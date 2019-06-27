DHA YURT BÜLTENİ-14

1)KAVGADA ÖLEN KAYMAKAMIN OĞLU İÇİN DEDE EVİNDE HELALLİK ALINDI Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada yaşamını yitiren Bursa'nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan (15) için Samsun'un İlkadım ilçesindeki dede evinin önünde helallik alındı. Bu sırada aile üyeleri ve komşuları gözyaşlarını tutamadı.

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan, iddiaya göre, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., geçtiğimiz salı günü saat 19.30 sıralarında Amfi Park'ta buluştu. İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile birlikte gitti. B.Ç. de yanına aldığı arkadaşlarıyla buluşma yerine geldi. İki grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan da baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Yaralı 3 kardeş, çağırılan ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DEDESİNİN EVİNDE HELALLİK ALINDI

Sefa Akif İnan'ın cenazesi, annesi Sedef İnan'ın memleketi Samsun'a getirildi. Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan dedesinin evinde Sefa Akif İnan için helallik alınırken, baba Kemal İnan gözyaşlarını tutamadı. Helallik alınmasının ardından Sefa Akif İnan'ın cenazesi, Kılıçdede Cami'sine götürüldü. İkindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sefa Akif İnan'ın cenazesi, Asri Mezarlık'taki dedesi Hasan Büyükay'ın yanına defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Baba, anne ve kardeşlerden detaylar

-Detaylar

-Taziyeden detaylar

-Anne Sedef İnan'ın konuşması

-Cenazenin gelişi

-Dualar edilmesi

-Hellalik alınması

-Tabutun cenaze aracına getirilmesi

-Cenaze aracının gidişi Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/Tayfur KARA (SAMSUN), (DHA) ================================================ 2)BODRUM'DA 51 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 04.30 sıralarında gelen bir ihbarla, Bodrum'un kırsal Mazı Mahallesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler lastik bottaki 11'i Filistin, 16'sı Somali, 2'si Suriye, 1'i Mısır ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 31 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik ekipleri, saat 05.30 sıralarında gelen ikinci bir ihbarla, Yahşi açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmenlerden haberdar oldu. Sahil Güvenlik botu, Çelebi Adası yakınlarında tespit ederek durdurduğu lastik bottaki 9'u Filistin, 1'i Yemen ve 10'u Somali uyruklu olmak üzere 20 göçmeni yakaladı.Her iki olayda yakalanan toplam 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarıyla, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kimlik tespit işlemi yapılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Mültecilerin yakalanma anlarından görüntü Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA) ========================================================== 3)ÇATIDAN DÜŞERKEN DEMİRE TUTUNARAK HAYATA BAĞLANDI Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, dün esen fırtına sırasında çatıdan düşerken, bir hamleyle demirlere tutunan çatı ustası İsa Demiral (45) ölümden döndü. O anlar, bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bursa'da Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Fırtınanın kuvvetli estiği sırada, fabrikanın depo olarak kullandığı çatıda tamir yapan usta İsa Demiral, saçların havalanmasıyla kendisini boşlukta buldu. Bir anlık refleksle demirlere tutunan usta, yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düşmekten son anda kurtuldu. O anlar, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görgü tanığı Serkan Kara, "Dün saat 14.00 sıralarında çatının üzerinde onarım yapıyorlardı. Fırtına bir anda esti. Bir anda boşluğa düşerken demire tutunduö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Catıdan Detaylar

-Acıklama

-Güvenlik Kamerası

-Detaylar Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ==================================================== 4)BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmanın önünde bulunan 3 bin lira değerindeki bisiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Almanca öğretmeni Şahin Çelebi (30), dün saat 15.00 sıralarında, bisikletiyle Kuşpınar Mahallesi'nde oturan bir yakının evine ziyarete gitti. Bisikletini kilitlemeden apartmana giren Çelebi, yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıktığında bisikletini bıraktığı yerde bulamadı. Apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyen Çelebi, 3 bin lira değerindeki bisikletinin kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındığını gördü. Çelebi'nin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin telefonla konuşarak apartmanın önüne geldiği, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra bisikleti alarak hızla uzaklaştığı görülüyor.