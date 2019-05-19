DHA YURT BÜLTENİ-14

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Mesut Issı ve eşi Müzeyyen Boylu Issı, çocuklarıyla birlikte bir etkinlikten dönerken, otomobilde tartışmaya başladı. Mesut Issı, çocukların yanında tartışmamak için otomobilini kenara çekip, eşini araçtan indirdi. Biraz ileriye giden çift, tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Issı, üzerindeki tabancayı çekip, eşi Müzeyyen Boylu Issı'ya 14 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonette uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, Güneykent Mahallesi'nde kamyoneti durdurdu. Polislerin yaptığı aramada kamyonette herhangi bir uyuşturucuya rastlanılmadı. Eğitimli köpek kullanılarak kamyonette tekrar detaylı arama yapıldı. Aramada kamyonetin radyatörü ve yedek su deposunda, toplam 9 litre 700 mililitre likit metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucuya el koyarken, kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kutlamalar ilk olarak gençlik yürüyüşü ile başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dört İşletme Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Yürüyüşe Vali Salih Ayhan, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erdoğan Tunç, yanı sıra, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile "Ne mutlu Türküm diyene", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Yürüyüş, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde sona erdi. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kutlama programında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "19 Mayıs 1919 tarihi milletimiz çok önemlidir. Samsun'dan Amasya'ya Erzurum'dan Sivas'a uzanan bir kurtuluş ve diriliş mücadelesinin 100'üncü yılını kutluyoruz. 19 Mayıs 1919, tüm zorluklara ve yoksulluklara rağmen Birinci Dünya Savaşı boyunca sönmeyen ve asla pes etmeyen bir milletin yeniden varoluşudur" dedi. Konuşmanın ardından Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri tarafından folklor gösterisi sunuldu. Daha sonra ise çeşitli spor dallarında gösteriler ile program sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-Yürüyüşten görüntüler

-Kutlama programından görüntüler

-Konuşma

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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1919 doğumlu Nazire ninenin 100 yaşı kutlandı

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, 1919 doğumlu Nazire Baş'ı evinde ziyaret ederek, pasta kesip 100 yaşını kutladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 doğumlu 2 oğlu ve 4 torun sahibi Nazire Baş’a sürpriz yaptı. Vali Gürel, eşi Özlem Aras Gürel ile birlikte Nazire Baş’ın 75. Yıl Mahallesi’nde oğlu Kemal Baş ile birlikte yaşadığı evine geldi. Vali Gürel kendisini karşılayan Nazire Baş’ın elini öptü. Vali Gürel üzerinde 'Nazire teyze nice senelere' yazılı pastayı kesen Nazire Baş'ın 100 yaşını kutladı. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

Vali Gürel, "Milli mücadelemizin 100’üncü yılında, Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi olan 19 Mayıs 1919'dan tam 100 yıl sonra Nazire teyzemizin yaş günü. Onların duasıyla aslında bu ülke sıkıntılardan, belalardan uzak kalıyor. Bizlerde memleketin yöneticileri olarak Nazire teyzemizin duasına talibiz. Teyzelerimizin duaları devam ettiği müddetçe ülkemizde inşallah payidar kalacaktır. İnşallah nice yüz yıllar dileyelim. Aziz Türk milleti hiçbir zaman esaret altında kalmamıştır, inşallah bundan sonra da kalmaz ve ülkemiz payidar olacak, güçlenecek ve güzel teyzelerimizin dualarıyla yoluna devam edecek. Nazire teyzemizin 100’üncü yaş gününü kutlarken, ülkemize de nice 100 yıllar diliyorum. Başarılı, güzel günler hepimizin olsun." dedi.