DHA YURT BÜLTENİ - 14

Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 5 ölü, 6 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ Espiye ilçesi Ericek köyünde, Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan Mustafa A.'nın kullandığı 28 M 9398 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ölü sayısı 5'e çıkarken, yaralanan 6 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ GİRESUN (DHA) ================= Yangında yaşamını yitiren küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı İZMİR'in Torbalı ilçesinde, evlerinde şarja takılı cep telefonunun patlaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Bakican A., gözyaşları içinde toprağa verildi. 2 yaşındaki kızıyla birlikte aynı yangında yaralanan ve hastanedeki tedavisi süren anne Ebru A.'ya oğlunun öldüğü henüz söylenemezken, cezaevindeki baba C.A. ise jandarmalar arasında ceza törenine getirildi.

Karşıyaka Mahallesi 5'inci Cadde'de bulunan 2 katlı binanın ilk katındaki dairede, geçen 12 Temmuz Cuma günü saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yatak odasında şarj için prize takılı olan cep telefonunun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangını fark eden komşular itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunup, yardıma koştu. Eve giren komşular, salonda uyuyan Ebru A. ve 2 yaşındaki kızını dışarı çıkardı. Yangından son anda kurtulan ve yüzünde yanık oluşan Ebru A., gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri yangının söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, evi kontrol etti. Bu sırada yatak odasına giren itfaiye, Ebru A.'nın oğlu Bakican A.'nın yanmış cesedini buldu. Bakican A.'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Buradaki otopsinin ardından küçük Bakican'ın yakınları tarafından alınan cenazesi bugün öğlende Karşıyaka Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, çocuğun bir suçtan dolayı Buca Cezaevi'nde babası C.A., jandarmalar arasında getirildi. Aynı yangında yaralanan ve İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne Ebru A. ise cenaze törenine getirilmedi. Anne Ebru A.'ya halen oğlunun öldüğünün söylenemediği öğrenildi. Ailenin az sayıdaki yakınınında katılımıyla kılınan namazın ardından küçük Bakican'ın cenazesi Arslanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Bakican A.'nın fotoğrafı

-Cenaze töreninden görüntü

-Baba C.A.'nın jandarmalar arasında cenazeye getirilmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görürntüler Haber: İbrahim DANIŞ - Kamera: Faruk ÇARK / TORBALI (İzmir), (DHA) =================== TIR'lı sünnet konvoyuna ceza Karabük'te, trafik polisi ekipleri, sünnet konvoyunda yer alan 4 TIR'a toplam 748 lira ceza kesti.

Karabük'te TIR şoförlüğü yapan Serhat Özkan(32), 5 yaşındaki oğlu Halil'e sünnet düğünü yaptı. Özkan'ın 3 arkadaşı dorsesi olmayan TIR'larla Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.Serhat Özkan'ın kullandığı TIR ile birlikte 4 TIR ve otomobiller süslendi. Özkan, oğlunu da yanına aldığı TIR'a binerek şehir turu yaptı. 100. Yıl Mahallesi'nde trafik polisi ekiplerince durdurulan konvoydaki 4 TIR'a trafiği tehlikeye düşürmek ve gürültü kirliliğine sebebiyet vermekten toplam 748 lira ceza kesildi. Konvoy sünnet düğününün yapılacağı salona hareket etti. Baba oğlul alkışlarla salona girdi.

Serhat Özkan, "Baba mesleği. 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. Oğlum TIR'lara meraklı. Onun için yapıyorum. Biz TIR'cıyız. Bize yakışan bir şey olsun istedik. Oğlumuz için böyle bir şey yapmak istedik. Bence de güzel oldu. Biz zaten düğünlere devamlı TIR'larla gidiyoruz. Kendimizde de böyle bir şey olsun istedik" dedi.

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-TIR'ların süslenmesi

-Konvoy

-Trafik polisi ekiplerinin durdurdukları konvoydaki TIR'ların yanın gelmesi

-Serhat Özkan'ın oğluyla düğün salonuna girmesi

-Serhat Özkan röp Süre:(03.33) Boyutu:(397 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ====================== Balıkçı tekneleri mazot ödülü için yarıştı Trabzon'un Sürmene ilçesinde 'Hayden Sürmene'ye' etkinliği kapsamında denizde balıkçı tekneleri ile yarış düzenlendi. 10 teknenin kıyasıya yarışmasında dereceye girenlere mazot hediye edildi.

Sürmene ilçesinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Hayden Sürmene'ye etkinliği kapsamında liman sahasında balıkçı tekneleri ile yarış düzenlendi. 16 ile 85 yaş arasında 10 yarışmacı tekneleri ile 2 kilometrelik parkurda yarışdı. Aynı anda çıkış yapan teknelerden Recep Kalyoncu, bitiş noktasına ilk varan isim oldu. Yarışmada Mehmet Ali karabacak ikinci, Yunus Emre Demircioğlu ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere mazot ödülü verildi.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, eskiden Türkiye'de yapılan kürek yarışmalarına Sürmene'den dereceye giren yarışmacıların olduğu belirtti. Üstün, "Son 4 yıldır taka yarışmamız yapılıyor. Vatandaşlar bu yarışmaya ilgi gösteriyor. Çocukluğumuzda kürek yarışları yapılıyordu. Türkiye'de dereceye giren kürek yarışmacılarımız vardı. İnsanların denize karşı ilgisinin artırmak için yapılan bir etkinlik. Bu etkinlikle denizle buluşması sağlanıyorö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Teknelerin yarışının drone görüntüsü

-Yarıştan detaylar

-Bitiş noktasında bekleyen vatandaşların horon oynaması

-Röportajlar

-Detaylar Haber-Kamera : SELÇUK BAŞAR/DHA-TRABZON ===================== 15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen: Yaşananları unutturmayacağız İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret eden, 15 Temmuz Marşı'nın yazarı ve bestecisi Abdurrahman Delen, "15 Temmuz'da yaşananları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz Marşı ve Afrin Marşı ile ABD Başkanı Donald Trump için yazdığı şiirle adından söz ettiren, şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen, İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. 15 Temmuz'da yaşananların unutulmayacağını ve asla unutturmayacaklarını belirten Delen, "Edirne'den Kars'a tek yürek olduk. Bu vatan yolunda canla baş koyduk. İman ile meydanları doldurduk. Hepimizin bu ülke, güzel Türkiye'm. 15 Temmuz karanlık bir gece. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kalkışması sırasında şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. 15 Temmuz gecesi bir Çanakkale ruhu, 15 Temmuz gecesi Türk halkının gerçekten ne kadar özverili olduğu gösteren bir gece. Aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesidir. Topla tüfekle kendi halkına saldıran, bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen teröristlere en güzel cevabı, tankların, tüfeklerin önüne yatan vatandaşlarımız vermiştir. Bu terör örgütlerini bir kez daha lanetliyorum. Halkımıza, 15 Temmuz'da birlik ve beraberliğimizi göterdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.