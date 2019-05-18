DHA YURT BÜLTENİ - 14

Hatay'da 1 asker şehit oldu (2) - (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

ŞEHİT ÜSTÜN, TOPRAĞA VERİLDİ Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen Suriyelilere müdahale sırasında şehit düşen Onbaşı Ertuğrul Üstün (21) için memleketi Niğde'de cenaze töreni düzenlendi. Merkez Kayırlı köyü meydanında gerçekleştirilen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende acılı baba Ramazan ve anne Gülsüm Üstün, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan şehidin anne ve babasını, yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Türk bayrağına sarılı tabuta kapanan yakınları da 'Seninle gurur duyuyoruz' diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Ertuğrul Üstün, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Görüntü Dökümü

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- Cenazenin omuzlarda tören alanına getirilmesi

- Aileden görüntü

- Anne ve kız kardeşi ile yakınlarının tabuta sarılarak feryat etmesi

- Cenaze namazı kılınması

- Cenazenin götürülmesi

- Detay görüntüler

SÜRE:02'52" BOYUT:107 mb Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ======================== Şehit Astsubay Gidergelmez, son yolculuğuna uğurlandı BAYBURT’ta, kayıp Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez (32), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nde görevli Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. 2 asker, olay yerinden 600-700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 13 yıldır görevde olan Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez için memleketi İslahiye'de tören düzenlendi. Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Adana İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenarel Yusuf Ziyaettin Cavlak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 2’nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinoğlu,İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin yakınları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Hamza Gidergelmez ile tören sırasında İslahiye İlçe Sosoyal Hizmetler görevlilileri cami avlusunda ilgilendi.

Şehit Gidergelmez'in cenazesi ikindi namazının ardında Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) ============================== 2 bin yıllık tarih defineciler tarafından yok edildi BOLU'nun Göynük İlçesi Soğukçam Köyü'nde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları kapsamında yer alan 2 bin yıllık tarihi geçmişi olduğu düşünülen Frig Kaya Anıtı defineciler tarafından parçalanarak yazıtların olduğu kısmı çalındı. Bolu'nun Göynük İlçesi Soğukçam köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları kapsamında yer alan Frig Kaya Anıtı defineciler tarafından parçalandı. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve bölgede Frig yerleşkesinin varlığını kanıtlayan en önemli göstergelerden biri olan kaya kitabesi 9 metre yüksekliğindeki kayanın üzerinde 9 satırdan oluşuyordu. Kaya kitabesinin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor. Ayrıca kitabenin çevresindeki bazı alanlarda da daha önceki yıllarda define amacıyla kazı yapılmış.

Köylüler ise Frig kaya kitabesinin 2 yıl önce defineciler tarafından çalındığını iddia etti. Köyde yaşayan Osman Çelik, "Bu yazılı kayayı 2 yıl önce dağıttılar. Dinamit atmışlar. Dinamitle dağıttılar. Çok güzel bir eserdi burada bu. Ama şimdi artık yazılar falan okunmuyor. Okunacak bir tarafı kalmadı. Önceden dağılmadan önce tepesinde kartal resmi vardı. Çok güzeldi ama ne yazık ki dağıttılar. Adamlar burayı para için yaptılar bu hale getirdiler. Yazıların olduğu yeri söktüler. Bir şey bulamadılar. Kimin yaptığı da belli değil. Burası koruma altındaydı. Jandarma 15 günde bir kontrol ederdi ama gece gece gelip dağıtmışlar. Bizim de haberimiz olmadı." diye konuştu.

Soğukçam Köyü Muhtarı İsmail Kaya, "2 yıl önce oldu bu olay. Para aramak için patlattılar. Define olduğunu düşünmüşler. Jeneratör getirmişler, dinamitle patlatmışlar." dedi.

Kitabe ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 'çalıntı' ibaresi yer alırken, sitede ayrıca şu bilgiler yer aldı:

"Bolu İli, Göynük İlçesi, Soğukçam Köyü'nde Bulunan Frig Kaya Anıtından Çalınan Yazıtlı Kitabe Soğukçam Köyü(Cermenos) ilçe merkezine 41 km uzaklıkta ve ilçe merkezinin güneyinde yer almaktadır. Anıt, köyün 2,5 km batısında, köyün 'Türbe Önü' veya 'Yazılı Kaya' mevki'indedir. Konik bir kaya kitlesinin doğu yönü düzlenmiş ve kitabe bu yüzeye yazılmıştır. Kayanın yüksekliği 9 metreye yakındır. 9 satır olan kitabenin sol üst köşesinde üçgen bir niş yer almaktadır. Kayanın önünde bir platform vardır. Bu platform define arayıcıları tarafından yer yer kazılmıştır. Kaya çevresinde bir Frig yerleşmesi olduğu anlaşılmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Anıttan görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar

-Murat Küçük anons Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA) ======================= Köprübaşı'nda doluyla karışık yağmur olumsuz etkiledi MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde etkili olan doluyla karışık sağanak yağmur, ekili arazilerdeki ürünlere zarar verdi. Kentteki bir tavuk çiftliğinde ise 15 bin civciv ve tavuk telef oldu. Köprübaşı'nda dün (cuma) saat 22.00 sıralarında sağanak yağmur başladı. Yaklaşık 30 dakika doluyla karışık yağan yağmur, 1 saat etkili oldu. Sağanak yağmur sonrası kentteki, Acıdere Deresi'nde taşkın oldu. Sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklar, arazilerden taşınan sularla çamura büründü. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde de su baskını yaşandı. Gündoğdu Mahallesi'nde ise su altında kalan bir tavuk çiftliğindeki yaklaşık 15 bin civciv ve tavuk telef oldu. Sele kapılan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Sağanak yağmur ve dolu yağışı sonrası, tarım arazilerindeki çilek, tütün, buğday ve arpa ekili alanlarda ayrıca zeytin ağaçlarında zarar oluştu.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, yağış ve selin sadece ilçe merkezindeki tarım arazilerinde etkili olduğunu belirtti. İlçe merkezi dışındaki diğer kırsal kesimlerin etkilenmediğini belirten Sağıroğlu, 3 bin dönümde üretim yapılan çilekte bin dönümlük alanda zarar oluştuğunun görüldüğünü ifade etti. İlçede ana geçim kaynağı olan çilekte hasarın 10 milyon lirayı bulduğunu bildirdi. Buğday ve arpada ise 700 dönümlük alanda zararın olduğunu ifade etti. Sağıroğlu, "Hasarla ilgili afet ihbar formu oluşturarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza rapor ediyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dolu ve yağmur yağışı

- Kent merkezinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber- Kamera: Bülent KAYAHAN / KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA) ========================== İzmir'deki kazada 4 kişi hafif yaralandı İZMİR'in Konak ilçesinde, ana yolda çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı. Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Filiz T. yönetimindeki 35 HC 7300 plakalı otomobille, yan yoldan ana yola çıktığı sırada kontrolü yitirdi, karşı yönden gelen 35 RFY 65 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan hafif ticari araçtaki 2 çocuk ile otomobildeki Filiz T. ve arkadaşını ambulanslarla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.