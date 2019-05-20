DHA  YURT BÜLTENİ-14

Akıl almaz kazada öldü İzmir'in Tire ilçesinde, tel örgü ile çevrili tarlaya girmek amacıyla demir kapıyı açmak isteyen 63 yaşındaki Mustafa Arıcılar, el frenini çekmeden indiği için eğimli arazide hareket eden traktörü ile bir ağacın arasında sıkışıp yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Tire-Belevi yolu üzerindeki Yuvalı Mevkii'nde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Arıcılar, ot biçmek için tarlaya girmek istedi. Ancak etrafı tel örgü ile çevrili tarlanın demir kapısı kapalı olduğundan, açmak için traktörden indi. Arıcılar kapıyı açmaya çalışırken, el frenini çekmediği belirtilen traktör, eğimli arazide hareket etti. Arıcılar arkasından ilerleyen traktör ile bir ağacın arasında sıkıştı. Kazayı görenler, sağlık ekibi ve jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arıcılar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Arıcılar'ın cesedi, morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Ölen Mustafa Arıcılar'ın fotoğrafı

- Kaza yerinden görüntü

Haber- kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA) ==================== Yanan binadaki kedi ve 4 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı Sivas'ta bir marangoz atölyesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan kedi ve 4 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Murat Taş'a ait mutfak dolabı, koltuk ve mobilya eşyası üretimi yapılan marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını müdahalesi sırasında yeni doğum yapmış bir kedi ve 4 yavrusu fark edildi. Bu sırada maskelerini takan itfaiye ekipleri marangozhanenin içerisine girerek kedi ve yavrularını kurtardı. Kurtarılan yavruları ekipler suyla yıkadı. Kedi ve yavruları daha sonra güvenli bir yere konuldu. Kontrol altına alınarak söndürülen ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan atölyeden görüntüler

-İtfaiyenin çalışması

-Kurtarılan kedi ve yavrularının görüntüleri

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) ======================= Rus şarkıcı Egor Kreed, Kemer'de tatilcileri coşturdu Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir gece kulübünde sahneye çıkan ünlü Rus şarkıcı Egor Kreed, yerli ve yabancı tatilcileri coşturdu.

Kemer merkezindeki bir gece kulübünde düzenlenen Egor Kreed konseri için yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı turist toplandı. İlk olarak DJ Serkan'ın çaldığı şarkılarla eğlenen turistler, go go dansçılarının şovlarını da hayranlıkla izledi. Gece yarısı MC Ahmet'in "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun" diyerek 10'uncu Yıl Marşı'nı çaldığı kulüpteki Türkler marşa eşlik ederken, yabancı turistler de ritme eşlik etti.

Saat 02.00'yi gösterdiğinde ise Rusya'da özellikle genç kadınların sevgilisi olan Egor Kreed sahneye çıktı. Egor Kreed, "Kemer'de konser vermeyi özlemişim" dedi. Turistler, Kreed'in söylediği parçalarla eğlenirken, bir yandan da hem şarkılara eşlik etti hem de bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraflar ve videolar çekti. Egor Kreed konseri yaklaşık 1 saat sürdü. Konserde Egor Kreed'in alt dişlerine yaptırdığı kaplama ve üzerindeki tişörtte yazan "Para yap, arkadaş değil" sözü büyük ilgi çekti.

Görüntü Dökümü

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-DJ Serkan detay

-Go go dansçıları detay

-19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması ardından 10'uncu yıl marşı

-Kulüpten genel detay

-Ekrandaki Türk Bayrağı detay

-Egor Kreed'in sahneye çıkması

-Seyircilerden ve konserden detaylar 423 MB /// 03.48" Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ======================= Ünlü DJ Yung Felix Alanya'da konser verdi Hollandalı DJ, Yung Felix, Antalya'nın Alanya ilçesinde konser verdi. Yaptığı müziklerin yanı sıra şarkı da söyleyen Yung Felix eğlence merkezini dolduran 2 bin kişiyi coşturdu. 'Loco' şarkısıyla adını duyurup, dünya müzik listelerinde yükselişe geçen DJ Yung Felix, Alanya'daki eğlence mekanı Illusıon Event Hall'da sahneye çıktı. Lazer şovla başlayan gece dans gösterileriyle devam etti. Sahneye çıkan akrobasi dansçıları yaklaşık 10 metre yükseklikte iple sarkarak dans etti. Sahnede ise en çok alkışı, saçlarından ipte asılı halde dans eden Asyalı kadın aldı. Dans gösterilerinin ardından sahneye DJ Yung Felix çıktı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konsere Felix hit şarkısı 'Loco' ile başladı. Konseri izleyenlerin eşlik ettiği şarkıyı söylemesinin ardından DJ Yung Felix mikserin başına geçerek sevilen şarkılarını çaldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Yung Felix'in eğlenceseverleri coşturdu.

'YENİ ŞARKIMI İLK KEZ SESLENDİRECEĞİM'

Konser öncesinde konuşan DJ Yung Felix, Alanya'yı çok sevdiğini belirterek, "Alanya güneşli ve şehir olarak çok güzel. İnsanlarını da çok beğendim. Mekan güzel, her şey çok hoşuma gitti. Şu an yeni şarkılarım hazır. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni şarkılarımdan birini de ilk kez bu sahnede seslendireceğim. Çok terleyeceğim ama sahne çok güzel olacak" dedi.

İşletme sahibi Sait Alibeyoğulları da sezon boyunca Demet Akalın, Hakan Altun, Berkay gibi birçok yerli ünlünün yanı sıra dünyaca bilinen şarkıcı ve DJ'lerden oluşan toplam 110 konser vereceklerini söyledi.