DHA YURT BÜLTENİ - 14

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (2)

PKK'NIN, KARADENİZ'DEKİ EN BÜYÜK SİLAH DEPOSUNA ULAŞILDI Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat(JÖH) timleri ve komandolar tarafından yürütülen operasyonlarda Giresun'da PKK'nın sözde Karadeniz karargahının bulunmasının ardından Gümüşhane'de bölgenin en büyük silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü Gümüşhane kırsalında, geçiş güzergahları ile sığınak ve depoların yerlerini gösterdiği belirtildi. Dudkanlu'nun gösterdiği ormanlık alanda arama yapan JÖH ve komando timleri, roket başlıkları, mühimmat ve silahlar bulunan depoya ulaştı. Deponun, Karadeniz'de, PKK'nın kullandığı en büyük silah ve mühimmat deposu olduğu belirtildi. Silahlara el konulurken, depo kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi. GÜMÜŞHANE (DHA) ====================== Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü ERZURUM'da taksi şoförü Fatih A., sıra nedeniyle tartıştığı meslektaşı Nazmi Közenek'i tabancayla öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüleri Nazmi Közenek ile Fatih A. arasında sıra mesesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih A., tabancayla Közenek'i baş bölgesinden tek kurşunla vurdu. Nazmi Közenek kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih A. başkasına ait araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazmi Közenek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Közenek'in yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kaçan Fatih A.'yı ararken, Nazmi Közenek'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerindne detay

-Yakınlarını polislerin sakinleştirmesi

-Yerde bulunan boş kovan

-Taksi durağındaki takislerin görüntüsü

-Ölen Nazmi Közenek'in fotoğrafı Haber-Kamera:Zafer KUMRU /ERZURUM,(DHA) ======================= Çaya düşen lise birincisi Murat, kayboldu

VAN'ın Gürpınar ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Zernek Çayı’na giden lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç (17), dengesini kaybedip, çaya düşerek kayboldu. Bölgeye gelen AFAD ve Polis Sualtı Timi, Gündüç'ü arama çalışmalarına başladı. Olay, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Aşağı Kaymaz Mahallesi Zernek Çayı mevkiinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, bir anda dengesini kaybedip çaya düştü. Gündüç'ü kurtarmaya çalışan arkadaşı, başarılı olamayınca polisi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, çayda arama yaparken polis ve köylüler de özel eğitimli köpek eşliğinde çayın kenarında arama yaptı. Gündüç'ü kurtarmak için Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de, çaya girdi. Okul birincisi olduğu belirtilen Gündüç'ü arama çalışaları sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zernek çayının etrafında arama yapan ekipler

-Çaya düşen Murat Gündüç'ün yakınlarının gözyaşı dökmesi

-Polis sualtı timinin çayda kurtarma çalışmaları yapması

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BOYUT:225 MB Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- ===================== Malkara'da şiddetli dolu yağışı 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi. Dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar görürken, dereler taştı ve bazı ağaçlar yola devrildi. Malkara'nın kırsal İshakça, Karaiğdemir ve Gönence mahallelerinde bugün saat 15.30 sıralarında aniden başlayan sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız süren yağmur ve dolu yağışı nedeniyle mahallelerdeki bazı dereler taşarken,

yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü. Yağıştan ise bazı ağaçlar yola devrildi. Dolu yağışı nedeniyle Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, siyasi parti temsilcileri zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu. Çiftçiler dolu yağışında büyük zarar gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Şuanda 3 mahallemiz sağanak ve dolu yağışından dolayı etkilendi. Üreticilerimize destek olmak adına belediye olarak her türlü tedbiri alacağız. Mahallelerimizde zarar gören yollarımız oldu. Hızlı bir şekilde zabıta ve fen işleri ekiplerimiz onarımlarına başladı. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Yağan yağmur ile dolunun aniden vurduğunu belirten İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, "Yüzde 50'e varan bir oranla buğday ve ayçiçeklerimizi dolu vurdu. Tarlaların ve ekili alanların durumu çok kötü. Bölgemizde büyük zarar var. İlgili yetkililere müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah kısa sürede hasar tespiti yapılır. Burada çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi konusunda gayret gösterilmesini istiyoruz" dedi. Ak Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, bölgede ciddi bir afetin yaşandığını belirterek, "Üç mahalle ve bölgede tespit edebildiğimiz kadarıyla ayçiçeği ve buğdayda ekili alanlarda ciddi bir hasar var. Bir an önce tespit edilip çiftçimizin mağduriyeti giderilmesi gerekiyor. Önümüzdeki bir kaç gün sonra zarar daha iyi tespit edilecek. Zarar gören tüm çiftçimize geçmiş olsun diyorum. Tabi ki zarar çok büyük. Bazı yerlerde yüzde 100 zarar var bazı yerlerde yüzde 60 zarar var. Çiftçi arkadaşlar tarlalarını gezip zararlarını bir an önce bildirmeleri gerekiyor" dedi. Malkara Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Kosova, dolu yağışının çok büyük zarar verdiğini ifade ederek, "Zararımız çok büyük. Her birimizin yüzde 50-60'larda ayçiçeği ve buğdayında zararı var. Tarlalar sular altında. Dolu ceviz büyüklüğünde yağdı" dedi.

Tarlasında büyük hasar oluştuğunu belirten çiftçi Aydın Yılmaz, "Yağmur ve dolu çok şiddetli şekilde yaklaşık yarım saat yağdı. Hasar bizde çok büyük. Maalesef yüzde 100'lere varan zararımız var. Dolu aniden başladı. Ekili alanlar sular altında. Ekinler gitti, yapacak bir şey yok. Dolu yağışı nedeniyle tüm ekili alanlarımız zarar gördü" diye konuştu.

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yağış sonrası çiftçilerin tarlalarına gelişi

Başkanların ve çiftçilerin konuşmaları

Tarlalarda meydana gelen zararlar

Yolları kaplayan doludan detay

Tarlalardaki buğday ve ayçiçeklerden detay

Vatandaşların ceviz büyüklüğündeki doluyu göstermeleri

Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- ================= Ağrı'da uyuşturucu ticaretine 18 tutuklama AĞRI Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Narkotik polisleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarını belirleyip, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Ardından da operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri, 11 Mayıs günü hizmet içi eğitimden dönerken Kırıkkale-Yerköy Karayolu'nda geçirdikleri kazada şehit olan mesai arkadaşları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü'nün adını verdikleri operasyonda, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde 20 adrese baskın yaptı. Drone ile narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Çatılar ile bacaların da arandığı operasyonda 97,96 gram metamfetamin, 4,16 gram toz madde, 2,43 gram esrar, bir tabanca, 1 tek kırma tüfek ve fişek, 2 av tüfeği, 82 adet değişik çapta ve markada tabanca fişeği, 97 adet sahte 100 dolar, 2 bıçak ve muşta ele geçirildi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Emniyetteki sorguları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 18'i ise Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, 2 şüpheli de adli kontrol getirilerek, salıverildi. Operasyon kapsamında aranan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.