DHA YURT BÜLTENİ -14 

Ekip aracına saldırıda yaralanan polis şehit oldu (2)

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ekip aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay (31) için valilik bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Uluçay, siyasi parti ve STK temsilcileri ile polisler katıldı. Hastane morgundan alınan polis memuru Taha Uluçay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Valilik bahçesinde tekbirlerle karşılandı. Bu sırada şehit Uluçay'ın annesi Adalet, eşi Sümeyra ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin tabutuna kapanarak gözyaşı döken, eşi ve yakınları, protokol üyeleri tarafından teskin edildi. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Tuğra Berk ise yakınlarının kucağında olan bitenden habersiz yaşananları takip etti. Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Taha Uluçay'ın etrafına sürekli şehit olmayı arzu ettiğini söylediğini belirterek, "Onun bu dileğini Allah nasip etti. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Adıyaman bugün şehidini Peygamberin kucağına gönderiyor. Bu Adıyamanlı bunun hesabını soracak. Bu askerlerimiz, bu polislerimiz, polis özel harekatımız bunun da hesabını soracak" dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın yaptırdığı duanın ardından şehit polisin cenazesi, Adıyaman Havalimanı'ndan Kayseri'ye uğurlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane morgunda şehidin yakınlarının ağlaması

- Şehidin tabutunun cenaze aracına konulması

- Tören alanındaki kalabalık

- Şehidin yakınlarının tabuta kapanıp ağlaması

- Emniyet Müdürü Metin Alper'in konuşması

- Müftünün dua ettirmesi ve tekbir getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 900 MB ======================== Bakan Soylu: Kimsenin ülkesinde, zenginliğinde, huzurunda gözümüz yok İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim kimsenin ülkesinde, kimsenin zenginliğinde, huzurunda gözümüz yok. Sadece kendi ülkemizde, kendi insanımızın huzurunu temin ve daim etmek, çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için gayret ediyoruz. Bana sorarsanız, 'ülkenin durumu nasıldır?' diye, içiniz rahat olsun, Türkiye bugün risklerinden çok fırsatları olan, sıkıntılarından çok başarıları olan, çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşamaktadır" dedi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi sınırları içinde bulunan Sis Dağı'nın zirvesinde 200'üncü Sis Dağı Şenliği yapıldı. Kadınların yöresel kıyafetleri ile renklenen zirvede sahneye çıkan yerel sanatçılar türküler söyledi, horon oynandı. Şenliklere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik alanını gezen Bakan Soylu, selamlaştığı hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Alanı dolduranlar, Bakan Soylu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 'İÇİNİZ RAHAT OLSUN' Şenlik alanına kurulan platformda konuşan Bakan Soylu, "Bizim kimsenin ülkesinde, kimsenin zenginliğinde, huzurunda gözümüz yok. Sadece kendi ülkemizde, kendi insanımızın huzurunu temin ve daim etmek, çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için gayret ediyoruz. Ben bu şehrin evladıyım. Bana sorarsanız, 'ülkenin durumu nasıldır?' diye, içiniz rahat olsun, Türkiye bugün risklerinden çok fırsatları olan, sıkıntılarından çok başarıları olan, çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşamaktadır. Bu ülkeye ait, bu ülkenin güzelliğine ait ne varsa onu korumak bizim boynumuzun borcudur. Yeşilimizi, mavimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu, rızkımızı, inancımızı, değerlerimizi, kısacası bizi biz yapan ne varsa korumak ve bu ülkenin güzelliğini geleceğe taşımak bizim boynumuzun borcudur. İşte bugün bizim yaptığımız bundan başka bir şey değildir. Gayretimiz bunun içindir" dedi.

'SABAHA KARŞI 3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ' Seçim sürecinin geride kaldığını belirten Bakan Soylu, güvenlik güçlerince Bitlis'te 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurarak, terörle büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Bakan Soylu, "Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Artık sadece işimize bakıyoruz. Teröre her yerde darbe üstüne darbe vuruyoruz. İçerde Gabar'dan Kato'ya, Pülümür'den Bestler Dereler'e kadar, dışarıda Kandil'den Afrin'e, Azez ve Mare'ye kadar PKK'ya dünyayı dar ettik. Bu sabaha karşı Bitlis'te evlatlarımız 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Dün toplam 8 teröristi Hakkari'de etkisiz hale getirdiler. Hatırlarsınız, bir ara buralara da sızmak istediler, çok şükür şehit verdik ama geçit vermedik. Bu topraklarda şehit olan bütün evlatlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu. 'TÜRKİYE FELAKET SENARYOLARINA TESLİM OLMAYACAKTIR' Türkiye'nin felaket senaryolarına teslim olmayacağını vurgulayan Bakan Soylu şöyle konuştu: "Herkes müsterih olsun, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Millet olarak nasıl misafirperver olduğumuzu, ensar ruhunun ne olduğunu, muhacirlere nasıl davranmamız gerektiğini, ülkemizin huzurunu, sükûnunu, kuralını, ilkesini nasıl muhafaza etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. 'Dün biz bunları yapıyoruz' diye bize kabahat bulanlar, bugün şimdi başka türlü fitnelerle bu huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Biz dara, sıkıntıya düşmüş kimseye halel getirmeyiz. Biz bu ülkede, dünyada bir daha Aylan bebek fotoğraflarının yaşanmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya insanlığın, komşuluğun, tarihin, Müslümanlığın ve imanımızın bize ne öğrettiğini de anlatabilecek kabiliyetten hiçbir zaman yoksun olmayız. Ensar çizgisinden sapmayız, yasal yollardan gelmiş hiçbir muhacirin de sınır dışı edilmesine müsaade etmeyiz, böyle bir şeyi de kabul etmeyiz. Bu politikamızdan herhangi bir sapmamız da söz konusu değildir. Ancak kaçak göçe de müsaade etmemiz elbette ki mümkün değildir. Dün de aynısını yapıyorduk, bugün de aynısını yapmaya devam edeceğiz. Herkes emin olsun ki Türkiye felaket senaryolarına teslim olmayacaktır, bu meselelerin tamamından Türkiye güçlenerek çıkacaktır."

'ÇOCUKLARINIZA YALVARIN SÜRAT YAPMASINLAR' Trafik kazalarında ölümlerin geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yaklaşık yüzde 35 gerilediğini aktaran Bakan Soylu, ailelerden çocuklarını sürat yapmamaları konusunda uyarmalarını istedi. Bakan Soylu, "Memlekete gelenlere söylüyorum, aman trafik kurallarına dikkat edin. Yüzde 35 şu demektir, yaklaşık geçen yıldan bu yıla 2 bin vatandaşımızın trafik kazasından az ölümünü sağlayabilmek demektir. Allah'ınızı severseniz, her birinize yalvarıyorum, sizler de çocuklarınıza yalvarın, ne olursunuz sürat yapmasınlar, ne olursunuz trafikte emniyet kemerini bir vesileyle kullansınlar, ne olursunuz araçta giderken cep telefonu kullanmasınlar, ne olursunuz yaya geçitlerinden geçerken vatandaşımıza öncelik tanıyalım. Bunu yapalım, bizim dünyadaki trafik ölümlerinden daha az ölüme ulaşmamız, bilesiniz ki an meselesidir. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi biliyoruz" ifadesinde bulundu. 'BİZ HUZURU HAK EDEN BİR MİLLETİZ' Bakan Soylu, vatandaşlardan meskûn mahalde, düğünlerde, şenliklerde ve festivallerde silah atmamalarını da isteyerek, şunları söyledi:

"Evet, silahı seven bir toplumuz, doğru ama silahtan daha fazla insanımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı daha çok seviyoruz. Ne olursunuz size yalvarıyorum, biz doğru olanı yapalım, bize öğretileni yapalım. Allah muhafaza bir çocuğumuzun canı, bir çocuğumuzun bir uzvu bizim elde ettiğimiz o nefsimize iyi gelen hiçbir şeyden ama eksik değildir, hatta üstündür. Bunları İçişleri Bakanı olarak değil, bu memleketin evladı olarak, ailenizin bir bireyi, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz huzuru hak eden bir milletiz. Biz huzuru, zenginliği yakalamalıyız ki şu sizin medeniyetinizi, 200 yıldır sürdürdüğünüz bu geleneği, göreneği sadece buraya değil, bütün dünyaya nakşedelim." Uyuşturucu ile mücadele önemli başarılara imza atıldığını kaydeden Bakan Soylu, uyuşturucu sebebiyle ölümlerde 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 azalma olduğunu da kaydetti. Konuşmaların ardından Bakan Soylu yöreye özgü yelek giyip, kasket taktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İçişleri bakanının Sis Dağı Şenliğinde vatandaşlarla selamlaşması ve fotoğraf çektirmesi

-Şenlik alanından görüntüler

-Horon oynayanlardan detaylar

-Kalabık vatandaşlardan görüntü

-Yoğun araç parklarından detay

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

-İçişleri Bakanı Soylu'ya hediye takdiklerinden görüntü

HABER: SELÇUK BAŞAR-KAMERA: MEHMET CAN PEÇE/DHA-TRABZON ============================= Bakan Gül: Önemli olan seçimden çok, milletin gönlünü kazanmak (2)

'TÜRKİYE ASLA KULAĞI ÇEKİLEN BİR ÜLKE OLMAYACAK' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Onat Kutlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin genişletilmiş il danışma meclis toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Gül, Türkiye'nin, üzerine oynanan oyunlar karşısında asla boyun eğmediğini ve kulağı çekilen bir ülke olmadığını ifade ederek, şöyle dedi: "Türkiye üzerinde çok oyunlar oynanmak istendi. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan ve millet sayesinde püskürtüldü. Türkiye, asla boyun eğen, kulağı çekilen bir ülke değildir. Türkiye, egemen bir ülkedir. Bağımsızlığını, birliğini, beraberliğini kıyamete kadar koruyacaktır. Türkiye'nin bir hava güvenlik sistemine ihtiyacı vardı. Bununla ilgili Türkiye her türlü talebini yaptı. Amerika Birleşik Devleti'nden kendi paramızla bile almayınca, S 400'ü aldık. 'Alamaz' dediler, şunu dediler, bunu dediler. 82 milyonun huzuru, güvenliği için ne gerekiyorsa Recep Tayyip Erdoğan o adımı atar. AK Parti o adımı atar. Türkiye o adımı atar. Kim ne derse desin, yoluna devam eder. Çünkü bizim bu ülkenin birliği, beraberliği, huzuru diye bir meselemiz var. Vatandaşlarımızın bu sorununu da bir egemen ülke olarak nasıl davranmamız gerekiyorsa o şekilde davrandık. Elbette Türkiye'nin menfaatleri çerçevesinde, her ülkeyle diplomatik ilişkilerimizi en iyi düzeyde tutacak şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Gül; ekonomi, özgürlük, adalet konularında reformları sürdüreceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bu milletin desteği ve bizim de bu millete hizmet aşkımız her zaman devam edecek. Sorunları tek tek çözeceğiz. Eski Türkiye'de koalisyon zihniyeti ile 'ben yapmadım o yaptı' der. Ben değil o sorumlu anlayışıyla hep topu birbirine, taca atan bir siyaset vardı. AK Parti'yle bütün halının altına süpürülen o sorunlar tek tek çözülmüştür. Özgürlükler artırılmıştır. Ekonomide önemli adımlar atılmıştır. 17 yılda Türkiye'nin iki yakasını AK Parti bir araya getirmiştir. Şimdi önümüzde 4 yıllık bir dönem var. Bu dönemde milletimizin iki yakasını daha iyi bir araya getireceğiz. Cebini, sofrasını, evindeki huzurunu daha da artıracağız. Ekonomi, özgürlük, adalet konularında reformlarımızı sürdüreceğiz. Bu ülkeyi geriletmek isteyen gerici zihniyete, bu ülkeyi tökezletmek isteyen, darbe ve vesayetle geriletmek isteyenlere en güzel cevabı, bütün seçimlerde bütün sandıklarda bu millet vermiştir. Bu millet anlamayanlara ders vermeye devam edecektir. Çünkü millet AK Parti'yle iktidara gelmiştir. Eski Türkiye hikayelerine bu millet son vermiştir."

Bakan Gül, konuşmasının ardından 31 Mart seçimlerinde göreve seçilen ilçe belediye başkanlarına plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Abdulhamit Gül'ün konuşması

- Plaket verilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Mustafa KANIL-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 546 MB =========================== KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polis kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın yaptı. Kurpiyerlik yapan yabancı uyruklu 2 kadın ile kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalanırken, kumar oynattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen kıraathaneye saat 01.00 sıralarında baskın düzenledi. Çevre geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 16 kişi suçüstü yakalandı. Para karşılığı poker oynattığı öne sürülen Y.B., T.K., Y.Ö., M.Ç., O.O., S.V. ile Ukraynalı N.S. ve N.O. adlı kadın kurpiyerler gözaltına alındı. 2 poker masası, 1814 pul ve 14 deste açılmamış poker kağıdı da ele geçirildi.

Kumar oynadığı belirlenen 16 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 5 bin 120 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan Y.B., T.K., Y.Ö., M.Ç., O.O. ve S.V.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, Kıbrıs'tan geldiği tespit edilen 2 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis baskın anı

- İçerde inceleme yapması

- Masalardan görüntü Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ======================= Marketin cirosu düşünce çalışanın hırsızlığı ortaya çıktı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, marketin 9-10 bin TL arasında olan günlük cirosu 6-7 bin TL'ye düşünce durumdan şüphelenen iş yeri sahibi B.A., güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İşe aldığı N.S.'nin her gün kasasından para aldığını gören B.A., şikayetçi oldu. N.S., hırsızlık iddiasıyla tutuklanırken, B.A., toplam zararının 60 bin TL olduğunu söyledi. Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki bir markette, iddiaya göre N.S. çalışmaya başladıktan sonra, günlük ciro 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında düştü. Durumdan şüphelenen market sahibi B.A. iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, N.S.'nin her gün marketin kasasından para aldığını gören B.A., jandarmaya şikayette bulundu. Şikayet üzerine N.S.'nin adresini belirleyen jandarma, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan N.S., suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S., cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'güveni kötüye kullanmak suretiyle iş yerinden hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.

İş yeri sahibi B.A. marketinin günlük cirosunun 9- 10 bin TL arasında değiştiğini, N.S.'nin işe başlamasının ardından birkaç gün sonra cironun 6- 7 bin TL'ye düştüğünü, toplam zararının 60 bin TL olduğunu ileri sürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- N.S'nin kasadaki görüntüsü

- N.S.'nin parayı cebine koyma anı 369 mb-

Kaset Durumu: Link geçiliyor ANTALYA (DHA) ======================================= Minibüs 4 metreden uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu BURDUR'da kontrolden çıkan minibüs 4 metreden akaryakıt istasyonunun önüne uçtu. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Burdur-Tefenni karayolunda ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 E 5753 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, 4 metre yükseklikten, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun önüne uçtu. Minibüsün takla atarak sürüklendiği kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

İstasyon çalışanı Sema Batı, "Biz dışarıda çay içiyorduk. Minibüs bir anda iş yerimize doğru uçtu. Allah'tan sürücü yara almadan kurtuldu. Yol yapım çalışması nedeniyle buradaki asfalt yükseltildi. Bu kaza ucuz atlatıldı ama bariyer yapılmazsa Allah korusun ölümlü kazalar olabilir" dedi.

Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde minibüsün uçuşu ve takla atarak sürüklenmesi yer aldı.