğunu belirterek, "2018 yılına gelindiğinde 550 milyar liraya çıkıyor. Bu, bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmış demek. Bu tam bir felakettir" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli 1'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. İzmit Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Fatih Erbakan, Andımız tartışmalarının kimseye bir fayda getirmeyeceğine değinerek,"Türkiye'mizde uzun zamandan beri bir Andımız tartışması sürüp gidiyor. Bu Andımız'ı okusak mı, okumasak mı aylardan beri bu tartışmaların içerisindeyiz. Biz milli görüş olarak ne diyoruz; ey benim değerli kardeşim, ey 82 milyon memleket evladı, sen dış güçler tarafından sömürüldükten sonra, işsizliğe, fakirliğe, açlığa mahkum edildikten sonra firavunların piramitlerine taş taşıyan köleler haline getirildikten sonra kardeş kanı aktıktan sonra, terör alıp başını gittikten sonra, ne mutlu Türk'üm desen ne olur, ne mutlu Kürt'üm desen ne olur? Biz insanlarımızın ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Kürt'üm, ne mutlu Arap'ım diyerek değil; biz insanımızın ne mutlu çalışacak işim var, ne mutlu huzur içinde yaşayacak vatanım var, ne mutlu kimseye muhtaç olmadan evimi geçindirecek gelirim var diyerek mutlu olmalarını sağlayacağız. Asıl mutluluk budur." dedi.
Türkiye'de ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:
"Biz Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizin en temel meselelerinden birisi olan ekonomi konusuna en büyük hassasiyeti gösteriyoruz. Bugün Türkiye'de 82 milyon vatandaşın uçan kuşa borcu var. Biz millet olarak Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Özel sektör, devlet ve millet olarak toplam borcumuz 900 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu 900 milyar dolar borçtan dolayı her sene devlet, millet ve özel sektör 100 milyar dolar borç faizi ödemek zorundayız. Bu Erbakan Hoca'mızın tabiriyle 'Firavunların piramitlerine taş taşıyan köleler haline gelmişiz haberimiz yok' Sadece vatandaşın bireysel olarak bankalara borcu 2002 yılında 6 milyar lirayken, 2018 yılına gelindiğinde 550 milyar liraya çıkıyor. Bu, bu iktidar döneminde vatandaşın bankalara borcu 90 misli artmış demek. Bu tam bir felakettir."
Görüntü Dökümü
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-Fatih Erbakan'ın salona gelişi
-Fatih Erbakan'ın salonu gezerek partilileri selamlaması
-Fatih Erbakan'ın konuşması
-Detaylar
Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA)
GEÇİLDİ
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