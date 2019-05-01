DHA YURT BÜLTENİ-14

İzmir'de renkli 1 Mayıs kutlaması Umut KARAKOYUN- Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN- Davut CAN- Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce kişinin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlamaya katılanların giydiği renkli kostümler ile toplumsal sorunlara değinen pankartlar dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sahneye çıkarak, çoğunluğu kadınlardan oluşan 'İşçi Korosu'nun seslendirdiği 'Çav Bella' isimli şarkıya eşlik etti. İzmir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katılacaklar sabah saatlerinden itibaren belirli noktalarda toplanmaya başladı. Daha önce Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) şubeleri, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası tarafından oluşturulan tertip komitesi tarafından belirlenen toplanma alanlarında bir araya gelenler, sloganlarla Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. DİSK, KESK ve TMMOB 2'nci Kordon'dan oluşturduğu kortej ile alana girdi. TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar ise önceki yıllarda olduğu gibi Alsancak Garı önünde toplandı. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için toplanma alanında TOMA ve çevik kuvvet polisleri hazır bulundu. Gündoğdu Meydanı'nın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. 1 Mayıs için alınan önlemler kapsamında 5 bin polis görev yaptı. Miting alanına giriş için güvenlik noktaları oluşturuldu. Alana girenler detaylı şekilde üst aramasından geçirildi. Kutlamaların yapıldığı alanın çevresindeki binaların üstünde keskin nişancılar yerleştirildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Aşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler 1 Mayıs kutlamaları için caddenin trafiğe kapatılması çocuklara yaradı Mardin'de 1 Mayıs kutlaması

ÇOCUK GELİNLERE 'UZUN BACAK' İLE TEPKİ 1 Mayıs kutlamaları için Gündoğdu Meydanı'na gelenler, üzerinde 'Çocuk istismarına dur diyoruz', 'Şair olduk, yazar olduk, bir tek emekli olamadık', 'Babamın kıdemine dokunma', 'Vatanı korumak çocukları korumakla başlar' yazılı pankartlar taşındı. Yine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in resminin çizildiği ve üzerinde 'İzmir Tunç Soyer, şoförler kadro ile güzel' yazılı pankart da taşındı. 1 Mayıs'a katılan Kadın Savunma Ağı üyeleri de taşıdıkları 'Patriyarkanın prensesi değiliz' 'Sevgi neydi? Sevgi emekti' pankartları ve renkli kıyafetleriyle ilgi çekti. Alanın içinde bulunan işçiler ile dışarda kalan işçilerin birbirini görmesini engelleyen brandalar yırtıldı. Çocuk yaşta evliliklere tepki göstermek amacıyla 'uzun bacak' olarak bilinen kukla da programa katıldı. Bir kadın, giydiği beyaz gelinliğin ön kısmı kırmızı ve siyah boyalı halde ve elindeki bir bebek ile çocuk gelinleri protesto etti. SOYER VE KOCAOĞLU DA KATILDI Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve selefi Aziz Kocaoğlu, İkinci Kordon'da oluşturulan korteje katılarak Gündoğdu'ya kadar yürüdü. Soyer, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu coşku 31 Mart sonrasında Türkiye'de doğan umudun büyüdüğünü gösteriyor. Bu ayrıca çok heyecan verici bir şey. Başka bir Türkiye mümkün. Herkes bunu hissediyor, buna inanıyor. Biz de onun gereğini yapacağız. Belki de yıllardır bu kadar kalabalık 1 Mayıs kutlanmadı. Bu çok güzel bir şey" dedi.

İŞÇİ KOROSU İLK KEZ SAHNE ALDI Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube'de örgütlü olan işçiler tarafından oluşturulan İşçi Korosu sahne aldı. Belediye otobüsü şoförü, büro elemanı, itfaiyeci, park ve bahçeler çalışanları, temizlik işçisi gibi farklı alanlarda görev yapan personelden oluşturulan koro, Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci anısına, sahneye baretler ve yelekleri ile çıktı. İlk kez sahne alan işçiler, 1 Mayıs Marşı'nı söyledi. İşçi Korosu 'Çav Bella' isimli parçayı seslendirirken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI ENDİŞESİNİ PAYLAŞTI Tertip Komitesi adına 14 Mayıs bildirisini okuyan DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı, konuşmasına 1 Mayıs 1977'de İstanbul Taksim'de, 1996'da Kadıköy'de ve 10 Ekim Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri anarak başladı. Memiş Sarı, "Vahşi kapitalizmin insafına terk edilen işçi sağlığı ve güvenliği politikaları nedeniyle Kozluca'da, Soma'da, Ermenek'te, ülkenin dört bir yanında iş cinayetlerinde yitirdiğimiz binlerce emekçi kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi. Memiş, daha sonra kıdem tazminatı konusuna değinerek, neredeyse tamamen kaldırlmaya çalışıldığını söyledi.

'KIDEMİMİZE DOKUNDURTMAYACAĞIZ ' Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) de devreye alınacağını kaydeden Sarı, "Biz emekçiler, üretimden gelen gücümüzü kullanarak kıdemimize dokundurtmayacağımızın, sermayeyi beslemeyeceğimizin sözünü buradan bir kez daha veriyoruz" dedi. Sarı, daha sonra işçilerin taleplerini açıkladı. Grev haklarının ellerinden alınmasına, bütçenin eğitime, sağlığa, emekçilere değil savaşa ve güvenlik politikalarına aktarılmasına karşı olduklarını söyleyen Sarı, "İş güvencesi ve kıdem tazminatımıza dokunulmasına, performans sistemine, işçi cinayetlerine, mezarda emekliliğe ve emekliliğimizde sefalete itilmeye, artan vergi dilimleri ile maaşımızın elimize geçmeden erimesine artık 'yeter' diyoruz" dedi. İŞÇİ KOROSU ÜYELERİ İLGİDEN MEMNUN Kutlamalarda sahneye çıkan ve ilgi gören İşçi Korosu'nun şefi Öznur Korkmaz de çok güzel bir 1 Mayıs geçirdiklerini söyledi. Bundan sonra sayılarının çoğalacağını düşündüklerini belirten Korkmaz, "Herkes ne kadar güzel bir koro olduğunu bugün gördü. Çok emek verdiler. Çalışma yaptılar, marş ve türkü söylediler. Hepsi harikaydı" diye konuştu. Koroda yer alan Sevgi Çakmak da, "Emek için, emeğimize sahip çıkmak için geldik. Halkların kardeşliği için geldik. Geçmişte kaybettiğimiz arkadaşlarımızı andık" dedi.

Kutlamalar sırasında, yüzde 50 uyumlu olan annesinden ilik nakli yapılan, ancak tam uyumlu donör arayışı süren minik Öykü Arin Yazıcı için donör olunması çağrısı da yapıldı. Konuşmaların ardından, Kardeş Türküler grubu sahneye çıkıp, konser verdi. Görüntü Dökümü

--------

-İzmir'deki 1 Mayıs kutlamalarından görüntü

-Toplanma alanlarından görüntü

-Arama noktalarından görüntü

-İşçi Korosu'nun parçalarından görüntü ve işçiler ile röp.

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sahnede parçaya eşlik etmesi

-DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın konuşması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN-Taylan YILDIRIM-Davut CAN-Mehmet CANDAN-Mücahit BEKTAŞ-Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) ==================== Çorum'da, 1 Mayıs kutlandı ÇORUM'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yapılan basın açıklaması ve çekilen halaylarla kutlandı. 1 Mayıs Platformu Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen kutlamalar çerçevesinde çeşitli sendikaların temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda işçi, sabah erken saatlerde Pir Baba Çamlığı önünde toplandı. Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik kalabalık, daha sonra kortej oluşturarak, Gazi Caddesi'nden yürüyüşe geçti.

Kortejde bulunan bir grubun HDP bayrağı taşımasına bir genç tepki gösterdi. Olay polislerin tepki gösteren genci bölgeden uzaklaştırmasıyla büyümeden sona erdi.

"Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atılan ve yaklaşık 1 saat süren yürüyüş, Hürriyet Meydanı'nda son buldu. Kalabalık polis barikatlarıyla çevrili kutlama alanına üzerleri aranarak alındı. Kutlama yapılan basın açıklamaları ve çekilen halaylarla son buldu.

1 Mayıs kutlamaları sırasında bazı temizlik işçilerin sokakta temizlik çalışması yapması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Üst araması -Grubun meydana gelmesi - Çekilen halaylar -Simitçi ve temizlik işçilerinin çalışması -Detaylar (SÜRE:4 dk) (BOYUT 496 MB ) Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ- /ÇORUM, (DHA) =============== Sağlıksız koşullarda taşınan 1 ton 200 kilo balık imha edildi Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir minibüste sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 1 ton 200 kilo aynalı sazan ve yayın balığı ele geçirildi. Balıklar, jandarma ekiplerince açılan çukura gömülerek imha edildi.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kullar Mahallesi'nde oluşturdukları kontrol noktasında C.K. yönetimindeki bir minibüsü durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, 1 ton 200 kilo aynalı sazan ve yayın balığı tespit etti. C.K., 3 gündür yolda olduğunu ve balıkları Kars'tan Kayseri'ye götürdüğünü belirtirken, jandarmaya menşe şahadetnamesinin (uluslararası belgeler) olmadığını söyledi. Ekipler sürücüye 1635 lira para cezası uygularken, sağlıksız koşullarda naklinin yapılması nedeniyle balıklar iş makinesiyle açılan çukura gömülerek imha edildi.

Görüntü Dökümü

-----------

- İş makinesinin çukur açması

- Çukura kireç dökülmesi

- Balıkların çukura boşaltılması

- Çukurdaki balıklar Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) =================== Uşak'ta 1 Mayıs kutlandı UŞAK'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı. Uşak Belediyesi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle saat 12.30'da toplanan kalabalık, sloganlar atarak, İsmetpaşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüdü. Meydan girişinde önlem alan polis ekipleri, gelenleri arama yaptıktan sonra içeri aldı. Alanda toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar da yürüyüşe katılarak, destek verdi. Alanda bulunanlara konuşma yapan Uşak Şeker-İş Sendikası Başkanı Yaşar Taylan, çalışanların memnun olmadığını ve köydeki çiftçinin tarlasını ekmediğini ifade ederek, "Ülkenin sanayi ve tarımını destekleyen dev fabrikalar, özelleştirme adı altında kapanmaya doğru gidiyor. Ülkede üretimin önü kesilip, halk yoksullaştırılıyor. Siyasi iktidar, bu yanlışları görmek zorundadır" dedi.

Konuşmaların ardından miting alanındaki kalabalık, çalan şarkılar eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Yürüyüşten görüntü - Yürüyüşten görüntü - Sendikalardan görüntü - Alandan görüntü - Uşak Şeker-İş Sendikası Başkanı Yaşar Taylan konuşması - Kalabalığın halay çekmesi Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) ============================== Sinop'ta, 1 Mayıs kutlandı SİNOP’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Sinop hamsi yolu mevkiinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işçiler ve vatandaşlar, İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Alanda toplanan işçiler, hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşunda bulundu. Kutlamada konuşan KESK'e bağlı Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Hakan Eker, “ 'Yaşasın özgür, demokratik Türkiye' diye haykırıyoruz. Savaşlara hayatların yerinden edilmesine karşı barışta ısrar edenleriz. Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, çocuklar, gençler, yoksullar, ezilenler. Bizim merminin fiyatından haberimiz yok. Öğrenmekte istemiyoruz. Biz savaş ve çatışma politikalarıyla ülkenin bugüne geleceğine dair çaresizlik ve inançsızlığa sürükleyenlere karşı buradayız. 1 Mayıs alanından umudu büyütüyor, haykırıyoruz" dedi.

Kutlamalar, yapılan açıklamaların ardından, kalabalığın türküler eşliğinde halay çekmesiyle sona erdi. Görüntü Dökümü -Yürüyüş -Açıklama -Oynanan oyun (SÜRE:02:16 Dk) (BOYUT: 251MB) Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, (DHA) =========================== Bolu'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı BOLU'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Yaklaşık 500 kişi kentin en işlek caddesinde kortej yapıp, kent meydanında halay çekti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Komünist Partisi, Demokratik Gençlik Federasyonu, Halkevleri, Haziran Hareketi, Emek Partisi ve bazı üniversiteli gençlik oluşumları İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Yaklaşık 500 kişi, ellerinde Türk Bayrağı ve flamalarla İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdü. Yürüyüş sırasında 'Gençliğin ateşi sermayeyi yakacak', 'Bayram kutlamıyoruz hesap soruyoruz' yazılı dövizler ve 'İş, Emek, Özgürlük' yazılı pankartlar taşındı. Bazı kişiler çocuklarıyla birlikte kutlamalara katılırken, yürüyüş Kent Meydanı'nda son buldu. Burada, güvenlik çemberine alınan alana girenler, türküler eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yürüyüşten görüntüler

-Sloganlar

-Halay çekmeleri

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============================ Tokat'ta 1 Mayıs kutlamalarında İstiklal Marşı gerginliği Tokat'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, İstiklal Marşı okunmamasına tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Tokat'ta çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan gruplar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Sloganlar atan, 1 Mayıs ile ilgili döviz ve pankart açan yaklaşık 300 kişilik grup, 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okunmayınca, etkinliğe katılan CHP Tokat Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, tepki gösterdi. Alpay, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Sözcüsü Tayyar Özcan'ın yanına giderek, "Neden İstiklal Marşı okunmuyor" dedi. O anda Özcan'ın yanında bulunan Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Gümüşdoğan, Gençlik Kollarını Başkanı Tahsin Alpay'ı alarak CHP İl Başkanı Mustafa Duran'ın yanına götürdü. Kısa bir süre sonra Gençlik Kolları Başkanı Alpay ile program sunucusu arasında arbede yaşandı. Arbede, partililerin araya girmesi ile büyümeden engellendi. Partililer Alpay'ı programının yapıldığı alandan uzaklaştırdı. Etkinlik konuşmalar ve halaylar ile son buldu.

Olay sonrası konuşan CHP Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, "Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okunmadı. Ben durumu oradaki komiteye bildirdim. Oradaki komitedekiler bana yapmadıklarını ifade ettiler. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin gençlik kolları il başkanıyım. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini temsil ediyorum. Benim katıldığım 1 Mayıs etkinliklerinde İstiklal Marşı'nın okunması gerekiyor. Böyle bir terbiyesizlik olmaz, kesinlikle olmaz. Ben bunu yakıştıramıyorum" dedi.

'İSTİKLAL MARŞI İLE SORUNUMUZ YOK'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Sözcüsü Tayyar Özcan ise, "Bugün 1 Mayıs etkinliklerinde emekçiler için sadece saygı duruşunda bulunduk. İstiklal Marşı açık alanda olduğu için okunmamıştır. Spontane gelişen bir şey. O da o hareketi istemeyerek yaptı. İstiklal Marşı ile sorunumuz yoktur, olmaz da. Bu ülkenin kurucu değerlerine, marşına her zaman saygımız sonsuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------

-Programdan görüntüler

-Saygı duruşu sonrası yaşanan tartışma

-CHP Gençlik Kolları Başkanının tepkisi

-Yaşanan arbede

-Gençlik Kolları Başkanının konuşması

-KESK sözcüsünün açıklaması Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) Manisa'da 1 Mayıs coşkusu MANİSA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı. İşçiler, halay ve türkülerle gönüllerince eğlendi.

Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, birçok sendikanın, siyasi partinin ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kutlandı. Saat 11.00'de tarihi Sultan Camisi'nin önünde toplanmaya başlayan kalabalık, polis tarafından aranarak alana alındı. Sendikaların, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin üyelerinin yanlarında getirdikleri pankartlar ile dövizler tek tek incelendi. Saat 12.00'ye kadar alanda toplanan yaklaşık 750 kişilik grup, pankartlar ve sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atıldı, 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum', 'Sendika haktır engellenemez', 'Çalışırken ölmek istemiyoruz' 'Kıdemi değil taşeronu kaldır' pankartları taşındı. Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de destek verdi. CHP'li Başevirgen ve yürüyüşe katılanlar, yol boyunca zaman zaman birlikte halay çekti. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen topluluk, mitingin yapılacağı Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde, alana tekrar aranarak alındı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayanları izleyen çöplerden atık kağıt toplayan bir genç ile bir seyyar pilav satıcısı dikkati çekti.

Miting alanını dolduran kalabalığa seslenen DİSK'e bağlı Türkiye Gıda Sanayii İşçiler Sendikası (Gıda - İş) Genel Merkez Temsilcisi Sedef Erdal, emeklerine, işlerine ve özgürlüğe sahip çıkmak için alanlarda olduklarını söyledi. Daha sonra alanda harmandalı oynayan ve halay çeken kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.