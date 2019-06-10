DHA YURT BÜLTENİ-14

1)SURİYE’DE ÇIKAN YANGIN TÜRKİYE’YE SIÇRADI SURİYE'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde arazide çıkan yangın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Öğle saatlerinde Suriye’nin Rasulayn ilçesindeki buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve sınırı aşarak Ceylanpınar'a sıçradı. Sınır hattındaki arazide rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, itfaiye ekipleri ile jandarma TOMA'larla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından arazide soğutma çalışması yapıldı. Görüntü Dökümü

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- Suriye ve Türkiye sınırından yükselen dumanlar

- Olay yerine gelen itfaiye ekipleri

- Yangına müdahale eden ekipler

- Olay yerine gelen TOMA

- Yükselen dumanlar

- Askeri nöbet kulübesi askeri araçlar ve itfaiye ekipleri

- Genel detay görüntüler

- Suriye’de arazide çalışan iş makinesi ve toplanan vatandaşlar

- Genel detay görüntüler

- Yangına müdahale eden TOMA ve itfaiye ekipleri

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB 2)APARTMANDA YANGIN; 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ BARTIN’da bir apartmanın kalorifer kazanının sökümü sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım binanın ısı yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Binada yaşayan 16 aile dairelerinden tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2’si çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’taki 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın bodrum katındaki kalorifer sistemini söken işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımlar binanın ısı yalıtımı için yapılan malzemeleri tutuşturdu. Bodrum katında çıkan yangında dumanlar binayı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Binada bulunan 16 aileden büyük bir kısmı dışarı çıkarken, kalanlar ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede bodrumdaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 9 kişi, 112 Acil ekipleri tarafından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Kanmaz yaptığı açıklamada, “İlk tespitlerimize göre, yangının binanın bodrum katında işçilerin kaynak makinesiyle çalıştığı sırada kıvılcımların straforları tutuşturması sonucu meydana geldiğini söyleyebiliriz. Binadakilerin birçoğu kendi imkânları ile çıkmış, bazılarını da bizler tahliye ettik. Yangın kontrol altına alındıö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın anı cep telefonu görüntüleri

-Binadan detay

-Dışarıya çıkarılan tüpler

-Binadan çocukların tahliyesi

-Ambulansın içinde müdahale

-Bina sakinleri ile röp.

-İtfaiye Müdürü Kanmaz ile röp. 6.20 Boyut: 702 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) ================================================ 3)KAZA YAPTIĞI ARACI BIRAKIP KAÇTI ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma ardından da altgeçidin korkuluklarına çarptı. Kimliği belirsiz sürücü aracı olay yerinden bırakıp, kaçtı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacı Baba Mezarlığı'nın yanındaki D-400 karayolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 HT 868 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da üstgeçidin korkuluklarına çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada otomobilden kopan parçalar yola savruldu.

Hurdaya dönen otomobilden inen ve kimliği belirsiz sürücü, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden vatandaş tarafından çekilmiş görüntü HABER: Engin ANAK- KAMERA: ALANYA(Antalya), (DHA) =============================================== 4)KAZADA ÖLEN ABLA VE KARDEŞİNE HÜZÜNLÜ VEDA KASTAMONU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden İremnur (16) ve kardeşi Sait Yılmaz (13), Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Kazada yaralanan okul müdürü Hakan Yılmaz (42), çocuklarını gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurladı. Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana geldi. Samsun'da bulunan Çınarlık Ortaokulu Müdürü olan Hakan Yılmaz (42) idaresindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, savruldu. Kazada otomobilden fırlayan 10'uncu sınıf öğrencisi İremnur Yılmaz ile kardeşi 8'inci sınıf öğrencisi Sait Yılmaz, hayatlarını kaybetti. Baba Hakan Yılmaz, eşi Leyla (43) ile diğer çocuklar Zeynep Yılmaz (6) ise yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve baba taburcu olurken Zeynep Yılmaz’ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

ABLA-KARDEŞE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA Kazada ölen İremnur ile kardeşi Sait Yılmaz için bugün Samsun'un Terme ilçesi Taşpınar Mahallesi’ndeki Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene kazayı yaralı olarak atlatIıp tedavisinin ardından taburcu olan acılı anne ve babanın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Yılmaz kardeşlerin okul arkadaşları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından abla ve kardeşinin cenazeleri aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazından detay

-Tabutların taşınması

-Yakınlarının ağlaması

-Arkadaşlarının ağlaması

-Baba Hakan Yılmaz'ın taziyeleri kabul etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/TERME(Samsun), (DHA) =================================================== 5)18 YAŞINDAKİ SEDEF ANİDEN RAHATSIZLANIP ÖLDÜ BOLU'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sedef Cemile Keskin (18) yaşamını yitirdi. Hastalığına teşhis konulamayan ve aniden yaşamını yitiren genç kız sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bolu'da üniversite sınavına hazırlanan Sedef Cemile Keskin, perşembe günü evinde oturduğu sırada aniden fenalaştı. Genç kız kollarında titreme şikayeti ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Keskin'in titremeleri artınca Bolu Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Komaya giren genç kız dün hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm nedenine teşhis konulamazken, aile otopsi istemedi. Keskin'in bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi.

Bugün, Yukarı Soku Mahallesi Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Sedef Cemile Keskin gözyaşları arasında Yukarı Soku Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından görüntüler

-Detaylar Süre: 04.18-Boyut: 483 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ===================================================== 6)MANİSA'DAKİ ÇİFTLİK CİNAYETİYLE İLGİLİ 4 GÖZALTI MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43) 2 gün önce darbedilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, aralarında 16 yaşında kız çocuğun da bulunduğu 4 kişi, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde, Maral'ı kız arkadaşı Aleyna A.'ya (16) nitelikli cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası Adem Maral, 8 Haziran'da, ortağı olduğu Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Güzelköy Mahallesi Gabriköprü mevkisindeki hindi çiftliğinde, el ve ayakları bağlanmış halde komşularınca ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Maral'ın başından av tüfeğiyle vurulduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirlendi. Ayrıca olay yerindeki incelemede, 1'den fazla kişiye ait parmak ve ayak izleri tespit edildi. Maral'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

OTOMOBİLİ ALAŞEHİR'DE DAĞLIK ARAZİDE BULUNDU

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Maral'ın 35 KZP 19 plakalı aracının kayıp olduğunu, çiftlikte bekçi olarak çalışan A.Ç.'nin (26) de ortalıklarda olmadığını tespit etti. Maral'ın otomobilindeki GPS'i takibe alan jandarma, aracın Alaşehir ilçesinde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Manisa'dan Alaşehir ilçesine giden yol güzergahındaki kamera kayıtları incelendi. Şüpheli A.Ç.'nin yanında kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Aleyna A. ile yol aldığı ve aracı bir süre sonra Alaşehir'de dağlık arazide terk edip, kaçtıkları belirlendi.

ÇİFTİLİK ÇALIŞANIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüpheli A.Ç.'nin sürekli irtibat halinde olduğu çiftlik çalışanı Ö.B.'nin de ifadesine başvurdu. Ö.B., ifadesinde, telefonda görüştüklerini doğruladığı A.Ç.'nin kendisine öldürülen Adem Maral'ın kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, onu öldüreceğini söylediğini anlattı.