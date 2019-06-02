DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın adliyede SAMSUN'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi Selim K.'yı (30) çıkan tartışma sonucu bıçakla ağır yaralayan Kübra K. (30), adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Kübra K. boşanma aşamasında olduğu ve 2 aydır ayrı yaşadığı eşi Selim K. ile telefonda tartıştı. Telefonu kapattıktan sonra Kübra K., eşinin işyerine giderek tartışmayı sürdürdü. İkili arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. İddiaya göre Kübra K. çantasından çıkardığı ekmek bıçağıyla Selim K.’yı karın, bacak ve elinden bıçaklayarak yaraladı. Selim K., kanlar içerisinde yere yığılırken, Kübra K. işyerinden ayrıldı. Çevredeki iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selim K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Selim K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Kübra K.'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli kadın, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

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- Şüpheli Kübra K.'nın emniyete getirilmesi

- Hastaneden detay

- Emniyetten detay

- Kübra K.'nın adliyeye sevk edilmesi (SURE: 01.12 DK) (BOYUT: 125 MB) Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA) =================== Takip ettiği kadının sırtındaki çantasından cüzdanı çaldı, o anlar kamerada KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, alışverişe çıkan bir kadını takip ederek sırt çantasının fermuarını açıp cüzdanı çalan Hasret K.(29) güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. 26 yıl hapis cezası ile aranan Hasret K. adliyeye sevk edildi. Olay, 16 Mart günü Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi’nde meydana geldi. Yanında çocuk olan bir kadın, alışverişe çıkan bir kadını takip etti. Kadının dükkanın önündeki ürünlere baktığı sırada sırtında bulunan çantanın fermuarını açan kadın, cüzdanı çaldı. Bir süre sonra cüzdanının çalındığını fark eden kadın, polise şikayette bulundu. Polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyerek kadının kimliğini belirledi.

26 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Dün, Osman Yılmaz Mahallesi’nde sokakta yürüyen Hasret K. polis tarafından yakalandı. Hasret K.’nin üzerinde yapılan aramada çaldığı 3 cep telefonu ele geçirildi. Hakkında benzer suçlardan 26 yıl hapis cezası bulunan Hasret K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kucağında çocuğu olan Hasret K., şalı ile kendini ve çocuğunu gizlemeye çalıştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri, kadının çantasından cüzdanı çalma anı

Adliyeye sevk edilmesi HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) ============= Elektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları kül etti Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde, elektrik tellerinin çarpışmasıyla oluşan kıvılcımların tarlada yangın çıkmasına neden oldu. Yangında 125 dönümlük arazide ekili, hasada hazır haldeki arpa küle döndü.

YANGIN YAKLAŞIK 1 DEVAM ETTİ

Yoğunca Mahallesi yakınlarındaki arpa ekili tarlalardan geçen elektrik tellerinin çarpışması sonucu çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Arpa tarlalarındaki dumanları fark eden tarla sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri de traktörlerle ekili alanların bulunduğu tarlaları sürerek, yangının diğer tarlalara sıçramasının önüne geçebilmek için uğraş verdi. Yaklaşık bir saat süren yangın daha sonra itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kontrol altına alındı. Hasar oluşan arazilerin sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Yükselen dumanlar

-Arpa ekili tarlada yükselen alevler

- Yangın gören mahalle sakinleri

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137 MB Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ================= Şehit Sait Barış, Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26), memleketi Şırnak'ın İdil ilçesinde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. Çukurca'da dün terör örgütü PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış, İdil ilçesinde toprağa verildi. Çukurca'daki uğurlama törenin ardından Şırnak Şerefattin Elçi Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı cenaze aracıyla Güzelova köyüne getirildi. Bekar olan şehidin köy camisinde kılınan cenaze namazına Şırnak Valisi Aktaş'ın AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Göngör, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış için helallik istenilerek, dualar okundu. Baba evine götürülen şehidin naaşı, daha sonra Alataş Mezarlığı'nda Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.