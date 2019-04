DHA YURT BÜLTENİ-14

MERSİN'de son günlerde kentin her noktasına yayılan kelebekler, vatandaşlarda büyük bir ilgi uyandırırken çiftçileri de tedirgin ediyor. Uzmanlar, kenttin dört bir yanında görülen kelebek türünün mevcut tarımsal yapıya herhangi bir zararının olmadığını bildirdi. Kuzey Afrika'dan yola çıkan, Latince adı Vanessa-Cynthia Cardui olan Diken kelebeği, Mersin'in dört bir yanında kendini gece gündüz hissettirirken çiftçilerin tedirginlik yaşaması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak kelebeğin her bahar Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya göç ettiğini belirterek şunları ifade etti: "Diken Kelebeği kuzey yarımkürenin tamamı, Afrika ve Avustralya kıtaları ile küresel olarak en yaygın dağılış gösteren kelebek türlerindendir. Türkiye'nin tüm illerinde bulunmaktadır. Bu tür göçmen kelebeklerdendir. Baharda kuzey Afrika'dan Avrupa'ya göç ederler. Çayırlar, makilikler ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Konukçuları devedikeni, hatmi çiçeği türleri, galagan, ebegümeci, ısırgan, boğa dikeni gibi yabani bitkiler ile beslenir. Bu kelebek türünün mevcut tarımsal yapımıza herhangi bir zararı yoktur. Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur."

Mersin Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu da son günlerde Mersin'de yoğun olarak görülen kelebeğin Diken kelebeği olduğunu ifade ederek, "Bu kelebek türü, yılda birkaç nesil veren bir türdür. Ayrıca göçmen bir kelebektir. Kuzey Afrika'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya kadar göç eden bir kelebektir. Son günlerde toplu olarak ortaya çıkmasının başka bir sebebi ise Mersin'de ve Türkiye'de olduğu gibi soğuklar uzadı, bahar geç geldi. Son günlerde görünen kelebekler toplanıp bir anda ortaya çıktılar. Eskiden kalabalık bir şekilde görmezdik. Şimdi sürüler halinde şehrin içinde yaylalarda görebiliyoruz" dedi. Çiftçilerin endişe etmemesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Hüseyinoğlu, "Diken kelebeği zararlı bir tür değildir. Tarımsal ürünlerimize her hangi bir zararı yoktur. Çünkü besin kaynakları farklıdır. Çiftçiler ekinlerine gönül rahatlığı ile devam edebilirler" diye konuştu.

MAHKEME SALONUNDA TARTIŞMA YAŞANDI Duruşmada Süleyman Kara'nın, "Ecem'e ben bakıyordum. Ben babalık ediyordum. Ecem öldü badem gözlü oldu" sözleri üzerine Ecem'in babası Gökhan Balcı ve Süleyman Kara ile sanık yakınları arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üzerine mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Duruşma sonunda son sözü sorulan sanık Süleyman Kara, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben maktulü öldürmedim. Tam tersine maktulün her türlü ihtiyacı ben karşıladım. Onun babası benim. Onu hastanelere ben götürdüm. Babasından çok ben ilgilendim." dedi. Süleyman Kara'nın ifadeleri üzerine Gökhan Balcı, Kara'ya, "Yeter be Allah belanı versin. Kızımı öldürdün hala konuşuyorsun. Şerefsiz." diye bağırdı. Gökhan Balcı duruşma salonundan polisler tarafından dışarıya çıkartıldı. Gökhan Balcı duruşma salonundan çıkartıldığı sırada duruşma salonunun kapısına vurarak kırılmasına neden oldu.

GÖKHAN BALCI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti yaşanan olaylar sebebi ile duruşmaya ara verdi. Duruşma salonundan çıkartılan Gökhan Balcı, Ecem Balcı'nın yakınları ve sanık yakınları arasında duruşma salonu önünden tartışma yaşandı. Polis ekipleri tarafları güçlükle uzaklaştırdı. Verilen aranın ardından kapalı olarak görülen duruşma sonunda mahkeme heyeti Gökhan Balcı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, otopsi raporunun beklenmesine ve Süleyman Kara'nın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Haziran gününe erteledi.

'BENİ DOLDURDULAR TAŞIRDILAR'

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Gökhan Balcı, "Kızım hakkında aşırı derecede iğrenç ifadelerde bulundular. Artık dayanamadım ve mahkeme salonundan dışarıya çıkarttılar. Diyorlar ki tehdit alıyorlarmış, can güvenlikleri yokmuş. Can güvenlikleri olmayacak insanlarla ben aynı yerde oturuyorum. Olsaydı şimdiye kadar gereği yapılırdı. Biz adalete güvendiğimizi her zaman söyledik. Yine söylüyorum. Benim kızımı öldüren katil bu işten yırtamayacak. Bu işin sonunda ağırlaştırılmış müebbet cezasını alacak ve o kardeşleri de bunu hepsi görecekler. Bugün burada beni artık doldurdular, taşırdılar, daha fazla dayanamadım. İnşallah en ağır cezayı alacaklar, inanıyorum güveniyorum. Mahkeme başkanından da özür diliyorum, yapmamam gereken bir şey yaptım." diye konuştu.