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DHA YURT BÜLTENİ-14

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

1)HEYELAN NEDENİYLE KÖY BOŞALTILDI Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı 50 haneli, 95 nüfuslu Savaşır köyü, heyelan riski yüzünden boşaltıldı.

1)HEYELAN NEDENİYLE KÖY BOŞALTILDI

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı 50 haneli, 95 nüfuslu Savaşır köyü, heyelan riski yüzünden boşaltıldı. Posof'a 18 kilometre uzaklıktaki Savaşır köyünde, geçtiğimiz 6 Haziran'dan itibaren toprak kayması yaşanmaya başladı. Dün akşam saatlerinde de köy üzerindeki yamaçta oluşan heyelan nedeniyle karayolu ve toprak arazilerde dev yarıklar oluştu. Evlerin bir kısmında da çatlaklar oluşması üzerine köylüler, durumu yetkililere bildirdi. Heyelan riski üzerine köye giden ekipler, inceleme yaparak hasar tespitleri belirledi. Ardahan AFAD ekibiyle birlikte köyde incelemelerde bulunan Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, "Köyün üzerindeki yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle köydeki evlere baskı yapmış ve çatlaklar meydana gelmiş. Bazı çatlaklar dün akşam oluşmuş. Yerleşim yerlerindeki çatlaklar nedeniyle insanımızı tehlikeye atmamak amacıyla köyün tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi" dedi.
Köyün tamamen boşaltılması kararı ardından köylüler, eşyalarını traktörlere doldurarak yayla evlerine taşındılar. Köylüler geçici olarak yayla evlerine taşındıklarını, yayla dönüşü ne yapacaklarını bilemediklerini ve devletten acil yardım beklediklerini belirttiler. Evlerini boşaltan bazı kadınlar, gözyaşlarını tutamadı. Köylülerin bir kısmı yaylada olurken, kalan kısmı da ilçe merkezindeki okul lojmanlarına yerleştirilecek.
Öte yandan AFAD ekipleri, köy üzerindeki farklı bir alanda konut yapılacak yerler için ön inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-Köy genel görüntü
-Tabela
-Kaymakam ve köylülerin incelemesi
-Yarıklar ve kaymakamın incelemesi
-Genel görüntü
-Köylülerin eşyalarını traktörle götürmesi
-Traktöre yüklenen eşyalar
-köylülerin konuşması
-Evlerdeki çatlaklar
-Evlerin boşaltılması
-Bayanların konuşması
-Yarıklar
-Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

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2)KAZADA YARALANAN BABA, ÖLEN ÇOCUĞUNU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bariyerlere saplanıp, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Cengiz Avşar (41), ölen oğlu İnanç Avşar'ın (7) başında uzun süre oturup gözyaşı döktü. Kazayı görüp yardım etmek için gelen vatandaşlar da gözyaşlarına boğuldu. Kaza saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Cengiz Avşar yönetimindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarpıp durabildi. Bariyerlerin saplanmasıyla hurdaya dönen otomobilde bulunan İnanç Avşar olay yerinde, kardeşi İrem Avşar (4) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü Cengiz Avşar, eşi Sevda Avşar ile Naif Avşar ve İslam Avşar (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

BÖYLE BİR ACI YOK
Yaralanan Cengiz Avşar, olay yerinde ölen oğlu İnanç Avşar'ın başında gözyaşı döktü. Uzun süre üzeri örtülü haldeki oğlunun başından ayrılmayan babaya çevredekiler destek olmaya çalıştı. Kazayı görüp yardım için gelenler de acı gözyaşlarına boğuldu. Ailenin yakınları da kaza haberi alıp olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Ölen çocukların cansız bedenleri, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesinin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan aracın görüntüsü
-Yaralılar
-Babanın ölen çocuğunun başında ağlaması
-Sinir krizi geçirenler
-Yakınlarının gelmesi
-Ambulanslar
-Yaşanan panik
-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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3)IHLAMUR TOPLARKEN UÇURUMDAN YUVARLANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ıhlamur toplamak için dağlık alana çıkan Tacettin Gürsoy (62), ağacın üzerinde dengesini kaybedince uçurumdan 80 metre aşağıya yuvarlandı. Olay öğle saatlerinde Gölcük'e bağlı Halıdere Yalı Mahallesi'nde bulunan Eski Taş Ocağı mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte ıhlamur toplamaya dağlık alana çıkan Tacettin Gürsoy, ağacın üzerindeyken dengesini kaybetti. Tacettin Gürsoy, ağaçtan düştükten sonra uçurumdan 80 metre aşağıya yuvarlandı. Talihsiz adam yaklaşık 750 metre derinliğe sahip uçurumda tutunmayı başarırken, arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Tacettin Gürsoy'un bulunduğu yere halat ve sedye sarkıttı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Tacettin Gürsoy, halatlar yardımıyla bulunduğu yerden alınarak yukarı çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalede, Gürsoy'un sağ bacağının kırıldığı belirlendi. Gürsoy, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:
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- Uçuruma düşen yaralının düştüğü yerde görüntüsü
- İtfaiyenin çalışmaları
- Yaralının çıkarılması
- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

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4)GEBZE'DE DEPODA YANGIN

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir depolama şirketine ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, boş olan depoda kağıtların tutuştuğu belirtildi.
Öğle saatlerinde, Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki bir depolama şirketine ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan alevler yükselirken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, boş olan depoda kağıtların tutuştuğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Depodan alevlerin yükselmesi
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

HABER-KAMERA: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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5)VAN GÖLÜ'NDE KAÇAK AVLANAN 3,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

VAN'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde Van Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton 200 kilosu canlı, toplam 3 ton 500 kilo inci kefali ele geçirildi.CVan'da, 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korumasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit Bot Timi tarafından, Muradiye ilçesine bağlı Yalındüz ve Balaklı Mahalleleri bölgesinde, denetimler yapıldı. Denetimlerde, Van Gölü'nde kaçak avlanan çuvallar içerisinde 2 ton 300 kilosu ölü, dereye atılan misina ağında ise 1 ton 200 kilo canlı inci kefali balığı olmak üzere toplam 3 ton 500 kilogram balık ele geçirildi. Canlı balıklar Van Gölü'ne geri bırakılırken, ölü balıklar ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü
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-Van Gölüne atılan misina ağı
-Misina ağını gölden çıkartan jandarma ekipleri
-Ekipler, ağa takılı balıklar
-Ağa takılı canlı balıkları göle atan ekipler
-Gece denetim yapan ekipler
-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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6)DAMADA İŞKENCE GİBİ ŞAKA

Bursa'nın İznik ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Sercan Balta’ya gelin alma sırasında arkadaşlarının yaptığı şakalar, zor anlar yaşattı. İznik ilçesinde Fatmanur Gül ile Sercan Balta, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğünde gelin alma sırasında damat Sercan Balta, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı. Arkadaşları, damat Sercan Balta'nın başında yumurta kırdı, damacana ile su döktü. Üstü yırtılan ve ağzına emzik verilen damadın başına örtü takılıp göbek de attırıldı. Dakikalarca süren eğlence sonunda Sercan Balta, son olarak arkadaşları tarafından hamama götürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Damada yapılan sakaladan görüntüler

Boyut: 161 MB Süre:1.31

Haber-Kamera:Mehmet BULDU/BURSA,(DHA)

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