DHA YURT BÜLTENİ -14

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

ANTALYA'da 4 katlı binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Bingöl- Muş karayolundaki Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Vehbi Koç, yönetimindeki 12 M 0008 plakalı halk otobüsüyle hareket halindeyken aniden yola bir kadın çıktı. Sürücü Koç, kadına çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada araçtaki yolcular panik yaşarken, yaya kadın, sürücünün dikkati sayesinde yaralanmadan kurtuldu. Kaza anı ise otobüsün kamerasına yansıdı.

Polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dairenin penceresinden duman çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis çevre güvenliği alırken, itfaiye yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında dairenin patlayan pencere camı düşerken, dumandan etkilenen bir kadın ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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Bolu Belediye Başkanı Özcan: Ben suçlu değilim

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan Suriyelilere belediye bütçesinden yardım yapılmayacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma ile ilgili olarak, "Ben seçim öncesi 3,5- 4 ay boyunca ne söylediysem onu yaptım. Soruşturmayı doğru bulmuyorum. Ben suçlu değilim." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilerek göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan "Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması" talimatı ile gündeme gelmişti.

Dün İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma açılan Tanju Özcan, soruşturma ile ilgili konuştu. Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, "Ben seçim öncesi 3,5-4 ay boyunca ne söylediysem onu yaptım. Soruşturmayı doğru bulmuyorum. Ben suçlu değilim. Vatandaşımın hakkını, hukukunu korumak benim görevim. Ben bu görevi yaptım diye soruşturma geçireceksem geçireyim. Kusura bakmayın diyeceğim, ya da geri adım atacağım mevzu bulunmamaktadır. Bunlar doğal, beklenen şeyler. Bundan sonra alacağım doğru kararlardan geri kalmama sebebiyet vermez. Biz bildiğimiz doğru yerden devam ediyoruz. Abdestimizden şüphemiz yok." dedi.