DHA YURT BÜLTENİ - 14

Vince çarpan, otomobil sürücüsü öldü AKSARAY'da, otomobil, yolun kenarına devrilen traktörü kurtarmak için çalışma yapan vince arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ferdi Biçkin (32) yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Ferdi Biçkin, yönetimindeki 50 AD 100 plakalı otomobille, yolun kenarına devrilen traktörü kaldırmak için çalışma başlatan Hüseyin Gökçe'nin kullandığı Şoförler Odası'na ait park halindeki 68 KH 550 plakalı vince arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle vincin altında kaldı. Kazada yaralanan sürücü Biçkin, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Biçkin, yaşamını yitirdi. Sıkışan cansız bedeni de AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından da otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vinç şoförü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ============================================== Madde bağımlısı kişi, parkta ölü bulundu ANTALYA'da, madde bağımlısı olduğu belirtilen Metin L. (46), parkta ölü bulundu. Muratpaşa ilçesi Serdengeçti Parkı'nda, saat 15.30 sıralarında, temizlik yapan görevliler, bankın üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, polisin yaptığı incelemede ise cesedin Metin L.'ye ait olduğu tespit edildi. Madde bağımlısı olduğu ve kolonya içtiği değerlendirilen Lafçı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cesedin bank yanında görüntüsü

Simit satan kadınla röportaj

Polislerin görüntüsü

Cesedin resmini çeken kadının görüntüsü

polislerin cesedi incelerken görüntüsü

Detaylar 261 MB -- 02.21 /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

============= Otomobil halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da halk otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Devrek Yolu üzerinde meydana geldi. Güler Sevinç (53) yönetimindeki 67 SL 476 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine ardından da yolcu almak üzere durağa yaklaşan Mustafa Dal (34) yönetimindeki 67 M 8250 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Güler Sevinç ve gelini Nurtaç Sevinç (31) ile halk otobüsündeki yolculardan Belda Başel (40) yaralandı. Hasar gören otomobilde sıkışan Güler Sevinç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Görüntü Dökümü

-Yaralı Nurtaç Sevinç’e sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi, araçtan çıkarılması, ambulansa alınması

-Araçlardan görüntü

-Hurdaya dönen otomobilin çekiciye alınması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ======================== Motosiklet ve sürücüsü, TIR'ın altına girdi KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği motosiklet TIR'ın altına girdi. TIR'ın altında sıkışan motosiklet sürücüsü Muhammet Özdin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza öğle saatlerinde, Bağdat Mahallesi Hacı Arif Caddesi’nde meydana geldi. Muhammet Özdin idaresindeki 41 RZ 764 plakalı motosiklet virajda karşı yönden gelen Caner İpşir idaresindeki 41 R 4929 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. TIR'ın altında sıkışan Muhammet Özdin itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. 112 Acil ekibi yaralanan Muhammet Özdin’i Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özdin tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

-TIR'ın altına sıkışan motosiklet

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

======================== 'Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez' yazılı pankart kaldırıldı Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, işletmeci tarafından plaja asılan, üzerinde Türkçe ve Arapça 'Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez. Türk ırkı var olsun' yazılı pankart, polisin uyarısının ardından kaldırıldı. Sinop kent merkezi Kaleyazı mevkisindeki plajın işletmecisi Hakan Akıncı, plaj girişine üzerinde Türkçe ve Arapça 'Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez. Türk ırkı var olsun' yazılı pankart astı. Pankart, sosyal medyada da paylaşılınca büyük tepki topladı. Bunun üzerine polisin uyarısıyla plaj görevlileri pankartı kaldırdı. İşletmeci Akıncı, hiçbir zaman insanlar arasında ayrım yapmadıklarını belirterek, "Ancak, özellikle sahil kesimlerinde, Suriyeli, Afgan, yani memleketlerinde savaşa katılmadan, buraya gelip bizden çok rahat bir şekilde yaşamalarını hiçbir zaman hazmetmedim. Müşterilerimizi de rahatsız ediyorlar. Bu pankartı yazdırmadan önce de yabancı beş, altı kişi sahile geldiler, pantolonlarını çıkartıp, iç çamaşırlarıyla denize girdiler. Bu, bardağı taşıran son damla oldu. Ben de bir pankart yazdırma gereği hissettim. Vatanı için savaşmayanların burada sefa sürmeye hakkı yoktur. Benim askerim, Türk askeri Suriye'de şehit olurken, onlar burada eğleniyor. Uyarıda bulundular, biz de pankartı kaldırdık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Plajdan detay

-Röportaj

Haber-Kamera:Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) ========================= Amazon'un kurucusu Bezos'un lüks yatı, Marmaris'te demirledi AMAZON'un kurucusu Jeff Bezos, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Ege ve Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Marmaris'in Selimiye Mahallesi açığına dün (salı) akşam saatlerinde gelerek demir attı. Bir Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin Euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı ultra lüks yatta tatilini geçiren Bezos'un, dinlendiği öğrenildi. Özel müşterilere tahsis edilen ultra lüks yatta helikopter de bulunurken, bazı tekne sahipleri merak edip daha iyi görebilmek için yatın yakınına kadar gitti. Sahilde güneşlenen ve dinlenenler, büyüklüğüyle ilgi çeken yatın fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Yata, dünden beri yaklaşık 50 kilogram deniz mahsulü götürüldüğü öğrenildi.

Yata ait; jet ski, küçük yelkenli, sörf gibi su sporları aletlerinin de denize indirildiği görüldü. Yatın 3'ncü katındaki özel güvenlik görevlileri dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Selimiye Mahallesi'nin hakim bir tepeden görüntü

- Hakim bir tepeden lüks yatın görüntüsü

- Lüks yatı görmek için balıkçı tekneleri ile gidenler

- Lüks yatı görmek için giden küçük teknelerin görüntüsü

- Lüks yatın yakın ve detaylı görüntüsü Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ============================= Burhaniyeli kadınlar masal anlatmayı öğreniyor BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki Öykü Atölyesi'nde, kadınlara 'masal anlatma' eğitimi veriyor. Kadına karşı yapılan şiddet konularını işleyen Burhaniye Öykü Atölyesi, masal anlatma eğitimlerine başladı. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde, Burhaniye Belediyesi ve Adramytteion Derneği'nin destek verdiği 5 günlük kursu bitirenlere, masal anlatma sertifikası verilecek. Masal anlatıcılığı eğitmeni Asuman Memen’in verdiği kursun ilk grubuna 25 kadın katıldı. Kadınlar, anlatılanları can kulağı ile dinlerken, kursa katılmaktan mutlu olduklarını söyledi. Kursun başarılı geçtiğini söyleyen masal anlatıcılığı eğitmeni Asuman Memen, "Burada geleneksel masal anlatıcılığını öğretiyoruz. Birlikte neler yapabiliriz bunları konuşuyoruz. Masallarla yolumuza devam ediyoruz. 5 günlük kursun sonunda katılımcılara sertifika vereceğiz" dedi.

Öykü Atölyesi yöneticilerinden Filiz Kayalı da "Burhaniye Öykü Atölyesi olarak 8 yıldır kadına şiddeti dile getiren oyunlar sahneledik. Projelerimiz devam ediyor. Kültürel değerlerimizden olan masallara da sahip çıkıyoruz. Bunun için kurs düzenledik. Projelerimiz devam edecek" dedi. Masal anlatıcılığı eğitiminden memnun olduğunu söyleyen kursiyer Gül Ergin ise "Ben bu kursa torunlarım için katıldım. Yararlı olacağına inanıyorum. Onlara masallar anlatacağım" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Asuman Memen'in verdiği masal anlatma dersinden detay görüntü

-Asuman Memen ile röp.

Filiz Kayalı ile röp.

Şenay Habibi ile röp

-Gül Ergin röp Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA) ======================== Tatil sitesinin plajına 7'nci kez Mavi Bayrak BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde bulunan Engürü Tatil Sitesi, 7’nci kez Mavi Bayrak almaya kazandı. Site Başkanı Gürsel Uslu, "Plajın bu hale geleceğine kimse inanmıyordu. Plajı, çöplerin atıldığı atıl durumdan Mavi Bayraklı bir konuma getirdik" dedi. Ayvalık ilçesi Palmiye Plajında, Engürü Tatil Sitesi için Mavi Bayrak töreni düzenlendi. Plajın eskiden çöplük gibi olduğunu söyleyen Engürü Tatil Sitesi Başkanı Gürsel Uslu, sitede planlı ve gönüllü çalışmalar ile Mavi Bayrak almaya hak kazandıklarını söyledi. Uslu, atıl durumda bulunan ve çöplerin atıldığı Engürü Tatil Sitesi Palmiye Plajı için 1,5 milyon TL masraf yaptıklarını ve İlk olarak 2013 yılında Mavi Bayrak aldıklarını belirterek, "Bu yıl 7’nci kez alıyoruz. Palmiye plajımızda çöp ayrıştırma kutuları, engelliler tuvaletinden, plaj voleybolu sahasına kadar detaylar mevcut" dedi.