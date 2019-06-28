DHA YURT BÜLTENİ -14 

Çukurca'da çatışma: 1 şehit (2) ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesine taciz ateşi açan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Vali Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı ve Ali Koç, Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Saygı duruşundan sonra şehidin naaşı tören alanına getirildi, özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Tokat'a gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova'ya uğurlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin tören alanına getirilişi

-Özgeçmişinin okunması

-Dua edilmesi

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Helikoptere bindirilmesi Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) ================================ Aracıyla çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsünü öldürdü Kayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (49), tabanca ile ateş ederek öldüren kimliği belirsiz sürücü, yoldan geçen başka bir aracı gasp ederek kaçtı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi, 726. Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, 06 KKE 99 plakalı otomobil ile Niyazi Yıldırım'ın kullandığı 38 BV 243 plakalı otomobili sokakta bir süre kovaladı. Sürücü, daha sonra Yıldırım'ın otomobiline çarpıp, sürükleyerek kendi aracıyla birlikte şarampole yuvarladı. Araçtan inen kimliği belirsiz sürücü, ters dönen diğer otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş etti. Şüpheli, daha sonra yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsünü silah çekerek durdurup, aracını gasp ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, başında ve sırtında kurşun yarası bulunan Niyazi Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Polis, iki aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayet zanlısının Adli Tabipliğe getirilişi

-Cinayet zanlısı Bozdağın annesinin Adli Tabipliğe getirilişi

-Olay yeri

-Genel detay Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/ KAYSERİ, (DHA) =============================== Boğulma tehlikesi geçiren gençlerin kurtarılma anı kamerada Giresun’da, serinlemek için girdikleri dalgalı denizde sürüklenen Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), kurtarıldı. Giresun’un Küçükköy mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Emre Karamustafaoğlu ve Emre Kaya, akıntıya kapıldı. Dalgaların şiddetiyle kayalık alana sürüklenen gençler, kıyıya çıkamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botla denize açılan ekipler, can simidi attığı gençleri çekerek bota aldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Gençlerin kurtarılma anı görüntüleri Haber-Kamera: Haluk ŞENTÜRK GİRESUN-DHA ===============================

3 sayfalık mektup yazıp, intihar etti Antalya'da, Şakir Y. (48), bıraktığı 3 sayfalık mektupta helallik isteyip, özür diledikten sonra ağaca bağladığı iple kendini astı.

Olay, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki şüpheli bir araç bulunduğunu fark etti. Ormanlık alanda detaylı araştırma yapan ekipler, çam ağacı dalında bir kişinin iple asılı olduğunu fark etti. Yapılan araştırmada, intihar eden kişinin Şakir Y. olduğu ortaya çıktı.

Olay yerine 100 metre uzaklıkta bulunan araçta yapılan aramada Şakir Y.'nin ailesine hitaben 3 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektubunda yakınlarından özür dileyen ve helallik isteyen Y., "Ben aileme çok kötülük yaptım, adeta pireyi deve yaptım. Bu yüzden onları kaybettim" dedi. Şakir Y.'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------- Araç içinde intihar mektubunun görüntüsü Olay yeni inceleme ekibinin çalışmasından görüntü

Olay yeri inceleme torbasında intihar eden şahsın çalan telefonun sesi Olay yeri inceleme ekibinin araç üzerinde çalışma yapması Cesedin cenaze aracına taşınması Cenaze aracının morga gidişi İntihar eden kişinin resmi Detaylar Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) =============================== 4 liralık tedavi ücreti için gelen icra tebligatı şaşırttı Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Arife Sibel Çakıroğlu, tedavi olduğu Gemlik Devlet Hastanesi’nden kendisine gönderilen 4 liralık icra tebligatını görünce şaşırdı. Çakıroğlu, hastane başhekiminin evrakı okumadan imzaladığını düşündüğünü söylerken, Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şahmeran Çelenkoğlu ise muhasebenin yanlışlık yapmış olabileceğini, 4 lira için tebligat göndermediklerini belirtti. Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde yaşayan Arife Sibel Çakıroğlu’na, iddiaya göre, bir ay önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle doktoru tarafından alerji tedavisi uygulandı. Çakıroğlu’na bir hafta boyunca her gün Gemlik Devlet Hastanesi’nde iğne vuruldu. Günlük iğne yapılması için her gün hastanenin acil servisine giden Çakıroğlu bu süreçte tedavisi için gerekli olan iğne ve şırıngayı da kendisi temin etti. Tedavisi sonucunda emekli olması nedeniyle hastaneye ödemesi gereken bir para olmadığı belirtilen Arife Sibel Çakıroğlu’na, bir ay sonra Gemlik Devlet Hastanesi’nden 2 adet icra tebligatı geldi. Tebligatlarda, Çakıroğlu’nun 28 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde Gemlik Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi gördüğü, hastane kayıtlarında ise 2’şer liralık 2 işlem için toplam 4 TL borcu olduğu belirtildi. Tebligatta eğer hastane veznesine 7 gün içerisinde ödeme yapmaz ise hukuki yollardan birikmiş faizi ile birlikte tahsili yoluna gidileceği yer aldı. Okudukları karşısında şaşıran Çakıroğlu, toplamda 4 lira için evine tebligat gönderilmesine tepki gösterdi.

PUL MASRAFI, TEBLİGATTAKİ ÜCRETTEN YÜKSEK

Bir yalnışlık olduğunu düşündüğünü söyleyen Arife Sibel Çakıroğlu, “Borcum olduğunu hastane yetkilileri ben hastanedeyken belirtmediler. Ayrıca 4 lira için tebligat göndermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2 tebligat için hastane 4 pul ücreti vermiş. Bu 4 pulun ise toplam maliyeti 7 lira 20 kuruş. Yani sözde benim borcum olan 4 liradan bile yüksek. Ben hastane başhekiminin bu evrakları okumadan imzaladığını düşünüyorum. Bundan sonra daha dikkatli olmaları gerekiyorö dedi.

Öte yandan konuyla ilgili Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şahmeran Çelenkoğlu, durumun yanlışlıkla olmuş olabileceğini kaydederek, 4 lira için tebligat göndermediklerini ve muhasebenin yanlışlık yapmış olduğunu söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------- -Arife Sibel Çakıroğlu röp

-Hastane detay Haber/Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA) =============================== Malatya'daki eş zamanlı karaciğer naklinde hastalar taburcu olmaya başladı Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda canlıdan canlıya karaciğer nakli operasyonu yapılan 5 hasta taburcu olmaya başladı.

Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 12 Haziran günü 5 hasta karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan ameliyatla Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi planlanan ve 35 cerrahın katıldığı 12 saat süren ameliyatlar başarıyla tamamlandı. 12 Haziran'da tamamlanan ameliyatlardan sonra 5 karaciğer alıcısı ve 5 karaciğer vericisini Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde üniversite ve hastane yönetimi bir araya getirdi. Hasta yakınlarının da bulunduğu toplantıya Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, hastane yönetimi ve karaciğer enstitüsü doktorları katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, karaciğer nakli hastalarından 5 verici ile 5 alıcı 10 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "İyileşme yolunda son günler olduğunu ve bir kısmının taburcu olduğunu bir kısmının da yakın zamanda taburcu olacağını ifade ediyorum. Türkiye'nin ve dünyanın gözü önünde yaptığımız bu önemli çalışmanın sadece Guinness Rekorlar Kitabı'na değil dünya tıp tarihine altın harflerle yazıldığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, amaçlarının insan sağlığı üzerinde rekor kırmak çabası olmadığını vurgulayarak, bazı hastaların taburcu olduğunu bazılarının ise birkaç gün içerisinde evlerine gönderileceğini ifade etti. Karaciğer nakili gerçekleşen hastalar ve donörler ise sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, operasyona katılan doktorlara teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastalardan görüntüler

- Çocuk hastadan detay

- Katılanlar

- Rektör Ahmet Kızılay'ın konuşması

- Sezai Yılmaz'ın açıklaması

- Hasta ve hasta yakınları röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA =============================== Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız kazandı Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’ndeki yol asfaltlamalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, müteahhidin işi bırakmasından dolayı yarım kalan 3’üncü köprünün de bir an evvel tamamlanması için çalışmalara hummalı bir şekilde başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Mustafakemalpaşa’da da çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğizö dedi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde yol asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam edEN Büyükşehir Belediyesi, yapımı yarım kalan 3’üncü köprünün tamamlanması için çalışmalarına başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa İlçesi’nde inşaatı yarım kalan 3’üncü köprü ve okullar bölgesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Hizmet binasında yeni seçilen Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı ziyaret eden Başkan Aktaş, tüm ilçelerde olduğu gibi Mustafakemalpaşa’da da ilçe belediyesi ile el ele vererek ilçeyi daha güzel yarınlara taşımaya gayret edeceklerini vurguladı. Seçimler sonrasında göreve gelen başkan ve tüm meclis üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Aktaş, “İstanbul seçimleri belki seçim psikolojisinin biraz uzamasına neden oldu ama artık hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Elbirliğiyle Mustafakemalpaşa’nın değerlerinin daha da artırılması, ekonomik anlamda daha rantabl hale gelmesi için tüm gayretimizi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çocuklarımızın gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden geleni yapacağızö dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da Başkan Aktaş’ın her projede elini taşın altına koyduğunu belirterek, destekleri nedeniyle teşekkür etti.