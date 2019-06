DHA YURT BÜLTENİ -14

LÖSEV Kurban Bayramı öncesi kayıtlı hastalarına kırmızı et desteği verdi. Tedavi sürecinde protein destekli beslenmenin çok önemli olduğu lösemi hastalığında kırmızı etin önemli protein kaynağı olduğu için hastalara kırmızı et ve et ürünleri dağıtımı yapan LÖSEV Bursa İl Koordinatör yardımcısı Aslı Metin Sakarya, “Nisan ayından itibaren yaklaşık 14 bin hastamıza et ve et ürünleri yardımlarımızı ulaştırdık. Haziran ayı sonuna kadar da 44 ilimizde yaklaşık 3 bin 500 ailemize kırmızı et ve et ürünlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz.ö dedi.

LÖSEV Türkiye geneli kayıtlı hastalarına, hastalığın tedavi sürecinde protein ihtiyaçlarını karşılamaları için et ve et ürünleri dağıttı. LÖSEV Bursa ofisinin önünde yapılan etkinlikte ayrıca kurulan küçük çarşıda ihtiyacı olan hasta yakınları kıyafet, oyuncak ve eşya temin ettiler. Lösemi hastalığının tedavi sürecinde hastaların protein ihtiyacı için kırmızı etin önemli olduğunu vurgulayan LÖSEV Bursa İl Koordinatör yardımcısı Aslı Metin Sakarya, “LÖSEV’in kırmızı et yardımı yıl boyunca hastalarımıza ulaştırılmaya devam ediliyor. Bugün de Bursa ofisimizin önünden hem LÖSEV’li çocuklarımıza hem yetişkin kanser hastalarımıza kırmızı et yardımlarımızın dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Tabi hastalarımızın tedavi süresince özellikle protein kaynağı açısından kırmızı et oldukça önemli. Tedavi sürecinde protein ağırlıklı beslenmenin çok büyük ve olumlu katkısı var. LÖSEV olarak sayıları yaklaşık 35 bin olan kayıtlı hastalarımıza yıl boyunca kırmızı et desteklerimizi ulaştırıyoruz. Tabi Kurban Bayramı öncesinde bağışçılarımızın bağışları sayesinde biz yıl boyunca hastalarımıza kırmızı etleri ulaştırabiliyoruz. Nisan ayından itibaren yaklaşık 14 bin hastamıza et ve et ürünleri yardımlarımızı ulaştırdık. Haziran ayı sonuna kadar da 44 ilimizde yaklaşık 3 bin 500 ailemize kırmızı et ve et ürünlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz bugün Bursa Büromuzun önünde gerçekleştirdik yardımlarımızı. Ama istedik ki sadece et yardımında bulunmayalım. Onlar için de küçük bir çarşı da hazırladık. İhtiyaçları doğrultusunda arzu ettikleri gibi kendileri seçerek kıyafetleri oyuncakları eşyaları da burada kendileri seçerek temin edebiliyorlar. Bunun yanı sıra yine 9 kiloluk kırmızı et ve et ürünleri yardımlarımızın yanı sıra kuru gıda yardımlarımızla da destek olmaya devam ediyoruz.ö dedi.

Bursa’da 150 kayıtlı hastanın bu yardımlardan faydalandığını belirten LÖSEV Bursa Aslı Metin Sakarya, “Buradan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bağışların yıl boyunca böyle hayat bulduğunu görmek onlar için de çok önemli. Onların bize verdiği desteklerle biz de hastalarımıza burada gıda kolilerimizi ulaştırıyoruz.ö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Et dağıtımından detaylar

-Elbise seçen hasta yakınlarından görüntüler

-LÖSEV Bursa İl Koordinatör yardımcısı Aslı Metin Sakarya,röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)