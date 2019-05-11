DHA YURT BÜLTENİ -14

(ÖZEL) - Kuş sürüsüne çarpan uçak sorunsuz indi İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a giden Pegasus Hava Yolları'na ait uçak havadayken kuş sürüsüne çarptı. Havaalanına sorunsuz inen uçak, arıza nedeniyle İstanbul'a rötarlı gitti.

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan PC2120 uçuş numaralı Pegasus Hava Yolları'na ait uçak havadayken kuş sürüsüne çarptı. Uçak, saat 11.20'de Kahramanmaraş Havaalanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Saat 11.50'de tekrar Sabiha Gökçen Havaalanı'na gitmek üzere havalanması beklenen uçağa yolcular binmek üzereyken yetkililer kuş sürüsüne çarpmadan dolayı arıza olduğu için rötarlı kalkacağını ifade etti. Sürenin uzunluğuna tepki gösteren yolculara, görevliler arızanın giderilmesi için Adana'dan teknik ekip çağırdıklarını iletti.

Öte yandan Pegasus Hava Yolları müşteri hizmetleri de uçağın kuş sürüsüne çarpmadan kaynaklı rötar yaptığını ve kalkış saatinin belli olmadığını belirtti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kahramanmaraş Havaalanı

- Rötar yapan uçağın yolcuları

- Pistte bekleyen uçak Bunlar da ilginizi çekebilir Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları NASA'da görevli Yıldız: Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı Amasya’da sağanak; yollar göle döndü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ========================= Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl gelen turist sayısında artış olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte sayı artarken, kaliteyi de artırarak turizmde elde ettiğimiz geliri kişi başı 1000 dolara yükseltmek için ne yapacağımızı beraber değerlendireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da Alanya ilçesinde belediyeyi ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret eden Çavuşoğlu'nu AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP ve AK Parti'nin ilçe yöneticileri ve belediye çalışanları belediye girişinde karşıladı. Ziyaretinin amacının yerel seçimlerde yeniden ipi göğüsleyen Yücel'i kutlamak olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Canı gönülden tebrik ediyorum. Geçen 5 yıl içinde Alanya'mıza güzel hizmetler yaptı. Seçim zamanında Cumhur İttifakı olarak uyumlu şekilde çalıştık. Gelecek 5 yıl içinde güzel projeler ortaya koyduk. Halkımız güzel hizmetlere teşekkür etmek, gelecek 5 yıl için de güvendiği için çok güçlü bir şekilde tekrar belediye başkanımızı koltuğuna oturttu" dedi.

TURİZMDE RAKAMLAR ARTIYOR

Başkan Yücel'e ellerinden geleni desteği sağlayacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Milletvekillerimizle, hükümetimizle Ankara'da bitmesi gereken tüm işlerin takipçisi olacağız. El ele omuz omuza çalışarak Alanya'mıza hak ettiği hizmetleri getireceğiz. Bölgemizde ilk turizm Alanya'da başladı. Bu sene gelen turist sayısında rakamlar artıyor. Bundan sonraki süreçte sayı artarken, kaliteyi artırarak turizmde elde ettiğimiz geliri kişi başı 1000 dolara yükseltmek için ne yapacağımızı beraber değerlendireceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Yücel, karşılıklı birbirlerine hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokolün Bakan Mevlüt Çavuşoğlunu karşılaması

Belediye personelinin bakanı karşılaması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Belediye başkanı Adem Murat Yücel'in konuşması

Bakan Mevlük Çavuşoğlu'na plaket verilmesi 404 MB -- 03.39 /// HD Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ================================= El yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralandı ADIYAMAN’da, Yaşar Kendir (36), iddiaya göre define ararken kullanmak için evinin bodrumunda hazırladığı patlayıcının patlamasıyla yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Boyacılık yapan ve iddiaya göre kırsal alanlarda define aramak isteyen Yaşar Kendir, tek katlı evinin bodrumunda arazi aramasında kullanmak için el yapımı patlayıcı hazırlamaya başladı. Kendir'in hazırladığı patlayıcı bir süre sonra patladı. Patlama seslerini duyanlar bodruma gittiklerinde Kendir'i kanlar içerisinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kendir, hastaneye kaldırıldı. Kendir, tedaviye alınırken, bodrumda inceleme yapan polisler el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve polis ekipleri

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ======================= İzmir'de, kirişi yıkılan alt geçit trafiğe kapatıldı İZMİR'in Bornova ilçesinde, hurda araç yüklü bir kamyon, Osman Kibar Alt Geçidi üzerindeki beton kirişlerden birine çaptı. Yıkılıp, düşen kiriş ve kamyondan savrulan hurda otomobiller nedeniyle, alt geçit bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bugün saat 16.00 sıralarında, Kemalpaşa'dan Konak yönüne giden, A.G. yönetimindeki 45 PA 1745 plakalı kamyonun kasasındaki hurda araçlar, Osman Kibar Alt Geçidi'nin üstündeki beton kirişe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kiriş yıkılıp, yere düşerken, kamyondaki 2 hurda otomobil de yola savruldu. Olayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alt geçidi trafiğe kapattı. Yola savrulan kiriş ve hurda otomobillerin vinçle kaldırılmasının ardından, karayolları ekiplerince temizlenen yol trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yıkılan kirişten görüntü

- Yola savrulan hurda otomobillerden görüntü

- Karayolları ekiplerinin çalışmasından görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ======================= Çorum'da kadın şoförler destek görüyor ÇORUM’da Aynur Tükenmez Çelik (36) halk otobüsü, Gül Özbek ise (30) taksi şoförlüğü yapıyor. Aile ekonomisine katkı sağlayan kadın şoförler, kentte de ilgi ve destek görüyor. Kentte yaşayan 2 çocuk annesi Aynur Tükenmez, 3 aydır belediye halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Yolcuların ilgisi ile karşılaşan Tükenmez, mesleğini sevdiğini belirterek "5 yıldır direksiyon başındayım. 3 aydır belediye halk otobüsünde çalışıyorum. Bizde şoförlük baba mesleği, Tabi, annelik çok kutsal bir şey, Rabbim çocukları yeryüzüne yollarken, onlara “sizin başınızda bir koruyucu meleğiniz var. O da annenizö demiş, iki kızım var. Birde torunum var. Kızım da bir anne, güzel bir duygu, herkesin anneler gününü kutluyorumö dedi. 2 çocuk annesi Gül Özbek de 3 yıldır taksi şoförlüğü yapıyor. Özbek, erkek mesleği olarak bilinen taksi şoförlüğünün eşinin de mesleği olduğunu belirterek, "Kendim için, çocuklarım için bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Sonra Ankara’da bir kadın taksi şoförü gördüm. Etkilendim ve ben de bu işi yapacağım dedim. Sonra eşime söyledim, eşim de 'neden olmasın' dedi. Aldığım eğitimler sonrası direksiyon başına geçtim. 3 yıldır da bu işi yapıyorum. Şu ana kadar beni üzecek bir olayla da karşılaşmadım. Müşterilerim benden gayet memnunlar' diye konuştu.