DHA YURT BÜLTENİ-14

Muhittin Böcek, Büyükşehir'e ilk geldiğinde çok duygulandığını söyledi. 26 yıl önce yaşadığı bir anıyı büyükşehire geldiğinde hatırladığını anlatan Böcek, "Anavatan Partisi'nde merkez ilçe başkanı seçildikten sonra Başbakan Mesut Yılmaz'ı havalimanında karşıladığımda ağlamıştım. Otobüste Başbakan Yılmaz'ın hemen arkasında ikinci sırada oturuyordum. Rahmetli babam sağ olsa da bugünleri görse diye içimden geçirip ağlamıştım. Başkan seçilip mazbatayı aldıktan sonra Büyükşehir'in kapısından ilk girdiğim anda da o anı aklıma geldi. Gözyaşlarımı tutamadım. Rahmetli babam sağ olsaydı da 'Benim oğlum ne kadar başarılı' deseydi demesini çok isterdim. Çünkü onu çok küçük yaşta kaybettim. Umarım Antalya halkı için her şey güzel olacak" diye konuştu.

Her başkanın çalışma ekibi olduğunu belirten Muhittin Böcek, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki toplantıda liyakata önem vermemizi istedi. Bu anlayış çerçevesinde geçmiş dönemde çalışan bazı arkadaşlarımız bizimle devam ediyor. Kendiliğinden ayrılanlar da oldu. Biz gelir gelmez çalışma arkadaşlarımızın ekmeğiyle oynamadık. Kendi isteğiyle ayrılan 100 kişi bile yoktur. Daha çok şirketlerimizde kendi isteğiyle ayrılanlar var" dedi. Başkan Böcek, net bir sayı vermemekle birlikte seçimden sonra ayrılan sayısının 100'e yaklaştığını, bunun içinde kendi ayrılanlar olduğu gibi kendisinin gönderdikleri olduğunu da söyledi.

"Biz siyaset uğruna Antalya'ya farklı davranacak değiliz. Sorumluluklarımız var, siyaseti il başkanımız, milletvekillerimiz yapacak. Ben Antalya'ya 5 yıl hizmet için koşacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Antalya'ya gelirse karşılayacağım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u karşıladığımda her iki partiden de eleştirenler olmuştu. Çavuşoğlu bana 'Ata dostum' der. Bizim geçmişe dayalı dostluğumuz var. Bize yakışan budur. Biz hizmet için geldik. 31 Mart'a kadar siyaset yaptık. Vatandaşıma saygı duyacağım. Diğer siyasi parti belediye başkanlarını da yine CHP'li başkanı gibi göreceğim. MHP ve AK Partili belediye başkanlarımızı ayırt etmeden çalışacağız."

Önceki belediye başkanı Menderes Türel döneminde başlayıp devam eden projelere yönelik de fikirlerini paylaşan Başkan Böcek, Antalya için uygun olan her projenin devam edeceğini söyledi. Üçüncü raylı sistem ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Böcek, o dönemki projelerden kendisini en fazla üzen çalışmanın Konyaaltı Sahili'ndeki bazı uygulamalar olduğunu vurguladı. Böcek, "Konyaaltı Sahili belediyemizin 300 milyonluk parası ile yapılmıştır. 300 milyon yatırılan ve başka işletmenin devam ettiği projede temizliği büyükşehir belediyemiz yapıyor. Güvenliği büyükşehir sağlıyor. Park bahçe işleri, belediyemize bırakılmış. Bunu uygun görmedim. Biz yasalara bakıp işlerimize devam edeceğiz. Türel dönemindeki projelerden Kınık Hali projesini durdurduk. 350 milyonluk bir projeydi. Bu çok büyük bir para. Biz 10 ilçemize 35'er milyonluk yatırım yapsak oradaki halk büyük memnuniyet duyar. Devam eden Doğu Garajı projesini kısa sürede tamamlayacağız. Eski belediye binasının oradaki çalışmalar devam edecek. Diğer projelere yönelik değerlendirmemiz devam ediyor" diye konuştu.

Seçim döneminde HDP ile ilgili bir görüşmesi olmadığını anlatan Böcek, ancak her partiden destek geldiğini söyledi. Seçildikten sonra da HDP'nin kendilerinden bir talebi olmadığını belirten Başkan Böcek, "İYİ Parti'nin Ekdağ şirketimize yönelik istekleri olmuştur. Şirketlerimizin yönetim kurullarında farklı partilerden olanlar da var. Biz insanların liyakatlerine bakıyoruz" dedi.

ARITMALAR ÖNCELİKLİ KONU

Bulunduğu siyasi çizgi nedeniyle Ankara'dan kendisine zorluk çıkarılacağını düşünmediğine dikkati çeken Böcek, kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara'da bir araya geldiğini söyledi. Böcek, "Kültür ve Turizm Bakanımız ile turizm bölgelerindeki arıtmalara yönelik konuştuk. Çok verimli oldu. Bakanımız Belek'teki arıtmaya yönelik yardımcı olacak. Bir diğer acil yer de Kemer. Valimizle de gündemimizde arıtmalar var. Belediyemiz tüm turizmcilerin emrindedir. Arıtma son derece önemli. Kemer'de de belki bakanlığımız yardımcı olacak. Yeni yapılacak arıtmalar da var. Mevcut olanları da büyüteceğiz" dedi.

'DOLU BAŞAK HER ZAMAN EĞİLİR'

Konyaaltı'nda belediye başkanlığı yaptığı dönemde 39 mahalleden sorumlu olduğunu kaydeden Başkan Böcek, şimdi 913 mahalleden sorumlu olduğunu söyledi. 19 ilçenin her birinin farklı olduğunu dile getiren Böcek, "Büyükşehir'in yetkileri yasa açısından çok farklı. Yapılacak işler yönünden sorumlulukları çok fazla. Ben her dönem oylarımı artırarak geldim. Büyükşehir'de de yüzde 50'nin üstünde oy ile seçilmek herkese nasip olmaz. Geçmiş dönem seçilen arkadaşlarımızın oy oranları 40'ı aşmadı. Halkımızın verdiği destekle boynumuz daha da eğridir. Yükümüz artık daha ağırdır. Daha dikkatli ve verimli olmamız gerekiyor. Dolu başak her zaman eğilir" dedi.