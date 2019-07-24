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DHA YURT BÜLTENİ-14

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

MİNİBÜSÜN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Vedat Dakkalı, ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

MİNİBÜSÜN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Vedat Dakkalı, ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Server Yüksel yönetimindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Dakkalı’ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Dakkalı'ya ilk müdahaleyi bu sırada tesadüfen yoldan geçen kadın doktor yaptı. Çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Dakkalı acil serviste tedaviye alındı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü
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- Kaza yeri
- Minibüsün çarpma anı
- Kaza sonrası yaşananlar
-Yaralıların ambulansa taşınması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 216 MB

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KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 11 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Fevzi K., Hüsnü R., Cuma K., Ali K., Sezer A., Hüsnü K., Döndü D., Zeynep A., Hüsne G., Tülay A. ve Rıza K. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 56,85 gram kannobionit, 2,49 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 10 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 855 TL ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- El konulan uyuşturucu ve para
- Aramalarda bulunan uyuşturucu maddeler
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB

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YOL ÇALIŞMASINDA, PATLAMAMIŞ HAVAN TOPU MERMİSİ BULUNDU

ANTALYA'da, yol çalışması sırasında, patlamamış havan topu mermisi bulundu. Mermi, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'ndeki yol çalışması sırasında Lütfi Ergin'in kullandığı kepçenin kovası, metal malzemeye takıldı. İş makinesinden inip kontrol eden Ergin, patlamamış havan topu mermisiyle karşılaştı. Mermiyi kumların arasından alıp paletin üzerine koyan Ergin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen polis ekipleri çevre güvenlik önlemi alarak, bomba imha ekiplerini olay yerine çağırdı. Uzman ekip özel kıyafetlerini giydikten sonra fünyeyle havan topu mermisini kontrollü olarak patlatarak etkisiz hale getirdi.

Polis ekipleri imha edilen mermiyi incelenmesi için Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'ne götürdü. Ekipler, yol çalışması yapılan alanda inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Polis ekipleri detay
- Bomba imha ekipleri
- Bulunduğu noktadan detay
- İş makinesi detay
- Patlama anı görüntü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-

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DRONE İLE YAYA ÖNCELİĞİ DENETİMİ YAPILDI

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone destekli yaya öncelikli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 11 araca ceza kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Şubesi tarafından ortaklaşa olarak yaya öncelikli trafik denetimi yapıldı. İstanbul Caddesi ve Bolu Caddesi üzerinde 45 dakika boyunca yapılan denetimlerde yayalara yol vermediği tespit edilen 11 araca toplam 5 bin 368 lira cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Emniyet drone görüntüleri
Yayaya yol vermeyen araçların görüntüsü ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Yol çalışmasında bulunan havan topu mermisi kontrollü patlatıldıYol çalışmasında bulunan havan topu mermisi kontrollü patlatıldı
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