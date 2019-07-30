DHA YURT BÜLTENİ-14

1)POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
İZMİT'te, sefer dışında bulunan, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı halk otobüsü, park halindeki araçlara çarptı. Polisin barikat kurup durdurduğu otobüsün alkollü şoförü Fırat T. (42) ile yanındaki Enver S. (32) gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi’nde meydana geldi. Sefer dışında bulunan 41 J 0406 plakalı halk otobüsünün şoförünün alkollü araç kullandığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir süre takip ettikleri halk otobüsünün şoförüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şoför, yoluna devam etti. Yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarpan halk otobüsünü polis, İnönü Caddesi üzerinde barikat kurarak durdurdu. Otobüs şoförü Fırat T. (42) ile yanındaki şoför arkadaşı Enver S. (32) gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürülen Fırat T. ile Enver S., yakıt almak için yola çıktıklarını öne sürdü. Alkollü olduğu belirtilen Enver S. ifadesinin ardından serbest bırakılırken otobüs şoförü Fırat T. ise işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Fırat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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-Fırat T.'nin adliyeye çıkarılması
-Detaylar
Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
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2)ALMANYA’DAN ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GELDİ, KAZADA ÖLDÜ
ALMANYA’dan Bartın’da yaşayan çocuklarının yanına gelen Rahime Karaman (75), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine gitmekte olan A.E yönetiminde otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Karaman’a çarptı. Yaralanan kadını görenler 112 Acile haber verdi. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rahime Karaman, buradan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Rahime Karaman’ın 1 hafta önce eşiyle birlikte Almanya’dan Bartın’da bulunan çocuklarının yanına geldiği öğrenildi.
Polis, otomobil sürücüsü A.E.’yi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntü
-Yaralıya 112 ekiplerinin müdahalesi
-Ölen yaşlı kadının ambulansa konulması
-Ölen Rahime Karaman’ın fotosu
Süre: 1.42 Boyut: 52,6 MB
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
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3)MANDIRADAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, İZ BIRAKMAMAK İÇİN DETERJANLI TEMİZLİK YAPMIŞ
ERZURUM'da mandıradan 100 bin TL değerinde peynir ve süt ürünü çalan ve delil bırakmamak için deterjanlı suyla temizlik yapan 2 şüpheli, jandarmanın incelemeye aldığı 100 güvenlik kamerasına ait görüntülerden tespit edilerek, yakalandı. Şüphelilerden Muhammet T.'nin mandıranın çalışanı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık olayı, 7 Temmuz günü Yakutiye ilçesi bağlı Yazpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. B.S.'ye ait mandıraya giren kimliği belirsiz 2 kişi, piyasa değeri 100 bin TL olan peynir ve süt ürünlerini alıp, geldikleri kamyonete yükledi. Şüpheliler, ardından da delil bırakmamak için mandırayı deterjanlı suyla yıkadı. B.S.'nin şikayeti üzerine jandarma, soruşturma başlattı.
Şüphelilerden birinin mandıra çalışanı olduğu yönünde ihbar alan jandarma, bu kişiyi takibe aldı. Olay yeri ile yakınında bulunan 100 güvenlik kamerasına ait görüntüler de inlelendi. Yapılan araştırmalar sonunda çalınan peynir ve süt ürünleri ile kamyonetin Erzurum şehir merkezinde saklandığı depolar tespit edildi. Bu adreslere düzenlenen baskınla çalınan ürünler ele geçirilirken, mandıra çalışan Muhammet T. ve suç ortağı arkadaşı H.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 2 şüpheliden Muhammet T., tutuklandı. H.A. ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen ürünler de sahibine teslim edildi.
Görüntü Dökümü
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-Muhammet T.'nin adliyeden çıkarılması
-Erzurum adliyesi
-Çalınan peynir ve süt ürünlerinin fotoğrafları
Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)
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4)OTOMOBİLLE 646 GRAM SKUNK SEVKİYATI POLİSE TAKILDI
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin yol kontrol noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 3 ayrı paket içinde toplam 646 gram uyuşturucu madde skunk ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde Torba Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında önlem alan polis, şüpheli araçları tek tek durdurup, aradı. Yapılan aramada bir otomobilde 213, 214 ve biri de 219 gramlık paketler halinde toplam 646 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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-Uyuşturucu madde skunkların bulunmasından polis kamerası görüntüleri
(Haber: BODRUM, (Muğla), (DHA)
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