DHA YURT BÜLTENİ-14

İZMİT'te, sefer dışında bulunan, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı halk otobüsü, park halindeki araçlara çarptı. Polisin barikat kurup durdurduğu otobüsün alkollü şoförü Fırat T. (42) ile yanındaki Enver S. (32) gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi’nde meydana geldi. Sefer dışında bulunan 41 J 0406 plakalı halk otobüsünün şoförünün alkollü araç kullandığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir süre takip ettikleri halk otobüsünün şoförüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şoför, yoluna devam etti. Yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarpan halk otobüsünü polis, İnönü Caddesi üzerinde barikat kurarak durdurdu. Otobüs şoförü Fırat T. (42) ile yanındaki şoför arkadaşı Enver S. (32) gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürülen Fırat T. ile Enver S., yakıt almak için yola çıktıklarını öne sürdü. Alkollü olduğu belirtilen Enver S. ifadesinin ardından serbest bırakılırken otobüs şoförü Fırat T. ise işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Fırat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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3)MANDIRADAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, İZ BIRAKMAMAK İÇİN DETERJANLI TEMİZLİK YAPMIŞ

ERZURUM'da mandıradan 100 bin TL değerinde peynir ve süt ürünü çalan ve delil bırakmamak için deterjanlı suyla temizlik yapan 2 şüpheli, jandarmanın incelemeye aldığı 100 güvenlik kamerasına ait görüntülerden tespit edilerek, yakalandı. Şüphelilerden Muhammet T.'nin mandıranın çalışanı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık olayı, 7 Temmuz günü Yakutiye ilçesi bağlı Yazpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. B.S.'ye ait mandıraya giren kimliği belirsiz 2 kişi, piyasa değeri 100 bin TL olan peynir ve süt ürünlerini alıp, geldikleri kamyonete yükledi. Şüpheliler, ardından da delil bırakmamak için mandırayı deterjanlı suyla yıkadı. B.S.'nin şikayeti üzerine jandarma, soruşturma başlattı.

Şüphelilerden birinin mandıra çalışanı olduğu yönünde ihbar alan jandarma, bu kişiyi takibe aldı. Olay yeri ile yakınında bulunan 100 güvenlik kamerasına ait görüntüler de inlelendi. Yapılan araştırmalar sonunda çalınan peynir ve süt ürünleri ile kamyonetin Erzurum şehir merkezinde saklandığı depolar tespit edildi. Bu adreslere düzenlenen baskınla çalınan ürünler ele geçirilirken, mandıra çalışan Muhammet T. ve suç ortağı arkadaşı H.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 2 şüpheliden Muhammet T., tutuklandı. H.A. ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen ürünler de sahibine teslim edildi.