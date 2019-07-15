DHA YURT BÜLTENİ-14

Trakya'da şehitler dualarla anıldı Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi, şehitler için mevlit okutuldu.

Edirne'nin en büyük mezarlığı olan Buçuktepe, Yenişehir, Bademlik, Yıldırım ve çeşitli köylerde yatan 25 şehit için eş zamanlı olarak gerçekleştirilen anma törenlerinde, şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak, dualar edildi. Şehitler için ayrıca Selimiye Camii'ne de mevlid okutuldu. Ardından vatan savunması uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dua edildi.

Tekirdağ'da Şehitlikte düzenlenen törende şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi ve şehit mezarlıklarına Tekirdağ protokolü tarafından karanfil bırakıldı. Programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve kurum müdürleri katıldı

Çorlu ilçesindeki etkinlikler ise Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Salonu'ndaki resim sergisi ile başladı. Ardından şehitlikte düzenlenen törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit mezarlığında dualar okundu. Kaymakam Cafer Sarılı, 15 Temmuz hain kalkışmasının 3'üncü yılında şehitlerin anıldığını belirterek, "Hain kalkışmanın 3'üncü yılını yaşıyoruz. Çok kötü bir gündü, ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu hain kalkışmanın üstesinden geldik. Bugün törenlerimizde de şehitlerimiz için Kuranı Kerim okuduk ve dualar ettik. Katılan herkese teşekkürşer ediyorum" dedi.

Kırklareli'de de Vali Sayın Osman Bilgin ile il protokolü ve vatandaşların katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakılarak, dualar okundu.

Görüntü Dökümü

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(Edirne)

Şehitlerin kabri başında dua okunması

Şehit yakınlarından detay

Şehitlikten detay

Selimiye Cami'nde okunan dua

Cami içinden detay

(Çorlu)

Şehitlikten görüntü

İstiklal Marşı Saygı duruşu

Duaların okunması

Farklı açılardan detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Olgay GÜLER/EDİRNE,TEKİRDAĞ,(DHA) - ================== Hatay'da 15 Temmuz'da şehitler mezarı başında anıldı HATAY'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

Antakya Şehitliği'nde düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Turan Oral, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, polisler, askerler, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bırakıp ailelerine başsağlığı diledi. Şehitlikteki tören Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun duasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanından genel ve detay

- Saygı duruşus ve İstiklal Marşı'nın okunması

- Protokolün kabir ziyaretleri

- Kuran okunması

- Dua okunması

- Şehitlikten genel ve detay SÜRE:01'40" BOYUT:187 MB Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) =================== Adıyaman'da şehitler için mevlit okutuldu Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinliklerinin 3'ncü yıldönümü kapsamında, şehitler için mevlit okutularak 15 Temmuz konulu resim sergisi açılışı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında öğle namazın ardından Yeni Pınar Cami'nde mevlit programı düzenlendi. Programa, Vali Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Mevlit programının ardından protokol ve vatandaşlar Demokrasi Pakı'nda düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılışına katıldı.

Vali Pekmez burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz tarihin ülke için önemli dönüm noktası olduğunu belirterek, "15 Temmuz tarihimizde önemli dönüm noktalarından birisi. Aziz milletimiz tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz 2016'da vatan, bayrak, ezan, söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şahadete yürüdü. Milletimiz, bu ülkenin işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya meydanları doldurarak ellerinde sadece Türk bayrakları varken tanklara uçaklara bombalara siper olarak gösterdi" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Bu hainler içimize hiçbir zaman bitmeyecek toplum olarak 15 Temmuz'da darbeye geçit vermedik. Vatandaşlar olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Ülkeyi bu hainlere cuntacıları teslim etmedik. 4 tarafımızın düşmanlarla çevrili olduğunu her zaman görüyoruz. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak güçlü bir devletiz. Kim nereden bizi yıkmak istese bile onların önüne dur diyebilecek Türk halkı olduğunu da bilmelerini isteriz. Bugün yine meydanlarda olup demokrasiye nasıl sahip çıktığımızı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.