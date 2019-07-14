DHA YURT BÜLTENİ - 14

Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 5 ölü, 6 yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Espiye ilçesi Ericek köyünde, Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan Mustafa A.'nın kullandığı 28 M 9398 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ölü sayısı 5'e çıkarken, yaralanan 6 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
GİRESUN (DHA)
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Yangında yaşamını yitiren küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, evlerinde şarja takılı cep telefonunun patlaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Bakican A., gözyaşları içinde toprağa verildi. 2 yaşındaki kızıyla birlikte aynı yangında yaralanan ve hastanedeki tedavisi süren anne Ebru A.'ya oğlunun öldüğü henüz söylenemezken, cezaevindeki baba C.A. ise jandarmalar arasında ceza törenine getirildi.
Karşıyaka Mahallesi 5'inci Cadde'de bulunan 2 katlı binanın ilk katındaki dairede, geçen 12 Temmuz Cuma günü saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yatak odasında şarj için prize takılı olan cep telefonunun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangını fark eden komşular itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunup, yardıma koştu. Eve giren komşular, salonda uyuyan Ebru A. ve 2 yaşındaki kızını dışarı çıkardı. Yangından son anda kurtulan ve yüzünde yanık oluşan Ebru A., gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri yangının söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, evi kontrol etti. Bu sırada yatak odasına giren itfaiye, Ebru A.'nın oğlu Bakican A.'nın yanmış cesedini buldu. Bakican A.'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Buradaki otopsinin ardından küçük Bakican'ın yakınları tarafından alınan cenazesi bugün öğlende Karşıyaka Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, çocuğun bir suçtan dolayı Buca Cezaevi'nde babası C.A., jandarmalar arasında getirildi. Aynı yangında yaralanan ve İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne Ebru A. ise cenaze törenine getirilmedi. Anne Ebru A.'ya halen oğlunun öldüğünün söylenemediği öğrenildi. Ailenin az sayıdaki yakınınında katılımıyla kılınan namazın ardından küçük Bakican'ın cenazesi Arslanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Bakican A.'nın fotoğrafı
-Cenaze töreninden görüntü
-Baba C.A.'nın jandarmalar arasında cenazeye getirilmesi
-Cenaze namazının kılınması
-Genel ve detay görürntüler
Haber: İbrahim DANIŞ - Kamera: Faruk ÇARK / TORBALI (İzmir), (DHA)
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TIR'lı sünnet konvoyuna ceza
Karabük'te, trafik polisi ekipleri, sünnet konvoyunda yer alan 4 TIR'a toplam 748 lira ceza kesti.
Karabük'te TIR şoförlüğü yapan Serhat Özkan(32), 5 yaşındaki oğlu Halil'e sünnet düğünü yaptı. Özkan'ın 3 arkadaşı dorsesi olmayan TIR'larla Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.Serhat Özkan'ın kullandığı TIR ile birlikte 4 TIR ve otomobiller süslendi. Özkan, oğlunu da yanına aldığı TIR'a binerek şehir turu yaptı. 100. Yıl Mahallesi'nde trafik polisi ekiplerince durdurulan konvoydaki 4 TIR'a trafiği tehlikeye düşürmek ve gürültü kirliliğine sebebiyet vermekten toplam 748 lira ceza kesildi. Konvoy sünnet düğününün yapılacağı salona hareket etti. Baba oğlul alkışlarla salona girdi.
Serhat Özkan, "Baba mesleği. 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. Oğlum TIR'lara meraklı. Onun için yapıyorum. Biz TIR'cıyız. Bize yakışan bir şey olsun istedik. Oğlumuz için böyle bir şey yapmak istedik. Bence de güzel oldu. Biz zaten düğünlere devamlı TIR'larla gidiyoruz. Kendimizde de böyle bir şey olsun istedik" dedi.
Görüntü Dökümü
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-TIR'ların süslenmesi
-Konvoy
-Trafik polisi ekiplerinin durdurdukları konvoydaki TIR'ların yanın gelmesi
-Serhat Özkan'ın oğluyla düğün salonuna girmesi
-Serhat Özkan röp
Süre:(03.33) Boyutu:(397 MB.)
Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)
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Balıkçı tekneleri mazot ödülü için yarıştı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 'Hayden Sürmene'ye' etkinliği kapsamında denizde balıkçı tekneleri ile yarış düzenlendi. 10 teknenin kıyasıya yarışmasında dereceye girenlere mazot hediye edildi.
Sürmene ilçesinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Hayden Sürmene'ye etkinliği kapsamında liman sahasında balıkçı tekneleri ile yarış düzenlendi. 16 ile 85 yaş arasında 10 yarışmacı tekneleri ile 2 kilometrelik parkurda yarışdı. Aynı anda çıkış yapan teknelerden Recep Kalyoncu, bitiş noktasına ilk varan isim oldu. Yarışmada Mehmet Ali karabacak ikinci, Yunus Emre Demircioğlu ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere mazot ödülü verildi.
Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, eskiden Türkiye'de yapılan kürek yarışmalarına Sürmene'den dereceye giren yarışmacıların olduğu belirtti. Üstün, "Son 4 yıldır taka yarışmamız yapılıyor. Vatandaşlar bu yarışmaya ilgi gösteriyor. Çocukluğumuzda kürek yarışları yapılıyordu. Türkiye'de dereceye giren kürek yarışmacılarımız vardı. İnsanların denize karşı ilgisinin artırmak için yapılan bir etkinlik. Bu etkinlikle denizle buluşması sağlanıyorö dedi.
Görüntü Dökümü
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-Teknelerin yarışının drone görüntüsü
-Yarıştan detaylar
-Bitiş noktasında bekleyen vatandaşların horon oynaması
-Röportajlar
-Detaylar
Haber-Kamera : SELÇUK BAŞAR/DHA-TRABZON
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15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen: Yaşananları unutturmayacağız
İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret eden, 15 Temmuz Marşı'nın yazarı ve bestecisi Abdurrahman Delen, "15 Temmuz'da yaşananları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.
15 Temmuz Marşı ve Afrin Marşı ile ABD Başkanı Donald Trump için yazdığı şiirle adından söz ettiren, şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen, İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. 15 Temmuz'da yaşananların unutulmayacağını ve asla unutturmayacaklarını belirten Delen, "Edirne'den Kars'a tek yürek olduk. Bu vatan yolunda canla baş koyduk. İman ile meydanları doldurduk. Hepimizin bu ülke, güzel Türkiye'm. 15 Temmuz karanlık bir gece. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kalkışması sırasında şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. 15 Temmuz gecesi bir Çanakkale ruhu, 15 Temmuz gecesi Türk halkının gerçekten ne kadar özverili olduğu gösteren bir gece. Aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesidir. Topla tüfekle kendi halkına saldıran, bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen teröristlere en güzel cevabı, tankların, tüfeklerin önüne yatan vatandaşlarımız vermiştir. Bu terör örgütlerini bir kez daha lanetliyorum. Halkımıza, 15 Temmuz'da birlik ve beraberliğimizi göterdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Abdurrahman Delen röp.
-Abdurrahman Delen 15 Temmuz Marşı
Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/İSTANBUL,(DHA)
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İnegöl'de kayıp alzheimer hastası aranıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün evden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası Remzi Çitil (78) için arama çalışması başlatıldı.
İnegöl ilçesi Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil, dün evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınları Çitil'e ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgede, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve ANDA ekipleri çalışma başlattı. Arama çalışmaları, 60 kişilik ekiple mahalle çevresinde sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Arama çalışmalarından detaylar
Süre: 3.02 dakika, Boyut: 401 MB
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)
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Pilot proje 'Karaoğlan Manda Evi' açıldı
BEBKA, Milli Parklar ve Mustafakemalpaşa Belediyesi paydaşlığı ile yürütülen Bursa Kırsalında Eko-Agro Turizm projesi 'Karaoğlan Manda Evi' açıldı. Yaklaşık 458 bin TL destek yatırımı ile hayata geçirilen projede manda yetiştiriciliği, turizm ve pansiyonculuk eğitimi alan kursiyerler sertifikalarını aldı.
BEBKA'nın Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı'ndaki başarılı projeler listesinde yer alan 'Karaoğlan Manda Evi' düzenlenen törenle birlikte resmen açıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği açılış ve tanıtım programı Mustafakemalpaşa Belediyesi Mehteran Takımının konseri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kılıç Kalkan Ekibinin gösterisiyle başladı. Karaoğlan mahallesinde düzenlenen törene Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Mustafakemalpaşa İlçe Kaymakam vekili Yusuf Gökhan Yolcu, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
BAŞKAN KANAR: PROJELERİN GELİŞEREK ARTACAĞINA İNANIYORUM
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek projede emeği olanlara teşekkür etti. Projenin yüzde 62'sinin BEBKA, yüzde 28'isinin milli parklar ve yüzde 10'unun da Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ait olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Devlet, hükümet ve yerel yönetimler el ele. İşte proje burada. İlçeye nitelikli turist getirmesi bakımından da çok önemli bir proje. Mustafakemalpaşa'da katma değerli projelerin gelişerek artacağına inanıyorum. Proje kapsamında eğitim gören kursiyerlerimizi kutluyorum" dedi.
PROJENİN AMACI TANITILDI
"Mustafakemalpaşa adını söylemekten gurur duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal ise, "Bu proje tüm Türkiye'de dalga etkisi yaratacak turizm ve kültür bakımından ilçeye büyük katkı sağlayacak. Projede emeği olan herkesi kutluyor başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından "Karaoğlan Manda Evi" tanıtım filmi izletildi. Uzman Biyolog Burçak Gönül sunumu ve slayt gösterisiyle projenin amacı anlatıldı. 111 kursiyere sertifikalarının verilmesinin ardından Manda Evi'nin açılışı gerçekleştirilerek Manda Evi müzesi gezildi.
Program sonunda Yöresel lezzetler noktasında el emeği göz nuru hazırlanan manda ile ilişkili ürünlerin yanı sıra yöresel tatlar ikram edildi. BEBKA, Milli Parklar ve Mustafakemalpaşa Belediyesi paydaşlığı ile yürütülen Eko-Agro turizm: Manda Evi'nde mandanın eti, sütü, yoğurdu, kaymağı, peyniri ve doğal olarak hazırlanan yöresel lezzetleri satışa sunulmaya başlandı.
Görüntü Dökümü
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-Açılıştan detaylar
-Konuşmalar
Süre: 4.19 dakika, Boyut: 312 MB
Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA)
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