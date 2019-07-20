DHA YURT BÜLTENİ-14

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler gümrükte araçlarıyla uzun kuyruk oluşturuyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana akın akın gelişlerini sürdürüyor. Bulundukları ülkelerden aileleriyle birlikte araçlarıyla yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişlerinde yoğunluk oluşturuyor. Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin yoğun gelişiyle birlikte personel sayısını artırdıklarını söyledi. Yetkililer, yoğunluk nedeniyle, gümrükte bulunan 10 peronun tamamından geçişler sağlandığını buna rağmen zaman zaman gümrük içinde kuyruklar oluştuğunu açıklıyor. 'VATANIMIZA GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ' Almanya'dan yaz tatilini memleketi Karaman'da geçirmek üzere gelen Melih Kibar, yolculuklarının iyi geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz yılla göre sınır kapılarından geçişlerimiz rahattı. Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaklaşık 6 hafta ülkemizde kalacağız. Tatil için ise Antalya'ya gitmeyi düşünüyoruz" dedi. Tatillerini Adapazarın'da geçirmek için Fransa'dan gelen Yener Söyler, "Güzel bir yolculuk geçirdik. Sınır kapılarında zaman zaman beklesekte lşikayetçi değiliz. Türkiye'ye giriş yaptık şu an çok mutluyuz" şeklinde konuştu. SIRBİSTAN KALOTİNA SINIR KAPISI'NDA 6 TÜRK POLİSİ GÖREVLENDİRİLDİ Türkiye ile Sırbistan İçişleri Bakanlıkğı'nın anlaşmasıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini anavatanlarında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan gurbetçilerin Sırbistan'dan geçişlerine yardımcı olmaları için 6 Türk, gümrük polisi görevlendirildi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan görevli olarak giden Türk polisleri, gurbetçilerin evrak işlerine kadar tüm işlemlerine yardım edip, Sırbistan'da sınır kapısından kolay geçişlerini sağlıyor.

ADANA'da ev kadını N.B. (40) içtiği metil alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti. Geçen 12 Temmuz'da Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde N.B., evde eşinin olmadığı sırada içki içmeye başladı. Bir süre sonra fenalaşan N.B., kuzenini arayarak kendisini hastaneye götürmesini istedi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.B., buradan özel bir hastaneye sevk edildi. N.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metil alkol zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirlenen N.B., otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçak içkiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Adana'da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 10'a yükselirken Mersin, Niğde ve Osmaniye de dahil toplamda 21 kişi hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın kendisini patlatması sonucu yaşamını yitiren 33 kişi, saldırının 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Ayn-el Arap kentine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015'te Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının 4’üncü yıl dönümü için bugün olayın yaşandığı Amara Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Etrafı barikatlarla çevrilen ve polisin yoğun önlem aldığı anma törenine, aralarında HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü, Ömer Öcalan, Nimetullah Erdoğmuş ile çeşitli siyasi parti ve STK temsilcileri ile saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları ve yaralananlar katıldı. Patlamanın olduğu noktaya karanfil bırakan ölen kişilerin yakınları gözyaşı dökerek, saldırıyı kınadı. Buradaki törenin ardından kalabalık, patlamada yaşamını yitiren ve Suruç'a defnedilen Osman Çiçek ile Kasım Deprem’in mezarlarına da karanfil bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Anma törenine katılanlar

- Ölenler için karanfil bırakanlar

- Milletvekillerinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130MB

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4)KEMAN ÇALMA HAYALİNİ 58 YAŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİ

NEVŞEHİR'de 2 çocuk, 3 torun sahibi Memnune Bilge, keman çalma hayalini 58 yaşında belediye sanat merkezinde açılan kursta gerçekleştirdi.

Ev kadını Memnune Bilge, Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim ve Sanat Merkezi’nde 9 ay önce açılan keman kursuna katıldı. Bilge, torunu yaşındaki gençlerle hafta sonları aldığı eğitim sayesinde, televizyonların siyah-beyaz yayın yaptığı dönemlerden itibaren görüp etkilendiği kemanı çalmayı öğrendi. Hafta sonları ara ara kursa devam ederek kendisini geliştirmeye çalışan Bilge, komşularına misafirliğe gittiğinde onların isteklerini yerine getirerek, keman çalıyor. Niğde'nin Taşlıca köyünde yaşarken çocuk yaşta kemana ilgi duyduğunu anlatan Memnune Bilge, "Emel Sayın’ın bir kemancısı vardı, onun keman çalmasına hayran olmuştum. Bu bende büyük bir tesir meydana getirdi. Ancak daha sonra evlendim, eşimin işi nedeniyle Nevşehir’e geldik. Daha sonra çocuklarım oldu, torunlarım oldu. Yaklaşık 9 aya yakın bir zamandan beri aldığım eğitim ile artık çalabiliyorum. Zaman zaman komşu toplantıları ve yakınlarımın ziyaretlerinde keman çalıyorum. Torunlarımın ve arkadaşlarının da doğum günlerine kimi zaman katılıp, keman çalıyorum. Kemanın yanı sıra bağlama çalmayı da öğrenmek istiyorum ve bunun da eğitimine katılacağım" diye konuştu.

Eğitmen İsmail Zedelenmez de, keman eğitimine katılan Memnune Bilge'nin azmi ile öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Zedelenmez, "Keman eğitimine her yaştan insanlar geliyor, en yaşlı üyemiz Memnune Teyze, çok azimli, öğrencilere örnek oluyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Memnune Bilge'nin keman çalması

-Memnune Bilge ile röportaj

-Rehabilitasyon Merkezi Öğretmeni Hikmet Gürbüz ile röportaj

-Keman öğretmeni İsmail Zedelenmez ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera:NEVŞEHİR, (DHA)

