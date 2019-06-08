DHA YURT BÜLTENİ-14

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde esnaf Murat Demir(52), daha önce maketini yaptığı gezi teknesini, iki arkadaşıyla birlikte 8 ayda tamamlayarak denize indirdi. Ereğli’de fotoğrafçılık yapan Murat Demir, amatör olarak yaptığı balıkçılığın ardından ilk olarak bir tekne maketi yaptı. Murat Demir, maketi çocukluk arkadaşları Aydın Akbayrak ve Kubilay Genç’e gösterdi. 3 arkadaş maketteki tekneyi üretmeye karar verdi. Tekne üretimi hakkında hiçbir bilgileri olmayan 3 arkadaş, yaptıkları araştırmanın ardından 8 ay önce teknenin yapımına başladı. 3 arkadaş, büyük bir özveriyle tamamladıkları teknenin adına 'GAZİ M.K.A’ koydu. Kontrplak kompozit ve fiber malzemeden yapılan 3 metre genişliğindeki tekne, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun da katılımıyla denize indirildi. Vinç ile denize indirilen tekne ile test sürüşü yapıldı. Kaymakam Çorumoğlu, tekneyi yapılışından beri takip ettiğini belirterek, “Arkadaşlarla teknenin suya indirileceği zaman benimde haberimin olmasını istemiştim. Bugün de denemesini yapıyorlar. İnşallah hayırlı olur. Bir emek sarf ettiler. Uzunca bir zamandır da uğraşıyorlar. Güzel ve şık bir tekne olmuş.ö dedi.

BODRUM'da Ramazan Bayramı tatilini geçiren tatilcilerin bir kısmı, son güne kalmamak için bugünden dönüş yolculuğuna başladı. Dönüş yolundaki tatilciler ilçedeki ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu. Ramazan Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte tatilini Bodrum'da geçirenlerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı. Turgutreis- Bodrum Karayolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Emin Anter Bulvarı'nda dönüş yolundaki tatilciler yoğunluğa neden oldu. İlçenin çıkış yönündeki yoğunluğun aksine geliş yönünde tek tük araç geçişi olması dikkati çekti. Bazı tatilciler Bodrum'dan ayrılmadan önce günün anısına Antik Tiyatro ve Bodrum Kalesi manzarası önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.

100 BİN LİRA HARCADILAR

8 aylık emeği olan teknesini denize indiren Murat Demir, yıllardır denizle iç içe yaşadığını ve önce maketini yaptığı tekneyi denize indirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Küçük kayığı bulunduğu ancak kendi teknesini yapmak istediğini anlatan Demir, şöyle dedi:

“Yıllardır denizle haşır neşiriz. Küçük bir kayığımız var ama onunla çok rahat edemiyorduk. Daha böyle kapsamlı daha kalabalık gidebileceğimiz maliyeti düşük olsun ve kendimiz yapalım dedik. Teknenin yapımı yaklaşık 7-8 ay sürdü. Ancak çok yoğun çalışarak geçirmedik zamanı. Düzenli olarak çalışsak 3 ayda bitirebileceğimiz bir çalışmaydı. Yaklaşık olarak bize maliyeti 100 bin lira civarında oldu.ö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Teknenin vinç ile denize indirilmesi

-Son hazırlıkların yapılması

-Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile röportaj

-Murat Demir ile röportaj

-Teknenin denize açılması

-Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun teknenin dümenine geçmesi

-Test turundan sonra Murat Demir ve Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun açıklaması

-Teknenin yapım aşamasında ki fotoğraflar

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Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)