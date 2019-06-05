DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ÇANAKKALE'DE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI ÇANAKKALE’de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Ramazan Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, bayramın 2'nci gününde feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.Çanakkale'de Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı izninde Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahillleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale feribot iskelesinden dönüş yoluna geçti. İstanbul ve Trakya bölgesindeki illerde bulunan evlerine gitmek için dönüşe geçen tatilciler, feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününden itibaren Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir Köyü'ne geçmek için feribot sırasına giren tatilciler, uzun süre kendilerine sıra gelmesini bekledi. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri, hem de şehir içinde seyreden sürücüleri yönlendirerek trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., alınan tedbirler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla, doldur boşalt usulü sefer yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale feribot iskelesi ve uzun araç kuyruklarından görüntü.

-Kent merkezinde oluşan uzun araç kuyruğundan genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ===================================================== 2)KUŞADASI'NDA BAYRAM BEREKETİ AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramının ikinci gününde de tatilcilerin akınına uğradı. İlçe girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otel ve pansiyonlarnda yer kalmazken, plajlar tatilcilerle doldu. Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na gidenler de oradaki otelleri doldurdu. Aydın'ın turizm cenneti ilçesi Kuşadası'nda, bayramın ikinci gününde de yoğunluk yaşandı. Bayram ziyaretlerini yaptıktan sonra tatile başlayanlar yollara düştü. Denizli, İzmir, Manisa başta olmak üzere çevre illerden tatil için Kuşadası'na gelenler ilçede hareketliliğin daha da artmasına neden oldu. Yazlıkçılar ve günübirlik tatil için gelenlerin çoğunlukta olduğu ilçenin özellikle İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tatilcilerin gelmesiyle birlikte son sayımda Kuşadası'nın 113 bin 580 olan nüfusu 1 milyona yaklaştı. Polis, yoğunluk nedeniyle özellikle sahil şeridinde, Atatürk Bulvarı'na çıkan bazı sokakları trafiğe kapattı.

PLAJLAR DOLDU Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bayramın ilk gününde olduğu gibi ikinci gününde de dünyaca ünlü Kadınlardenizi, Long Beach, Sevgi ve Dilek Yarımadası Milli Parkı plajlarında boş yer kalmadı. Milli Park girişinde kurulan çift gişe uzun araç kuyruklarının oluşmasını engelleyemedi. Milli Park'a gün boyunca 12 bine yakın otomobil, minibüs ve kamyonetin giriş yaptığı öğrenildi. Milli Park'a giriş için otomobiller 18 lira, minibüsler 51 lira, otobüsler ise 162 lira ödedi. Denize girmeyenler ise Milli Park, Sevgi Plajı ile Adagöl mesire alanlarında çadır kurarak, mangal yakıp, tatilin tadını çıkardı. OTELLER TAMAMEN DOLDU Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte doluluk oranları yükselen Kuşadası'nda otel ve pansiyonlarda, bayramın ikinci gününde hiç yer kalmadı. Yıldızlı ve Belediye belgeli turistik tesislerin tamamı doldu. Otel fiyatlarının yüksekliğinden yakınan bazı tatilciler ise plajlar, mesire alanları ve kamp bölgelerinde çadır kurdu. YUNAN ADALARINA İLGİ Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na bu yıl da bayramın ilk gününden itibaren ek feribot seferleri konuldu. Sisam'daki otellerin tümünü Türk tatilciler doldururken, restoran ve eğlence mekanlarında Türkler için özel organizasyonlar düzenlendi.

Görüntü Dökümü

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-Trafikte oluşan uzun kuyruklardan görüntü

-Dilek Yarımadası Milli Parkı girişindeki kuyruklar ve kalabalıklardan görüntü

-Milli Park koylarından görüntü

-Plajlardan, kalabalık, denize girenlerden görüntü

-Piknik yapanlardan görüntü Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) =================================================== (HABERİ YENİDEN) 3)BİTKİSEL HAYATA GİREN ASLI'NIN AİLESİNDEN 'İHMAL' İDDİASI MERSİN'de, baş ağrısı şikayeti nedeniyle tedavi olduğu hastaneden taburcu edildikten kısa süre sonra okulunda beyin kanaması geçiren Aslı Öksüz (16), bitkisel hayata girdi. Baba Mustafa Öksüz, yanlış tedavi uyguladığını öne sürdüğü doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Mersin'de yaşayan Şehnaz- Mustafa Öksüz çiftinin 2 çocuğundan, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Aslı, 18 Kasım 2018'de şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste, iddiaya göre, tıbbi görüntüleme yapılmadan serum tedavisi uygulanıp, taburcu edilen Aslı, 20 Kasım'da okulda bayıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Aslı'nın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Aslı'yı ameliyata alan doktorlar, kafatasının bir bölümünü keserek, biriken kanı boşalttı; ancak karın bölümüne dikilmesi beklenen kafatası parçası kayboldu. Kafa derisi dikildikten sonra alındığı yoğun bakım ünitesinde 3,5 ay gözlem altında tutulan Aslı, bitkisel hayata girmesinin ardından yaklaşık 1 ay önce evine getirildi.

'ŞU AN KAFATASI YOK'

Zor günler geçirdiklerini dile getiren anne ev kadını Şehnaz Öksüz, "Hastanede rutin muayene edip, serum taktılar. Saat 01.30'da bizi eve gönderdiler. 1,5 gün sonra kızım lisede bayılmış, olduğu yerde beyin kanaması geçirmiş. Tekrar aynı hastaneye götürdük. Çekilen tomografi sonrası beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Kızımın bilinci kapalı, vücut felç, kafatasını atmışlar, trakeostomi açıldı, mideden beslenmesi için hortum takıldı. Çocuğum evde bakım hastası oldu. Saat 06.00'da maması var sonrasında egzersizlerini yaptırmaya çalışıyorum. Günlük temizliklerini yapıyorum. Epilepsi ve kasılma ilaçlarımız var. Gün içinde ağzını açıp kapattığı zaman tıkandığını anlıyorum; çünkü öksürmeye başlıyor, nefes alamıyor, aspire ediyorum. Günümüz böyle geçiyor. 'Ameliyat esnasında kafatasını çıkaracağız' diye söylediler; sonra takılır, diye karnına koymamışlar. Çocuğun hayati durumu olduğu için atmışlar. 'Çocuğu zor kurtardık, o yüzden kafatası ile ilgilenemedik. Karnına koymadık' diyorlar. Gittim, 'Kafatasını ne yaptınız?' diye sordum. 'Biz senin çocuğunu kurtarmaya uğraştık, sen bize kafatası mı soruyorsun?' deyip beni azarladılar. Şu an kafatası yok, yumuşacık hamur gibi" diye konuştu.

'ADALETE SIĞINIYORUM' Aslı'nın babası site görevlisi Mustafa Öksüz ise yanlış tedavi uyguladığını öne sürdüğü doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Doktorlar bizi çağırdığında, 'Bitkisel hayata girdi, yapacak bir şeyimiz yok' dediler. 'Kafatası yok, ne yapacağız?' dedim, 'Düzelirse ona bir kafatası yapılır' dediler. Her şey ucuzdur ama insan hayatı ucuz değildir. 16 yaşındaki çocuğumun hayatı hiç ucuz değil. Onu acı soğan ve kuru ekmekle beslediğim günleri kim bilir? Çocuğumu bu hale getirdiler, şimdi bir hiç oldu Aslı. Kızımın bu hale getirilmesine sebep olanların ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Yüce adalete sığınıyorum" dedi. Görüntü Dökümü

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- Aslı'nın sağlık fotoğrafı

- Annenin kızını aspire etmesi

- Annenin kızı ile ilgilenmesinden genel ve detaylar

- Bağlı bulunduğu cihazın genel görüntüsü

- Aslı'nın aynıdan yansıması ve detay görüntüsü

- Engelli raporunun görüntüsü

- Anne ve baba ile röportaj

SÜRE 04'40 BOYUT 506 MB

Haber-Kamera Adnan AÇIKGÖZMERSİN, (DHA)

====================================================== 4)-MHP İZMİR, İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN 100 AVUKAT GÖNDERECEK MHP İzmir İl Teşkilatı üyeleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde bir araya gelerek, bayramlaştı. Törende konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 23 Haziran'da yenilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine İzmir'den 100 avukat görevlendireceklerini söyledi. MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu da, Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u kaybetmesi durumunda erken seçim olacağına dair söylentilerin olduğunu belirterek, "İstanbul'u inşallah kazanacağız ama aksi bir durum olursa bu ülke yönetimini etkileyecek bir durum değil. Zaten Cumhur İttifakı yüzde 52 ile bu ülkeden güvenoyunu almıştır" dedi. MHP İzmir İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, Kültürpark'taki Göl Gazinosu'nda bayramlaşma töreni düzenledi. Törene, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Kalyoncu ve Osmanağaoğlu, tüm masaları tek tek ziyaret ederek, partililerle sohbet etti. Açılış konuşmasını yapan Veysel Şahin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen ve gelecek 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde görev yapmak üzere İzmir'den 100 avukat göndereceklerini belirterek, "Bayramlar bizleri birbirimize yaklaştıran, aynı duygularda buluşturan umut, birlik ve dirliği sağlayan günlerdir. Bizim için bayramlar bir paylaşma ve gönül köprülerini güçlendirme vesilesidir. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Birliğimizi ve dirliğimizi perçinlemek için, yüreğe yürek koymak ve düşmanlarımıza buradayız demek için geldiniz. Bizim en büyük değerimiz ülkücülüktür. Bizleri bir aile yapan, başarı ve sevinçte, zorlukta ve kederde bir araya getiren hep dava şuuru olmuştur. Bayram vesilesiyle sizlerden bir ricam var; bana sorumluluklarımı unutturmayın, bana bizim bizden başka kimsemiz olmadığını unutturmayın. Bana ülkücülükten daha değerli hiçbir şey olmadığını unutturmayın" dedi.

Konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Şahin, "FETÖ İstanbul'la yatıyor İstanbul'la kalkıyor. Temel, Kemal ve Meral İstanbul'la yatıyor İstanbul'la kalkıyor. Bu kadar Türkiye düşmanı tek bir hedefe yöneldiyse biz boş mu duracağız, planları bozmayacak mıyız? CHP'nin İstanbul'u PKK ve HDP ile birlikte yönettiğini düşünebiliyor musunuz? Sandıkların yüzde 10'u yeniden sayıldı, aradaki fark 29 binden 13 bine düştü. Bu hırsızlık değil de nedir" diye konuştu. 'MİTİL' TARTIŞMASI Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı "İstanbul'a mitil sereceğim" açıklamasının çarpıtıldığını belirterek, "Zeka önemli bir şey. Başkanlık Divanı'nın tamamı İstanbul'da, il başkanlarımızın, milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğu İstanbul'da. İstanbul'un her yerinde MHP müthiş bir çalışma sergiliyor. Genel Başkanımız, mitili zaten İstanbul'a attı. Bu söz, İstanbul'da çalışma yapılacağını, MHP'nin meydanlarda ve sokaklarda olacağını ifade ediyor. Bu söz üzerinden Genel Başkanımıza sataşma niyeti taşıyanları uyarıyoruz, zekanızı geliştirin" dedi.

'ÜLKE YÖNETİMİNİ ETKİLEYECEK BİR DURUM DEĞİL' Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u kaybetmesi durumunda erken seçim olacağına dair söylentilerin olduğunu belirten Kalyoncu, "İstanbul'u inşallah kazanacağız ama aksi bir durum olursa bu ülke yönetimini etkileyecek bir durum değil. Zaten Cumhur İttifakı yüzde 52 ile bu ülkeden güvenoyunu almıştır" diye konuştu. Bir diğer MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da, partililerin bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında, "Ramazan ayı, güzelliklerin anılmasının gerektiren bir ay olmasına rağmen fitneyi, fesatı ve masum kanı dökmeyi görev addetmiş, hakka düşman, batıla köle olmuş PKK terör örgütünün elinden kan yine eksik olmamıştır. Allah'tan dileğim, şehit ailelerimizin bu bayramı, kıymetli evlatlarının yokluğunu en az derecede hissederek geçirmeleridir" dedi. Konuşmaların ardından birbirleriyle bayramlaşan partililer, daha sonra ayrıldı. Görüntü Dökümü

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- İl Başkanı Veysel Şahin'in konuşmasından görüntü

- Milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu'nun konuşmalarından görüntü

- Bayramlaşma töreninden görüntü

- Osmanağaoğlu ve Kalyoncu'nun masaları dolaşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

===================================================== 5)TEKNE MOTORLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde çay kenarlarında ve limanlarda bağlı teknelerin motorlarını çaldığı tespit edilen 2 kişiden biri yakalanırken, diğeri aranıyor.

Bölgede tekne motoru hırsızlıklarının artması sonucunda, tekne sahiplerinden polise çok sayıda şikayet gelmeye başladı. Başta Edremit ve Ayvalık ilçesinde olmak üzere gece yarısı tekne motorlarını çaldığı ileri sürülen şüphelilerin bulunması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Asayiş Büro ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini aldı, mobese kayıtları inceledi. Eşkali belirlenen 2 şüpheliden Server Ö. yakalandı. Diğer şüpheli Samet E:'nin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. Görüntü Dökümü

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-Server Ö.'nün adliyeye getirilişi Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) ================================================== 6)ÇUKURCA'DA, BAYRAMDA HAVUZ KEYFİ