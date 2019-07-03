DHA YURT BÜLTENİ - 14

Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan Engin'in 19 gün sonra cesedi bulundu (2)

CESET, NEHRİN İÇİNDEKİ ÇALILIKLARA TAKILMIŞ HALDE BULUNDU Sabah saatlerinde Engin Eroğlu'nu bulmak amacıyla gönüllü olarak Munzur Nehri'nde arama yapan bir grup, Aşağı Torunoba köyü yakınlarında suyun dibinde bir insan cesedinin olduğu fark etti. Gönüllülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık görevlileri, su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik şeridine aldıktan sonra, AFAD ile İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerin bünyesindeki su altı arama kurtarma ekipleri Munzur Nehri'nde Engin Eroğlu'nun cesedini suyun içindeki çalılıklara takılmış halde buldu.

Ovacık Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Engin Eroğlu'nun sudan çıkarılan cenazesi ön otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ovacık Devlet Hastanesi'nde ön otopsinin ardından Eroğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla ceset, Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAKINLARI SİNİR KİRİZİ GEÇİRDİ

Engin Eroğlu'nun cansız bedeninin Munzur Nehri'nde çıkarıldığı sırda yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede bulunan sağlık görevlileri, fenalaşan Engin Eroğlu'nun yakınlarına müdahalede bulundu. Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin tamamlanmasının ardından Engin Eroğlu, Ovacık ilçesindeki Yoncalı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin Munzur Nehri'nde arama çalışmaları

Suyun dibinde bulunan cesedinin uzak görüntüsü

Ekiplerin cesedi çıkarması

Cesedin bota alınması ve kıyıya taşınması

Cesedin ambulansa alınması

Yakınlarının çığlıkları ve fenalık geçirmesi

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 563 MB Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA) ==================== Yozgat'ta fabrikanın ortakları arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bir fabrikanın ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, Yerköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya ortak olan 2'si kardeş, 5 akraba arasında borç nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Y., Mustafa Y., Mehmet Ali Y., Yıldırım Y. ve Murat Y. yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, fabrika çevresinde önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yerin genel görüntüsü

-Olay yerinde ki jandarma ekiplerinin görüntüsü

-Olay yerine gelen ambulansın görüntüsü

-Olay yerinde emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme

-Fabrika da çalışan işçilerin görüntüleri Haber-Kamera: YOZGAT/DHA ======================= Serik'te taksicilerin eylemi sürdü Antalya'nın Serik ilçesindeki taksiciler dün başlattıkları eylemi sürdürdü.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki taksicilerin eylemi bugün de devam etti. Boğazkent Taksi Kooperatifi bünyesindeki taksiciler dün sabah saatlerinden itibaren başlattıkları eylemlerinde bugün de bir otelin önünde topladı. Otellerdeki rent a car firmalarının korsan taşımacılık yaptığını öne süren taksiciler "Bu sorun çözülünceye kadar, eylemimiz sürecek" derken, Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz, "Dün başlattığımız eylem bugün de devam ediyor. Henüz bir çözüm yolu bulamadık. Yaptıkları, yasal değil. Bu işten sonuç alıncaya kadar eylemimiz sürecek. U dönüşü yok" dedi.

Kooperatif Başkanı Hüseyin Ay da "Bugün eylemimizde ikinci günümüz. Henüz istediğimiz sonucu alamadık. Belediye başkanımızla görüştük. Otel sahibi ise bizi ciddiye almadı. Bu otelden rent a car çıkıncaya kadar eylemimiz devam edecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Taksiciler eyleminden detaylar

-Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz röportaj

-Kooperatif Başkanı Hüseyin Ay'ın açıklamaları Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) ================== Ormanın içindeki çöplükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yan tarafında bulunan çöplük alanda, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Geçen mart ayında da yangın çıkan alandaki alevleri gören çöp fabrikası çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Çöp fabrikasına ait 3 iş makinesi de yangının büyümemesi için itfaiyenin isteği doğrultusunda çalışma yaptı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için 7 arazöz ve 3 iş makinesiyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yoğun dumanın oluştuğu yangın, 1 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye aracının gelişi

- Yangın alanından genel detay

- Çöpteki alevden kısa detay

- Orman şefliği personeli detay

- Jandarma detay

- Söndürme çalışmaları detay

- İş makinesinin gelişi

- İtfaiye eri detay

- Söndürme çalışmalarından detaylar

- Çöp yığını detay

- Çöp yığını üzerindeki iş makinası detay Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) =========== Kırkpınar'a kayıtlar başladı Edirne'de Cuma günü başlayacak 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanları kayıt sırasına girmeye başlarken, Kırkpınar'da güreş tutacak pehlivanları atalarından kalma yöntemlerle müsabakalara hazırlanıyor.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen güreşçi kayıt işlemleri için sporcular sabah erken saatlerde salonu doldurdu. TGF Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu üyelerinin toplantısının ardından başlayan kayıtlar için toplam 14 boyda kayıt masaları oluşturuldu. Güreşçiler ilk olarak güreşecekleri boy aralığına yazılabilmek için tartıya çıktı, sonrasında kuralarını çekti. Öte yandan kendi boyunda güreşmek isteyen fakat kilo fazlası olan bazı güreşçiler de salonun arkasındaki spor sahasında ter idmanı yaparak kilolarından kurtulmaya çalıştı.

MHK BAŞKANI ÜNLÜ: REKOR GÜREŞÇİ KATILIMI BEKLİYORUZ

Kayıtlarla ilgili konuşan TGF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü, bu yıl Kırkpınar'a 2 binin üzerinde rekor bir katılım beklediklerini söyledi. Ünlü, "Yaklaşık 110'a yakına yakın kule hakemi, meydan hakemi ve cetvel hakeminden oluşan görevlimiz var. Şu anda kayıtlar başladı. Perşembe akşamı saat 6'ya kadar kayıtlarımız devam edecek. Bu yıl geçen seneden daha fazla bir katılım bekliyoruz, rekor bir katılım olacağını düşünüyoruz. Bu da Edirne'deki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kalitesini ortaya çıkartıyor. Zaten bütün güreşçiler yıl boyunca buraya katılmak için hazırlanır. Buraya katılmayan pehlivan kendini pehlivandan saymaz. Burada görev yapmayan hakem de kendini hakemden yana saymaz" dedi.

RAKİPLERİNDEN ÖNCE KİLOLALARIYLA MÜCADELE ETTİLER

Perşembe günü, saat 18.00'a kadar devam edecek kayıt işlemleri için salona gelen fakat kilo fazlası olan bazı pehlivanlar ise çareyi ter idmanı yapmakta buldu. Mimar Sinan Spor Salonu arkasındaki Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düz koşu ve fiziksel antrenman yaparak kilo fazlalarını atmaya çalışan güreşçilerin çabaları renkli görüntüler oluşturdu. Güreşçilere antrenörleri de yardım ederek destek verdi.

KIRKPINAR'A ATALARININ YÖNTEMLERİYLE HAZIRLANIYORLAR

Edirne Şahispor kulübünün güreşçileri, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne, Adalı Halil, Koca Yusuf ve Kel Aliço gibi Kırkpınar'ın efsane isimlerinin hazırlandığı yöntemlerle hazırlanıyor. Kent Ormanı'nda son antrenmanını yapan sporcular halat çekme, taş kırma ve dev tekerlekleri kaldırma gibi yoğun güç gerektiren çalışmalarla yaşıtlarına adeta meydan okuyor.

Edirne'de 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala sporcular da son antrenmanlarını yapıyor. Edirneli Şahispor kulübünün güreşçileri ise antrenmanlarını daha da ileri taşıyarak Kırkpınar'ın efsane isimlerinin izinden gidiyor. Kent Ormanı'nda yaptıkları son antrenmanla Kırkpınar'a hazırlanan güreşçiler, taş kırma, halat çekme, dev tekerlekleri kaldırma ve kumda koşma gibi büyük efor isteyen çalışmalar yaptı. Tarihi kültürü yaşatmak ve Kırkpınar'ın efsane güreşçilerinin izinden gitmek adına bu yöntemi seçtiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen, büyük buluşmadan madalyalarla dönmek istediklerini belirtti.

Yağlı güreşte, modern tekniklerin yanısıra eski usüllere de önem verdiklerini söyleyen Doğu Delen, "Özellikle yağlı güreşte moderne tekniklerin yanı sıra eski usuldeki çalışmalara da önem veriyoruz. Bu anlamda eski pehlivanlarımızı araştırıp evlerine gittik. Doğduğu ülkelere gidip onların antrenman modellerini öğrendik. Bunların başında halat çekme, balyozla taş kırma, kum koşuları var. Bunları kendi antrenmanlarımıza ekledik" diye konuştu.

Atalarının çalıştığı antrenmanlarla çalışmanın sporculara ayı bir motivasyon sağladığını söyleyen Doğu Delen, "Bugün Koca Yusuf'un evinde antrenman taşı duruyor. Biz gittik onu yerinde gördük. Bugün o taşı 3-4 başpehlivan o taşı kaldıramaz. Oradaki yaşı insanlardan öğrendiğimiz antrenman metotlarını burada uyguluyoruz. Sporcularımızda adapte oldu. Onlar içinde çok güzel oluyor. Atalarının çalıştığı antrenman modelleriyle çalışmak onlara ayrı bir motivasyon oluşturdu" dedi.

Geleneksel antrenmanların güçlerini ortaya çıkarmada daha etkili olduğunu kaydeden Güreşçi Atakan Makas da, "Bir nevi 'acı kuvvet' oluyor. Geleneksel antrenmanlar gücümüzü ortaya çıkarmada daha etkili oluyor. Koca Yusuf'un, Kel Aliço'nun çalıştığı modelde çalışmak bize manevi olarak güç veriyor" şeklinde konuştu.