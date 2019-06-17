DHA YURT BÜLTENİ-14

Kamışlı'da bomba yüklü motosikletle saldırı; dumanlar Nusaybin'den görüldü MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşında bulunan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Patlamada 2 kişi, yaralanırken, bölgeden yükselen dumanlar, Nusaybin'den görüldü. Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Kamışlı'nın Reci Caddesi'nde, hareket halindeki bomba yüklü motosiklet, öğle saatlerinde, uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının hangi terör örgütü tarafından yapıldığı bilinmezken, yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bölgedeki patlama, Türkiye'den duyulurken, yükselen dumanlar ise Mardin Nusaybin'den görüldü. Görüntü Dökümü

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- Saldırı sonrası Suriye'deki yerleşim alanların içinden yükselen duman

- Saldırı sonrası silah seslerin duyulması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB ============== Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4'ü silahlı kavga, 2'si ise kazada 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu tamamlandı. İşlemleri tamamlanan isimleri açıklanmayan şüpheliler, çok sayıda asker ve polisin önlemleri ile etrafında kuş uçurtmadığı adliyeye zırhlı araçla getirildi. Zırhlı araçtan indirilen 2 şüphelinin savcılık sorgularına başlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alınan güvenlik önlemleri

- Vatandaşların kimlik sorgulamasının yapılması

- Çatılardaki keskin nişancılar

- Zırhlı araçla getirilen iki kişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: - Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 428 MB ========================== SEL, DÜĞÜNDE PANİĞE NEDEN OLDU AKSARAY 'ın Ortaköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel, düğünde paniğe neden oldu. Çadıra sığınan kadınlar, oraya da su basması üzerine oturdukları sandalyelerin üstüne çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.

Ortaköy ilçesine bağlı Ceceli Köyü Yukarı Mahallesi'nde damat Şuayip Çayır'ın evinin önünde gerçekleşen düğüne gelen davetliler, aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalandı. Düğün içine sığınan kadınlar, çadıra da su basması üzerine panik yaşadı. Bazıları oturdukları sandalye üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Dengesini kaybeden bir kadın ise suya düştü. Akıntıya kapılan kadını düğündeki vatandaşlar kurtardı. Çadırdaki kadınlar kuçaklarındaki çocuklar ile birlikte el ele verip suya kapılmamak için büyük çaba gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Görüntü Dökümü

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- Çadırın su basması

- Panik anları

Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA) Pervari'de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı SİİRT'in Pervari ilçesinde, 'patpat' diye adlandırılan tarım arıcının devrilmesi sonucu Zeynel Kartal öldü (12), 2 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesinde meydana geldi. Bahattin Boğa'nın kullandığı tarım aracı Kilis köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Boğa ile araçta bulunan Ahmet Kaçmaz ve Zeynel Kartal yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Zeynel Kartal, hayati tehlikesi bulunduğu için Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kartal, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kartal'ın cesedi otopsi için morguna konulurken, yaralıların tedavileri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Siirt Devlet Hastanesi

- Ambulanslardan görüntü

- Morgun önünden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) ================================ Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadı TOKAT'ta sol ön lastiğinin patlayan TIR devrildi. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü Yılmaz Put(50) olayı yara almadan atlattı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Tokat-Niksar karayolu 22'nci kilometresinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat istikametine Yılmaz Put idaresindeki su yüklü TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. 70 metre sürüklenen TIR'ın dorsesinde bulunan sular ise yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürüklenen TIR'dan yara alamadan kurtulan sürücü Yılmaz Put "Seyir halinde iken aracımın sol ön lastiği patladı. O anda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtim ve yan yattı. Kazadan yara almadan kurtuldum, çünkü emniyet kemerim takılıydı. Takılı olmasaydı cama yapışırdım" dedi.

Niksar istikametine kapan yol nedeniyle trafik ise bir süre diğer şeritten verildi. Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen TIR'ın görüntüsü

-Şoförün konuşmaları

-Detaylar Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) ============================== Camide parçalara ayrılmış tabanca bulundu ANTALYA'da bir camide, el yapımı olduğu tahmin edilen tabancaya ait parçalar bulundu. Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde bulunan Arafat Camii'nde meydana geldi. Okulların kapanmasının ardından camiye Kuran dersine gelen öğrenciler, içerde buldukları poşedi açıp halının üzerine döktü. Poşetin içinden tabanca parçaları çıktığını fark eden öğrenciler, durumu cami görevlilerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, bazı parçaları eksik olan tabancaya incelenmek üzere el koydu. El yapımı olduğu değerlendirilen tabanca, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cami dışından görüntü

-Öğrencilerin ayrılması

-Bir öğrenci ile röp

-Polis ekip arabası ile dışarıdan görüntü

-Camide bulunan tabanca ve polisten fotoğraf

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