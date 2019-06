DHA YURT BÜLTENİ-14

ÇOCUKLARI KİRALIYORLARMIŞ

Manavgat Belediyesi zabıta yetkilileri, dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre uygulanan idari yaptırımların yetersiz olduğunu belirterek, yasal yönden konuya çözüm bulunmasını istedi. Manavgat'ta dilencilerin her ay kucaklarında 1 yaşından küçük farklı çocuklarla dolaştıklarını anlatan zabıta görevlileri, "Biz ilk başlarda ne olduğunu tam anlayamadık. Bir süre sonra çocuklar değişmeye başladığında fark ettik. Bunlar birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30 liraya, 40 liraya kiralıyormuş. Bunun adı insan ticareti. Güvenlik güçleri ve savcılık makamı bu konuyu mutlaka bu yönden yeniden değerlendirmeli. Dilenciler hakkında 'insan ticareti' suçundan adli işlem yapılmalı" dedi.

YOLDA BULUP JANDARMAYA TESLİM ETTİKLERİ ÇANTA, HAYATLARINI KARARTTI

HOLLANDA'dan gelip Türkiye’ye yerleşen, Türk vatandaşı ve Müslüman olup 'Can' ismini alan Avrupa eski Halter Şampiyonu Can Van Der Meer'in (61) eşiyle birlikte yolda bulup, polise teslim ettiği çanta nedeniyle hayatı karardı. Sahibinin, çantadaki 2 bin liranın kayıp olduğunu belirtip şikayetçi olduğu Can Van Der Meer, 'Açık alandan hırsızlık' suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Antalya'dan dava için Yalova'ya gelen çift, asıl mağdurun kendileri olduğunu söyledi.