DHA YURT BÜLTENİ - 14

CHP'Lİ AĞBABA: EYT'LİLER AÇ KALMAMAK İÇİN EMEKLİ OLMAYA ÇALIŞIYOR CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinerek, "Aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyorlar. Hakları gasp edilmiş, aç kalmamak için hiç değilse emekli olup karınlarını doyurmak istiyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ağbaba, EYT meselesinin gündeme geldiği günden bu yana çeşitli söylemlerin olduğunu ifade ederek, "Herkes biliyor ki gariban EYT'lilerin çift dikiş falan istediği yok. Aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyorlar. Hakları gasp edilmiş, aç kalmamak için hiç değilse emekli olup karınlarını doyurmak istiyorlar. EYT'lilerin başka bir beklentisi de yok. Bir tarafta yoksullukla boğuşan, aç kalmamak için emekli olmaya çalışan EYT'liler, diğer tarafta kamunun tamamı çift dikiş alıyor" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Katılanlardan detaylar

- Veli Ağbaba'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 281 MB =================== MARKET SAPIĞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki markette reyonlara bakan kadının arkasına geçerek mastürbasyon yaptığı öne sürülen O.T.(26) adliyeye sevk edildi. O.T. suçlamaları kabul ederken, bir porno filmden esinlenerek mağazalarda bulunan tişörtleri alıp mastürbasyon yaptıktan sonra yerine koyduğunu belirtti. Olay pazar günü Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki alışveriş merkezindeki markette meydana geldi. Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara bakmaya başladı. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. eşinin yanına gitti. H.S. ve eşi V.S., daha sonra marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde kadının arkasında dolaşan bir kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti. KAMERALAR İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri alışveriş merkezinin kameralarını tek tek inceleyerek, şahsın hareketlerinin adım adım izini sürdü. Şüphelinin alışveriş merkezinde bulunan bir bankamatikten para çekip, sonrasında markete geçerek olayı gerçekleştirdiği, alışveriş merkezinden ayrılıp halk otobüsüne bindiği tespit edildi. Banka ile resmi yazışmalar yapılarak şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşılarak soruşturma genişletildi. Şüphelinin tekrardan alışveriş merkezine gelebileceği değerlendirilerek özel güvenlik görevlileri bilgilendirildi. Sivil polisler alışveriş merkezinde görev aldı. TEKRAR AVM'YE GELİNCE YAKALANDI

Polis alışveriş merkezinde önlemlerini alırken, şüpheli dün akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelince pusuda bekleyen ve özel güvenlik görevlileri harekete geçti. Yakalanan O.T. gözaltına alındı. Kartepe'de bulunan bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan O.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

TİŞÖRTLERE DE AYNISINI YAPMIŞ

Sorguya alınan O.T. suçunu kabul ederken, bir porno filmden esinlenerek alışveriş merkezindeki mağazalarda tişörtleri alarak mastürbasyon yaptıktan sonra yerine koyduğunu, neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini, pişman olduğunu söyledi. O.T.'nin üzerinde bulunan tişörte de incelenmek üzere el konuldu. O.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmesi

Güvenlik kamerası görüntüleri HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA) ========================== BOLU'DA ESNAF KAVGASI BOLU'da, 2 esnaf arasında bir işçinin işten çıkarılması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay saat 15.00 sıralarında Hattat Emin Barın Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir esnaf işyeri çalışanını işten çıkardı. Diğer esnaf, arkadaşı olan esnafa çalışanı neden işten çıkardığını sorunca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 2 esnaf birbirine taş, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavga çevredeki esnaf ve polisin müdahalesiyle önlendi. Kavgada esnaflardan biri yüzüne gelen taş nedeniyle yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer esnaf ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kavga ve itişmeden görüntüler

-Polisin ayırması

-Detaylar Süre:00.57-Boyut: 108 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================= ENGELLİ RAMPASI OTOBÜSÜN KAPISINA SIKIŞINCA TARTIŞMA ÇIKTI ANTALYA'da iki kadın, tekerlekli sandalyedeki çocuklarıyla toplu ulaşım otobüsünden inmeye çalışırken otobüsün rampası kapıya sıkıştı. Otobüs şoförü ile kadınlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Antalya'da oturan Nergül Kızıl ve Dilek Günel, kas hastası iki çocuğuyla Muratpaşa Belediyesi'nden evlerine dönmek için Cumali Keskin'in kullandığı 07 AU 0418 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Evlerinin önündeki durağa geldiğinde Dilek Günel, inmek için otobüsteki ikaz düğmesine bastı. Diğer yolcular indikten sonra Günel ve Kızıl, engellilerin inmesi için otobüsteki engelli rampasını açtı. Ancak ailelerin iddiasına göre otobüs şoförü, rampa açıldıktan sonra hareket etti. Günel ve Kızıl'ın bağırmasıyla şoför durarak araçtan indi. Tekerlekli sandalyedeki çocukların aileleriyle şoför Cumali Keskin arasında tartışma yaşandı.

Dilek Günel, “Şoför bize niye yaptınız diye bağırdı. Biz de kendisinin dikkatli olması gerektiğini söyledik. Şoför ve dışarıdan gelen bir kişi kapıyı kapatmayı başardı. Ancak şoför bize kızmaya devam edince, biz de 'Dövseydiniz' bari dedik. O da 'Gerekirse döverim' dedi. Diğer yolcuların araya girmesiyle şoför otobüse binerek ayrıldı. Orada çocuğum da sıkışabilirdi" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: ZARAR GÖREN BENİM

Otobüs şoförü Cumali Keskin de kadınların kendisine haber vermeden araçtan inmek istediğini söyledi. Haber vermiş olsalardı kendilerine rampa için yardımcı olabileceğini anlatan Keskin, “Yolcuları indirdikten sonra hareket etmeye başladığım an rampayı indirdiler. Kapıyı, dışarıdan gelen başka bir şoför arkadaşımın yardımıyla zor kapattım. Hatta elimden yaralandım. Bana hakaret ettiler, bağırdılar. Ben de fazla uzatırsanız gerekirse sizi döverim dedim. Zarar gören benim" diye konuştu. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) ====================== ÜZÜM BAĞINDAKİ YANGINI ASKERLER SU TANKERİYLE SÖNDÜRDÜ HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde, üzüm bağında çıkan yangın korkuttu. Belediyenin itfaiye aracının olmaması nedeniyle yangına, askerler su tankeriyle müdahele etti.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesinin eski Belediye Başkanı Akif Kaya'ya ait evinin önündeki üzüm bağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Belediyenin itfaiye aracı olmadığı için, bu kez askeri birlikten yardım istendi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen askerler, su tankerinyardımıyla, üzüm bağındaki yangını söndürdü. Bağın büyük bir kısmı yanarken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.