DHA YURT BÜLTENİ - 14

Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinden 'kampüs' tepkisi İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanat Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Narlıdere ilçesindeki kampüslerinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp, geçici süreyle Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınmasına yönelik kararı protesto etti.

Yaklaşık 2 bin öğrencisi ile 150 kişilik akademik ve idari personeli bulunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Narlıdere'deki kampüsünün, Mühendislik Fakültesi görevlilerinin denetiminde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Bunun üzerine fakültenin 2 yıl için Buca ilçesindeki Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararı alındı. Taşınılacak yeni yerde, güzel sanatlar eğitimi için gereken sahne ve seramik fırını gibi imkanlar ile alınan kararın geçici olduğuna dair güvence bulunmadığını savunan öğrenciler, bugün öğle saatlerinde buluştukları fakültede idarecilere tepki gösterdi. Fakülte bahçesinde toplanan öğrenciler, önce güvenlik görevlileriyle görüştü. Öğrenciler, çoğu kişinin uzun süreli kira sözleşmesi imzaladığını, yeni yerin altyapısının güzel sanatlar eğitimi için yeterli olmadığını belirterek, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna ile görüşmek istedi. Bunun üzerine Öztuna, öğrencilerle fakültedeki Özdemir Nutku Sahnesi'nde bir araya gelip, şikayetlerini dinledi.

'OLUMSUZ SONUÇLARA KARŞI ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ'

Öğrenciler, taşınmanın ani ve plansız yapıldığını, depreme dayanıklılık testinin güvenilir olmadığını, taşınılacak binadaki altyapı yetersizliği nedeniyle eğitimin aksayacağını öne sürdü. Bazı akademisyenler de öğrencilerin görüşlerini paylaştı. Dekan Öztuna ise "Elimizde bir rapor var. Buranın depreme dayanıksız olduğuna kanaat getiren bu rapora uyulmaması halinde suç işlemiş oluruz. Yarın öbür gün muhtemel bir depremin neden olacağı olumsuz sonuçlara karşı önlem almak zorundayız. Taşınma işlemi geçici işlemdir, 2 sene sonra yine yerimize döneceğiz" dedi.

Görüşmenin ardından öğrenciler dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Öğrencilerin fakülte bahçesinde güvenlik personeliyle konuşmasından görüntü - Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna ile görüşmeye giden öğrencilerden görüntü Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) =============== Arsuz’da Dünya Yoga Günü etkinliği Hatay'ın Arsuz Belediyesi, Dünya Yoga Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Arsuz Sahil Yürüyüş Yolu plajında halkın katılımıyla gerçekleşen yoga etkinliği, keyifli anlara sahne oldu. Arsuz Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel, bu tarz etkinliklerin ilçede yapılmasından memnun olduğunu dile getirerek, “Arsuz her ne kadar deniz, kum ve güneş ile anılsa da; sosyal ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin tümüne ev sahipliği yapmaktadır. İlçemizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak adına, her türlü etkinliğe, kurumsal olarak destek vermekteyiz. Tüm hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum'' dedi.

Yoga hakkında katılımcılara bilgi verildikten sonra eğitmenler; Melike Sağnak, Aylin Aslan, Figen Tüme, İmren Sayar, Fulya Beyoğlu, Nursemin Eser, Funda Bayar, Latife Kıvrak, Duygu Antakyalı, Yonca Ağtaş, Esin Altuğ eşliğinde yoga seansları gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kumsalda toplanan kalabalık

-Yoga yapanlardan görüntüler SÜRE: 0,47 sn BOYUT : 90 MB Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN(Hatay),(DHA) =================== Niğde'de iki öğrenci kol hareketiyle kontrol edilebilen engelli araç tasarladılar Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri engelli araçların önüne gelen engelleri aşabilen, koldan gelen kas hareketleri ile kontrol edilebilen engelli araç tasarladı.

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) öğrenim gören Talha Talip Açıkgöz ile Alperen Kahraman, çevrelerindeki gördükleri tekerlekli sandalye kullanan engellilerin karşılaştığı engelleri aşmakta zorluk çektiklerini görünce çalışma başlattı. Öğrenciler engellilerin önlerine çıkabilen engelleri aşmalarını sağlamak için kol hareketiyle kontrol edilebilen engelli araç tasarladılar. Projeleri hakkında bilgiler veren öğrenciler, "Çevrede gördüğümüz engellilerin kaldırım ve benzeri engellerden çıkmakta zorluk çektiklerini görmemiz üzerine böyle bir şey tasarlamaya karar verdik. Bu proje sayesinde engelliler çıkamadıkları kaldırımlar gibi engellerden rahatlıkla çıkabileceklerdir. Aynı zamanda parmağı veya fiziksel zorluklar çeken engellilerde kol hareketleriyle kontrol ederek kumandayla kontrol emesine gerek kalmayacak. Projemiz Finlandiya Eğitim Bakanlığının düzenlediği StarT uluslararası proje yarışmasında ilk önce uluslar arası aşamasında birinci olarak çıkarken aynı zamanda uluslar arası olarak düzenlenen yarışmada da ilk 10’a girdik" dedi.