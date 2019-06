DHA YURT BÜLTENİ-14

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru beldesindeki özel sitenin iskelesi üzerindeki köprü, belediye ekiplerince yıkılmak istendi. Jandarma eşliğinde gelen yıkım ekiplerine direnen site sakinleri ise iskele üzerine masa ve sandalye koyarak, nöbet tutmaya başladı. Yıkım ertelendi. Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesi Dinçerkent Sitesi’nin iskelesindeki köprü için kaçak olduğu gerekçesi ile yıkım kararı verildi. Yıkım ekipleri de sabah saatlerinde jandarma eşliğinde siteye gelerek, köprüyü yıkmak istedi. Duruma tepki gösteren site sakinleri ise yıkımı engellemek için iskelenin üzerine çıktı. İskele üzerine sandalye ve masa yerleştirerek, nöbet tutmaya başladı. Site sakinleri tüm uyarılara rağmen iskeleden inmeyince yıkım ertelendi. İskele ve köprü için belediyeye işgaliye ücreti ödediklerini öne süren site sakinlerinden biri, "Çınarcık Kaymakamımıza müracaat ettik. Yıkımı durdurdu. Koru Belediyesi burayı yıktırmaya çalışıyor. Bizim engelli insanlarımız var. Diğer vatandaşların da kullanmaması için site olarak bunu yaptırdık. Her yerde iskele var. Bunun kime ne zararı var? Yan taraftaki işletmede aynı şekilde köprü var. Ona var da bize niye yok?" dedi. Jandarma ile gerginlik yaşadıklarını söyleyen adını vermek istemeyen bir site sakini ise "Artık yeter. Yıkmaya tekrar gelirlerse, burada olacağız. İskelenin işgaliye ücretini bu site ödüyor ama biz, bu iskeleden denize giremiyoruz. İskelemizin yıkılmasına izin vermeyecek ve burasını terk etmeyeceğiz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi. 178 konutun bulunduğu Dinçerkent Sitesi sakinleri, köprü yıkımının tamamen durdurulması için Koru Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

4)SICAKTAN KAÇIP DENİZDE SERİNLEDİLER

ANTALYA'da hava sıcaklığının 26.5 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler günü denizde geçirdi. Sahilde güneşlenen Tuğberk Beliz, "Antalya yaşanılması gereken bir yer. Bazı şeyler anlatılmaz. O yüzden Antalya'da yaşamanız gerekir" dedi.

Hava sıcaklığının 26.5, deniz suyu sıcaklığının 26.8 dereceyi göstermesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih eden turistler ve tatilciler, denize girerek serinledi. Konyaaltı Sahili'ne annesiyle birlikte gelen Tuğberk Beliz (25), deniz kıyısına gelerek kumun güneşin tadını çıkardığını söyledi. Beliz, "Antalya yaşanılması gereken bir yer. Antalya, Türkiye'nin en güzel illerinden biri. Her kültürden insanla sohbet edebiliyorsunuz. 20 dakika uzaklıktaki sahile gelip, rahatlıkla güneşlenip denize girebiliyorsunuz. Belediyenin sağlamış olduğu imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Bazı şeyler anlatılmaz. O yüzden Antalya'da yaşamanız gerekir" dedi.

Antalya'da yaşayan Meral Beliz (40), istediği zaman sahile gelip denize girebildiğini söyledi. Meral Beliz, "Hava gayet güzel. Sahile bazen tek başıma geliyorum. İzinli olduğunda oğlum bana eşlik ediyor. Sahilde yeni arkadaşlıklar, dostluklar kuruyorum. Antalya havasıyla, deniziyle çok güzel. Tatile gelmek isteyenlere burayı tavsiye ederim" dedi.

Ankara'dan tatil için gelen Bahar Kurt (45), "Tadında bir tatil geçiriyorum çünkü hava çok nemli değil, güneş çok yakıcı değil. Her sene tatile Antalya'ya geliyorum. Çok sıcak diye isyan ediyordum ama bu sene her şey çok güzel" dedi.