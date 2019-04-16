DHA YURT BÜLTENİ -14

Engelli kıza cinsel saldırı davasında 'beraat' kararı çıktı, kadınlar karara tepki gösterdi Giresun'da, 3 yıl önce zihinsel engelli H.K. (28) adlı kıza evinde cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 'nitelikli cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar M.Ç. (64) ve O.Y. (23) beraat etti. Adliye önünde toplanan Giresun Kadın Platformu üyeleri karara tepki gösterirken, H.K. gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Yağlıdere ilçesi Hisarcık köyünde 3 yıl önce meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. ve O.Y., zihinsel engelli H.K.'ye evinde cinsel saldırıda bulundu. H.K.'nin ailesinin şikayeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, Giresun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.

Davada bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu sanıklar M.Ç. ve O.Y.'nin, 'nitelikli cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarını işlediklerinin sabit olmaması' gerekçesiyle beraatine, haklarındaki yurt dışı çıkış yasağına ilişkin adli kontrol tedbirinin karar kesinleşinceye kadar devamına karar verdi. H.K.'nin ailesinin, avukatının üst mahkemeye başvurarak karara itiraz edeceği belirtildi.

"ADALETTEN UZAK BİR KARAR"

Giresun Kadın Platformu üyeleri duruşma öncesi 'Adalet istiyoruz' yazılı pankart açıp, Giresun Adalet Sarayı önünde toplandı. Platformu üyeleri, sanıklara beraat verilmesine tepki gösterdi. H.K.'nin de katıldığı ve gözyaşlarını tutamadığı basın açıklamasında konuşan avukatı Selin Nakıpoğlu, Giresun ve Trabzon Adli Tıp Kurumlarının H.K. için 'cinsel istismar olayı ile ilişkili olarak kolay kandırılabileceği, yönlendirilebileceği, ruhsal açıdan kendisini tam olarak koruyamayacağı' yönünde kararının olduğunu söyledi. Nakıpoğlu, şunları dedi:

"2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin adaletten fersah fersah uzak kararını duyduk. Onun şokunu yaşıyoruz. İki sanık H.'ye uygulamış oldukları cinsel saldırı ile pek çok suçlardan yargılanıyorlardı. Ancak iki cümle ile bir beraat kararı duyduk. Kişisel olarak avukatlık yaptığım sürece böylesine adaletsiz bir karar duymamıştım, okumamıştım. Bu karar elbette bozulacak. Bu dosyayı üst mahkeme gerçekten inceleyecek. Son derece eksiklikler olduğunu defaatle bildirmeme rağmen, heyet herhangi bir araştırma yapma gereği duymadı. Oysa dosyada gerçekleri yansıtan bilimsel raporlar vardı. Hepsine karşı üç maymunu oynadı. Heyet son derece adaletsiz bir karar verdi. Yine erkek yargı, erkekleri korudu. Biz sürecin takipçisiyiz. H. için adalet Samsun'da olmadı, Ankara'da elbette çıkacaktır."

"BU DAVADAN ANCAK ÖLÜRSEM VAZGEÇERİM"

H.K.'nin annesi Leyla K. de 3 yıldır davanın peşinde olduğunu belirterek, "Sanki arsa veya yer davası görüyorum. Ben namus davası görüyorum. Benim çocuğumu herkes görüyor. Bu davadan ancak ölürsem vazgeçerim" diye konuştu.

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-Adliye önüğ detayları

-Avukatın açıklaması

-Detaylar Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN,(DHA) ================== Devraldığı belediyenin borçlarını afişle duyurdu Aydın'da, Bozdoğan Belediye Başkanı seçilen AK Partili Ufuk Altıntaş, kurumunun borçlarını büyük bez afiş yaptırarak, şehrin merkezi yerindeki yüksek bir binanın dışına astırarak sergiledi. Cumhur İttifakı'ndan girdiği yerel seçimlerde yüzde 50.54 oy alarak seçilen Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, geçen dönemin belediye başkanı ve bu seçimde Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Selim Tümer Apaydın'ı da geride bıraktı. 4 Nisan'da mazbatasını ve sonra görevi devralan Altıntaş, dikkat çeken bir girişimde bulundu. Ufuk Altıntaş, devraldığı borçları gösteren afişi, şehir merkezindeki yüksek bir binanın tepesine astırdı. Belediyenin toplam 77 milyon 963 bin 700 TL borcu bulunduğunu duyurdu. Başkanlık makamında basın açıklaması yapan Başkan Altıntaş, borçlu bir belediye devraldıklarını belirterek, "Başkanlık koltuğuna oturmamızın ardından şoke olduk. Hiç beklemediğimiz ve ummadığımız bir borçla karşılaştık. Biz kavga için değil hizmet için geldik. Allah'ın izni ile hizmet seferine başlıyoruz. Belediyemizin bu borçlarını halkımızın da bilmelerinin faydalı olacağını düşünerek, vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Bu belediyemizin borçlarını da şehrimizin en merkezi yerinde, çarşı içinde en yüksek bir binanın dış cephesine bez afiş yaptırarak astık. İlçemizin gelişip kalkınması, ekonomik bağlamda bir adım daha ileriye gidebilmesi için el ele vererek, gece-gündüz çalışacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

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- Başkan Ufuk Altıntaş'ın açıklaması

- Bozdoğan Belediyesi'nin borçları binaya asılan afişte görüntü Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) ================= Antalyalı balıkçılar memnun Antalyalı balıkçılar, sona eren balık sezonundan memnun kaldı. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, palamut ve çinekoptan beklediklerini alan balıkçıların hamsiden yana yüzleri gülmese de sezonu kazançlı kapattıklarını belirterek, “Deniz balıklarına 1 ay sonra yüzde 20-30 arasında zam gelecek. Yetiştirme balıklara zam yok" dedi.

Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının kaldırılmasıyla başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan'da sona erdi. Balıkçıların yüzünü bu yıl palamut güldürdü. Karadeniz hamsi ise beklendiği gibi olmadı. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balığın hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürdüğünü söyledi. Bu sezon balıkların tüketiciden yana olduğunu ve fiyatlarının uygun olduğunu ifade eden Demir, “Palamut, çinekop, istavrit çok tutuldu. Marmara ve Ege hamsileri vardı ama Karadeniz hamsi azdı bu yıl. Deniz balıklarının geneli iyi tutuldu. Sezondan hem balıkçılar hem vatandaşlar memnun kaldı. Deniz ürünleri bu sezon fiyatları açısından halktan yana oldu. Hem etten hem tavuktan ucuza sofralarda yerini aldı. Hatta sebzelerden dahi ucuz olduğu zamanlar oldu" dedi.

Yasağın başlamasının ardından deniz balıklarına zam yapılacağı bilgisini de veren Demir, “Deniz ürünlerine 1 ay sonra yüzde 20-30 arasında zam gelecek. Bu durum normaldir. Yetiştirme balıklara öngörülen bir zam yok. Onlar aynı fiyattan devam eder. Geçen seneye göre kazancımız düşmedi aksine arttı" diye konuştu.

10 yıldır balık tezgahlarında geçimini sağlayan Ercan Akyol, av yasağının başladığı 15 Nisan tarihine kadar güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi. Bu yıl vatandaşların balığa doyduğunu ifade eden Akyol, “Bu sezon palamut ve çinekop patlaması oldu. Herkes memnun kaldı. Hamsi biraz az oldu. Çipura ve levrek 30 TL'den, hamsi 12-15 TL arasında satılıyor. Kupes, mezgit 15-20-25 TL arasında satılıyor. 1 ay kadar daha bu fiyatlarda gider, sonra yüzde 20- 30 arasında zam gelecek" dedi.

Pazarda balık satın alan Anna Şen ise fiyatların pahalılığından yakındı. Önceleri her hafta balık alırken bu sezon balık alamadığını belirten Şen, “Tavuk eti de alamıyorum. Kırmızı et zaten hayal oldu. Şimdi sadece balıklara bakıp geçmekle yetiniyoruz" diye konuştu.

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Balık tezgahından görüntü

Balıkların görüntüsü

RÖP 1: Ercan Akyol

RÖP 2: Anna Şen

Detaylar 261 MB - 02.21 // HD Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) =================== Traktör hırsızlığına 3 tutuklama Denizli'nin Çivril ilçesinde traktör çaldıkları ileri sürülen 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün (pazartesi) Çivril ilçesinde meydana gelen traktör hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. Çalınan traktörün yanı sıra şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde bir miktar esrar da ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 3'ü, jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen H.Y, M.K. ve M.Z. ise tutuklandı. Görüntü Dökümü

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- İfadesi alınan şüphelilerin araca bindirilmeleri

- Şüphelilerin adliyeye getirilmeleri

- Tutuklanan şahısların adliyeden çıkış görüntüleri

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) =================== Cumhur İttifakı'nın İzmirli başkanlarından Anıtkabir ziyareti İzmir'in Kınık, Kiraz, Bayındır, Bergama ve Aliağa ilçelerinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne Cumhur İttifakı'nın adayları olarak girip kazanan belediye başkanları, mazbatalarını almalarının ardından ilk toplu ziyaretlerini Anıtkabir'e gerçekleştirdi.

Anıtkabir'i ziyaret eden heyette hepsi AK Parti'li olan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bayındır Beylediye Başkanı Uğur Demirezen ile MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Cumhur İttifakı İzmir Belediye Meclis üyeleri de yer aldı. Mozoleye çelenk bırakılıp, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Anıtkabir ziyaret defterine heyet adına duygu ve düşüncelerini aktaran Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar şunları yazdı: "İstiklal mücadelemizin mimarı, Cumhuriyetimizin banisi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün burada Cumhur İttifakı'nı temsilen, güzel İzmirimizin en genç kadın belediye başkanı olarak bulunuyorum. Düşman işgaline karşı direnişin başladığı, ilk kurşunun atıldığı ve Kurtuluş Savaşımızın zaferinin müjdelendiği, Kurtuluş'un ve kuruluşun simgesi olan İzmirimizin bir ilçesinde milletimiz tarafından böylesine bir göreve layık görülmenin gururunu yaşıyorum. Cumhur İttifakı'nın temsilcileri olarak bizler, İzmir'in tarihine layık bir anlayışla görevlerimizi ifa edecek, geçmişimizden devraldığımız bu güzel mirası geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Sizin de ifade ettiğiniz üzere; İzmir artık üzerine hiçbir kirli ayağın basamayacağı kutsal bir topraktır."

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- Belediye başkanları ve beraberindekilerin Anıtkabir'in bahçesindeki törende yürümeleri

- Mozoleye çelenk sunulması

- Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın ziyaret defterine yazdıklarını okuması İZMİR, (DHA) ================= HDP'li Selim Sadak, adli kontrolle tahliye edildi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanan Siirt eski Belediye Başkanı ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyesi Selim Sadak, adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

10 Mart günü yerel seçim çalışmaları kapsamında Viranşehir HDP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile katılan Selim Sadak, buradaki konuşmasında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Siirt eski Belediye Başkanı ve DTK Üyesi Selim Sadak, avukatlarının itirazı üzerine bugün Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ara duruşmada adli kontrol şartı getirilerek tahliye edildi.