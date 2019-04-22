DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ÇORLU'DA 'SESSİZ BEKLEYİŞ' EYLEMİ SÜRÜYOR TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında ölenlerin yakınları, yaralananlar ve avukatları, savcılığın bazı sorumlular hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı yönündeki kararı üzerine cuma günü adliye önünde başlattıkları 'sessiz bekleyiş' eylemi bugün de sürdü. Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında geçen yıl 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, hazırlanan bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu' bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında, 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezası talep edildi. Dava, 3 Temmuz günü, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

EYLEM BUGÜN DE SÜRDÜ

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralılar ve avukatları, kazada sadece 4 kişi hakkında dava açılıp, diğer sorumlular hakkında takipsizlik kararı verilmesini protesto etmek için geçen cuma günü Çorlu Adliyesi önünde başlattıkları 'sessiz bekleyiş' eylemini bugün de sürdürdü. 'Tüm sorumlular yargılansın. Adalet istiyoruz' yazılı pankart açılan eyleme İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat Tekneci de katıldı.

DURAKOĞLU: SORUMLULARIN ORTAYA ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 4 TCDD görevlisinin sanık olarak gösterildiğini belirterek, şunları söyledi:"Pek çok sorumlu gördüğümüz, sorumlu sandığımız, sorumlu bildiğimiz, sorumlu olup olmadığının ortaya çıkartılmasını istediğimiz yüksek derecedeki görevliler için takipsizlik kararı verildi ve biz bugün burada takipsizlik kararına yapılan itirazların sonuçlandırılması, onların da yargılanmasını temin etmek üzere buradayız. Biz kimseyi yargısız infaz yapmak istemiyoruz. Biz olayı bilmek istiyoruz. Olayın nasıl olduğunu görmek istiyoruz. Olayın sorumlularını anlatmak, bilmek istiyoruz ve bunun yargıyla ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Hiçbiri hakkında takipsizlik kararı verilen insanların suçlu olduğunu söylemiyoruz. Suçlu olup olmadıklarının yargılanarak ortaya çıkmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz ki. Adalet istiyoruz biz. Bunu istemek herkesin hakkıdır diye düşünüyorum." Kazada, 25 kişinin öldüğünü ve 340 kişinin yaralandığını ifade eden Durakoğlu, "Bunun bir sonucunun olmaması mı gerekir? Gerçekten geçiştirilecek bir şey mi? Bilirkişi raporu, bilirkişilerin kişiliğinden kaynaklanan, görevlerinden kaynaklanan sakat bir rapordur. Onun dışında 4 ayrı rapor daha var. O bilirkişi raporlarının söylendiğinin tam tersini söylüyor. Yağmur, doğal afet değildir arkadaşlar. Yağmur, doğal afet olamaz. Yağmur nedeniyle trenler, vagonlar böyle devrilemez. İnsanların canını alamaz. Bunun için birilerinin bir şey yapmış olması gerekiyor. Birilerinin bir şeyleri ihmal etmiş olması gerekiyor. Bu denli vurdumduymaz olma gibi bir anlayışın başka mercilerde bürokrasilerde karşılığı olabilir, yargıda karşılığı yoktur. Yargılanan insanlar hesaplarını verirler, aklanırlar, ömrü boyunca da alnı ak dolaşırlar. Aklanmaktan kaçınmak, yargıdan kaçmak, adaletten kaçmak neyin nesidir bilmiyoruz. Biz bunun için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Olayı sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

TEKNECİ: İTİRAZLAR İVEDİLİKLE DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, 25 kişinin öldüğü kazada insanların en temel hakkı olan yaşam hakkının ihlal edildiğini ifade ederek, "Tabii ki de bu süreçte çok değişik gelişmeler oldu. Örnek vermem gerekirse Soma'da 300'ün üzerinde madenci vefat etmişti. Oradaki Akhisar'daki savcılık makamı bütün üniversitelere yazı yazılarak alanında uzman kişileri istemiş, ona göre objektif olduğu inanılan insanlara rapor hazırlattırılmış, ona göre takip edilmiştir. Ancak Çorlu'da yaşanan tren katliamında aynı yöntem uygulanmamıştır" dedi.Olaya ilişkin bilirkişilerden birinin kazada sinyalizasyon yapan firmanın yönetim kurulu üyesi, diğerinin de Pamukova'daki kazada makinistleri suçlayan ve TCDD yönetimini aklayan kurulda yer aldığını ve TCDD danışmanlık yaptığı söyleyen Tekneci, "Açıklamaların bile bu raporu hazırlayanların objektif olmadığını, kamu vicdanının ve hukuku yerine getirmediğini göstermektedir. O yüzden bu itirazlar, ivedilikle değerlendirilmeli ve gerçek sorumluların da yargılanacağı hukuk sisteminin inşa edilmesi ve ona göre de bilirkişi raporunun alınması gerekmektedir" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradı Kanseri yenerek okula dönen öğretmene sürpriz karşılama Zonguldak’ta, Kılıçdaroğlu’na saldırı kınandı

Görüntü Dökümü

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-Adliye tabelası

-Toplanan kalabalık

-Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci'nin açıklaması

-İstanbul Baro Başkanı Durakoğlu'nun açıklaması

-Genel ve detaylar Haber- Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) ================================================== İki aile arasında baltalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı (EK)

2)"NİKAHLI EŞİMİ KİMSE ALAMAZ" Bursa'nın Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde dün gece meydana gelen, 5 kişinin bıçak ve baltayla yaralandığı, 3 kişininde gözaltına alındığı kavgayla ilgili, 3 kişiyi bıçakla yaralayan Sevinç A.'nın eşi Efkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada ilk ifadesi alınan Efkan A., "Eşim Sevinç A. ile tartıştık. Evden ayrılmak istedi, bende evden ayrılmasına izin vermedim. Eşim Sevinç A. abisine kavga ettiğimizi anlatmış. Akşam evde birlikte oturduğumuz esnada, pencereler kırıldı. Cama çıktığımda eşim Sevinç A.'nın abisi Maksut Zololdinov ve yakınları, elindeki baltayı göstererek aşağıya inmemi söyledi. Aşağıya inmedim fakat kapıyı kırıp içeri geldiler. Eşimi götüreceklerini söylediler. Kısa süre tartıştık, daha sonra elindeki bıçağı ve baltayı bana savurunca bende mutfaktan aldığım bıçak ile saldırdım. Sevinç A., benim nikahlı eşim, nikahlı eşimini kimse benden alamaz. Pişman değilim" sözlerine yer verdiği öğrenildi. Ayrıca hastaneye kaldırılan Dilshad Suleymanov, İsrail Zuzlayev, Rüstem Mecit ve Nazire Avcı'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Maksut Zololdinov'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının adliyeye sevk olması Süre: 00: 41 Boyut: 7.13

Haber-Kamera:Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) =============================================== 3)KINIK: KÖK HÜCREDE 4 BİN EŞLEŞME, BİNİ AŞKIN NAKİL YAPILDI Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kök hücre bağışında 500 bin donöre ulaşıldığını ifade ederek, "4 bin eşleşme bulundu ve bini aşkın kök hücre, kemik iliği nakli yapıldı" dedi.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Kızılay tarafından Gaziantep'te kan bağışı kampanyası düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan ve mehter takımı gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kampanyanın açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile vatandaşlar katıldı.Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye tarafından bugüne kadar yapılan kampanyalarda 14 bin 402 ünite kan bağışı toplandığını ifade etti.

'4 BİNİ AŞKIN KÖK HÜÇRE EŞLEŞMESİ BULUNDU'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise Gaziantep'te geçen yıl 175 bin ünite kan işlendiğini bu yıl ki hedefin ise 185 bin ünite olduğunu belirterek şunları söyledi:"Kızılayımızın Gaziantep'te bölge kan merkezi var. Bu kan merkezimiz Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ev Kilis'in kan ihtiyacını karşılıyor. Bu bölgede 59 hastanemiz var. 59 hastanenin tamamının ihtiyacı bu bölgeden almış olduğumuz bağışlarla karşılanıyor. Siz kıymetli bağışçılarımızın vermiş olduğu kanlarla karşılanıyor. Aynı zamanda kan bağışının yanında bir başka önemli bağışta malumunuz kök hücre bağışı. Kök hücrelerimiz bir başka hastanın şifasını taşıyor. Bu kök hücre noktasında da şu an 500 bin donasyonu aştık. 4 bini aşkın kök hücre eşleşmesi oldu. Bini aşkın başarılı kemik iliği nakli kök hücre nakli yapıldı. Bunlar daha önce ülkemizde yapılamıyordu. Daha çok hastalarımız yurt dışına gidiyordu. Ama sizlerin bağışları ile buna ihtiyaç duyan minik yavrularımız hastalarımız şifa buluyorlar." Vali Davut Gül de kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, kampanyada emeği geçenlere ve bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile kampanyaya katılanlar kan bağışında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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- Kampanyaya katılanlar

- Kerem Kınık'ın konuşması

- Plaket takdimi

- Kan bağışı yapılması Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-(GAZİANTEP-DHA) =============================================== 4)EVİNDE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ PERTEK'E GÖNDERİLDİ Tunceli'nin Pertek ilçesinde dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Gülsüm Taş'ın cenazesi, Elazığ'da yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Pertek ilçesindeki Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen nedenle Taş ailesinin evine girdi. İddiaya göre, kişi ya da kişiler, evde bulunan Gülsüm Taş (61) ile oğlu Cafer Taş'a (30) bıçakla saldırıp kaçtı. Evden gelen gürültüler ve bağrışmalar nedeniyle komşularının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı Gülsüm ve Cafer Taş, Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan anne ve oğlu hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Gülsüm Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk annesi Gülsüm Taş'ın cenazesi, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Pertek ilçesine gönderildi.

Gülsüm Taş'ın yarın Pertek ilçesinde toprağa verileceği öğrenilirken, tedavisi devam eden Cafer Taş'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Morg önünden görüntü

- Öldürülen kadının yakınlarından görüntü

- Cenazenin araca bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) ======================================================= 5)BOZCAADA TURİZMİNDE 23 NİSAN BEREKETİ Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, turizm sezonuna hızlı başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın salı gününe denk gelmesiyle araya Pazartesiyi de dahil ederek 4 günlük tatil imkanı yaratanlar, Bozcaada'ya akın etti. Cumartesi günü başlayan adadaki yoğunluğun, yarın da devam etmesi bekleniyor.

Bozcaada, yakınlığı nedeniyle özellikle İstanbulluların kısa tatillerde tercih ettiği mekanların başında geliyor. Salı gününün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tatil olması, bugünü de hafta sonuyla birleştirip Ramazan ayı öncesi 4 günlük tatil oluşturanlar, Cumartesi gününden itibaren Bozcaada'ya akın etti. Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki iskeleden hareket eden feribot ile Bozcaada'ya giden tatilciler, yaşanan yoğunluk nedeniyle sırada uzun süre beklemek zorunda kaldı. Tatilciler, Gestaş firması yetkililerinin yaşanan yoğunluk nedeniyle daha fazla sayıda feribot çalıştırarak önlem alması gerektiğini vurguladı. Gestaş ise yoğunluk nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında feribotları saatsiz olarak çalıştırmaya başladı.

Bozcaada'ya ulaşan tatilciler, gündüz ada sokaklarında gezdiler, çay bahçelerinde ve koylarda vakit geçirdiler. Akşamüzeri ise Polente burnunda günbatımını izlemeyi tercih ettiler. Akşam ise havanın serin ve rüzgarlı olmasına rağmen eski Rum mahallesindeki restoranlarda yemek yediler.Yaşanan yoğunlukla birlikte adalı turizmcilerin yüzü güldü. Turizmciler, 4 günlük kısa tatil ve yaşanan yoğunluk ile birlikte sezonu da açmış oldu. Turizmciler, Bozcaada'ya ilginin her zamanki gibi fazla olduğunu, Mayıs ayından itibaren de özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşanacağını tahmin ediyor. 18 Mayıs'ta düzenlenecek olan Adidas Bozcaada Yarı Maratonu ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için şimdiden rezervasyonlara başlandı.

Restoran işletmecisi Uğur Mutay, "23 Nisan tatiliyle birlikte sezonu açtık. Beklenen bir ilgi vardı. Ancak daha fazlası oldu. Ramazan Bayramı tatilinde daha kalabalık bekliyoruz" dedi.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı (BOZTİD) Ülke Diler, 23 Nisan tatili için hazırdık. Boyamızı, badanamızı yaptık ve sezonu açtık. Biz turizmciler olarak hazırdık ama keşke tüm kurumlar hazır olsaydı. Ulaşımta ufak tekef sıkıntılarımız oldu. Gestaş küçük bir tek gemiyle çalıştı. Bu nedenle mağdur olan turistler oldu. Ama güzel bir 23 Nisan geçiriyoruz. Ramazan Bayramı tatili daha kalabalık olacak. İnşallah o zamana kadar herkes hazır olur. Sezon başları böyle küçük aksaklıklar oluyor. Bu sefer Gestaş da hazır olur ve ulaşımda bir sıkıntı yaşanmaz" dedi.

Otel ve kafe işletmecisi Burak Aktan ise, 23 Nisan haftasının yoğun geçtiğini ve bu kadar turist beklemediklerini belirterek, "Bu yoğunluğu bizle birlikte Gestaş da beklemiyordu. Misafirler feribot sırası bekledi. Ancak önlemler alınacaktır. Adamızda yeni mekanlar açıldı. Biz otel işletmecisiyiz. Özellikle bayram ve bayram sonrası için yoğun rezervasyonlarımız var" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Adaya gelen feribottan ve inenlerden görüntü

-Ada meydanında oturan vatandaşlardan görüntü

-Restoranlarda yemek yiyenlerden görüntü

-Restoran işletmecisi Uğur Mutay ile röp

-Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı (BOZTİD) Ülke Diler ile röp

-Otel ve kafe işletmecisi Burak Aktan ile röp Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) ============================================== 6)KANSERİ YENEN ÖĞRETMENİ ÖĞRENCİLERİ MEŞALELERLE KARŞILADI Düzce İsmetpaşa Ortaokulu'nda görev yapan ve 1 yıl önce kolon kanseri olduğunu öğrenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yunus Aydın (28), tedavisinin sonunda kanseri yenerek okuluna geri döndü. Yunus öğretmeni, öğrencileri ve mesai arkadaşları meşalelerle karşılayarak ve yeniden doğdun diyerek pasta kesti.

Düzce İsmetpaşa Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Yunus Aydın, 1 yıl önce kolon kanseri olduğunu öğrendi. Yunus öğretmen, 1 yıldır Ankara'da yürüttüğü tedavisi sonunda kanseri yenerek okuluna geri döndü. Yunus öğretmeni, öğrencileri ve mesai arkadaşları, 'Evine hoş geldin' yazılı kağıtlar, konfeti ve Suat Suna'nın 'Seni buldum' şarkısıyla karşıladı. Okul kapısında Okul Müdürü İzzet Ölmez tarafından karşılanan Yunus öğretmenin duygulandı.

Yunus Aydın için öğretmenler odasında, 'Yeniden iyi ki doğdun' yazılı pasta kesen mesai arkadaşları, "Allah uzun ömürler versinö dedi. Yunus öğretmen ise "İnşallah hep birlikte, gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Oldukça duygulandım. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah inşallah kimsenin başına böyle sıkıntılı zor haller vermesin. Verdiği zaman ise atlatmayı nasip etsin. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yunus öğretmenin kapıda karşılanması (Öğretmenlerin kamerası)

-Yunus öğretmen için meşale yakılması ve öğrencilerin pankartları

-Öğretmenler odasında konuşmalar ve pasta kesimi detaylar HABER : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ============================================== 7)AKSARAY'DA FLAMİNGO KATLİAMI Aksaray'da Hamidiye Sazlığında kimliği belirlenemeyen avcılar, tüfekle ateş ederek 4 flamingoyu katledildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Hamidiye Sazlığına yumurtlamak için gelen ve avlanması yasak olan flamingolara tüfekle ateş edildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine sazlık alana giden ekipler kimliği belirlenemeyen avcılar tarafından tüfekle ateş edilen 2 flamingonun telef olduğunu belirledi. Yaralı halde bulunan 2 flamingo ise Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldüğü sırada öldü.

Ekipler, flamingolara katleden avcıların yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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- Katledilen flamingolardan detay

- Genel ve detay