DHA YURT BÜLTENİ-14

Sivas'ta 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi SİVAS Valisi Salih Ayhan, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Berat Belgelerini 6 şehit ailesine takdim etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen törene Vali Salih Ayhan'ın yanı sıra şehit aileleri, 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan katıldı.

Vali Salih Ayhan, Şehit Uzman Çavuş Onur Alkan, Şehit Jandarma Er Salih Bulut, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak, Şehit Komando Uzman Çavuş Furkan Peker, Şehit Jandarma Komando Er Doğan Kaya ve Şehit Jandarma Er Çetin Doğan'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratları takdim etti. Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Devlet Övünç Madalyası'nın çok şerefli ve onurlu bir belge olduğunu hatırlattı. Ayhan "Cumhurbaşkanımız gönderdi bizzat takdim etmemizi emrettiler. Rabbim cennetiyle muamele eylesin. Sizlere de tekrar sabırlar diliyorum. Onlar hakikaten vazifelerini layıkıyla yaptılar. Bu toprağı bedenleriyle, canlarıyla hizmetlerini yaptılar. Asıl olan bizlerin bundan sonra onlara layık olabilmesi. Sizler bizim en hassasiyet gösterdiğimiz, en yakınlarımızsınız. Sizlerden tek isteğimiz bu manada çocuklarınız hatıratına muhafaza etmek. Bu şerefli belgeyi bundan sonra ki evlatlarına, torunlarına bu güzel mirası devredebilmeniz ve bize de bol bol dua etmeniz. Devletimiz elinden geldiğince bu manada önem gösteriyor. Bizim de en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan. İlimiz toplam il sınırları içerisinde yaşayan ve dışarıda yaşayan 350 şehidimiz ve şehit ailemiz var. Her birinin yeri bizde ayrı." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Makyajsız kraliçe Deniz Gezmiş ve arkadaşları Dolmabahçe'de anıldı Soyu tükenme tehlikesi yaşayan ‘Kırmızı Benekli Alabalık’ türü Yalova’da tespit edildi

Görüntü Dökümü

-Şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilmesi

-Vali Salih Ayhan'ın konuşması

-Genel Detay Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- (374 MB HD Görüntü) ============= Eskişehir’de 11 şehit yakını ile 2 gaziye devlet övünç madalyası verildi ESKİŞEHİR’de şehit ve gazilere devlet övünç madalyaları düzenlenen törenle verilirken, şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı. Eskişehir’de bir otelin toplantı salonundaki programa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir milletvekili Harun Karaca, Nabi Avcı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şehitliğin ve gaziliğin Türk milleti için daima büyük bir onur olduğunu ifade ederek, “Bu onur aynı zamanda herkese nasip olmayan kutlu bir makamdır. Bugün vatan için, milletimiz için canlarını ortaya koyan değerli insanların, onların ailelerinin ve hepimizin gurur günüdür. Sizler bölücü terör örgütü PKK başta olmak üzere, milli birliğimize, kardeşçe yaşama irademize ve yeniden tarihindeki ihtişama yakışır büyük ülke olma ülkümüze kasteden bölücü şer odaklarına karşı kahramanca mücadele veren şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olarak bu övünç madalyalarına layık görülen kişilersiniz. Şerefle bu madalyaları taşıyacaksınız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih edeceğimiz bu madalya ve beratlar aslında sembolik bir anlam taşıyor. Lütfen bunları kabul ederken devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişanesi olarak kabul edin” dedi.

Konuşmaların ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’in oğlu Fatih Arıyeşil’e, şehit Jandarma Uzman Çavış Ali Doğukan Kılınç’ın annesi Şenay Yaşar’a, şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın kızı Zeynep Naz Dunca’ya, şehit Teknisyen Başçavuş Hüseyin Uluçeşme’nin kızı Afranur Uluçeşme’ye, şehit polis memuru Uğur Ürker’in babası Mehmet Ürker’e, şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gençer’in oğlu Ömer Gençer’e, şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa’nın kızı Öykü Karamustafa’ya, şehit Hava Uçak Bakım Başçavuş Ömer Kadi Arlı’nın kızı Duru Arlı’ya, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı’nın oğlu Rüzgar Odabaşı’ya, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin kızı Elif Ege’ye, şehit Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan’nın babası Arif Arıkan’a ve gaziler Ümit Kandemir ile Göktürk Güller’e Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak tarafından devlet övünç madalyası ve beratları verildi. Şehit yakınları madalyaları aldıkları sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Görüntü Dökümü

-Törenin yapıldığı salon

-Programa katılan protokol

-Vali Özdemir’in konuşması

-Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması

-Şehit ailelerine madalyalarının verilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ========================== Otomobil öğrenci servisine çarpıştı: 2 yaralı DÜZCE’de, öğrenci servisiyle çarpışan otomobil yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi yaralandı. Kaza öğleden sonra, Uzunmustafa Mahallesi 833 Sokak’ta meydana geldi. Ömer Yılmaz idaresindeki 81 BZ 839 plakalı otomobil, Harun Topal idaresindeki 81 S 002 plakalı öğrenci servisine çarpıştı. Öğrenci servisi çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki apartmanın bahçesine girerken, otomobil ise yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile arkadan çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Yılmaz ile eşi Duygu Yılmaz yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz çifti tedavi altına alındı. Servis aracında bulunan 7 öğrenci etrafta bulunan vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayı duyan veliler çocuklarını almak için olay yerine koştu. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Velilerin tartışma yaşarken görüntüsü

Bazı velilerin panik halinde çocuklarına koşarken görüntüsü

Çocukların binanın bahçesinde beklerken görüntüsü

Kaza yerinden görüntü detaylar (Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler) HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ======================== Otomobil, TIR'a çarptı: 1 yaralı MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 42 yaşındaki Meryem Tokkaş yaralandı. Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Sevilen Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Manisa'nın Salihli ilçesi yönüne giden Mehmet Tokkaş'ın kullandığı 45 U 571 plakalı otomobil, kavşakta Abdullah Kaptan yönetimindeki 11 AAF 684 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsünün yanındaki eşi Meryem Tokkaş araçta sıkışarak yaralandı. Böbrek hastası olan ve ameliyat olacağı İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nden kontrolden dönerken yaşanan kazada yaralanan Tokkaş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Tokkaş, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Tokkaş'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ve sonrasında yaşananların MOBESE kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Yaralının otomobildeki görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) =========== Park halindeki otomobilin camını kırıp, 15 bin lirayı çaldılar KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin camını kırıp, içinde 15 bin lira bulunan çantayı çalan kimliği belirsiz 3 kişi, başka otomobille kaçtı. Şüphelilerin yoğun trafikte minibüse çarparak, yolu açıp, kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, öğle saatlerinde, Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonu işletmeciliği yapan İsmail Ö., banka şubesinden kredi olarak çektiği 15 bin lirayı çanta içinde otomobilinin ön koltuğuna bıraktı. İsmail Ö., aracını cadde üzerinde park edip, işlerini halletmek için ayrıldı. Bu sırada 3 kişi, otomobilin ön camını kırıp, koltuktaki içinde 15 bin lira bulanan çantayı aldıktan sonra kendi otomobilleriyle kaçmaya başladı. Şüphelilerin caddede yoğun trafikte ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafik bir ara durunca aracın arka koltuğunda oturan şüphelilerden biri, indikten sonra koşarak uzaklaştı. Diğer 2 kişinin ise önde duran minibüse araçla çarpıp, yolu açarak, gözden kayboldu.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, İsmail Ö.'nün otomobilinde parmak izi araması yaptı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.