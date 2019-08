DHA YURT BÜLTENİ-14

Balıkesir'de yanan otobüste yaşamını yitiren 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz'ın (17), Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde oturdukları belirtildi. Fatma Kızılöz'ün Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, İlhan Adalı'nın Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, Sibel Akkaya'nın (56) ise Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı oldukları ifade edildi. BİRBİRİNE SARILARAK CAN VERDİLER Aynı kazada hafif yaralanan Saniye Yılmaz'ın oğlu Huzeyfe Yavuz ve kız kardeşi Özlem Yılmaz ile birlikte, üniversite arkadaşının düğünü için Balıkesir'e gittikleri, ardından da 4 gün tatil yaptıktan sonra evlerine dönmek için otobüsle yola çıktıkları kaydedildi. Kazanın ardından Saniye Yılmaz'ın imdat çekiciyle otobüsün camını kırmak isterken oğlu Huzeyfe'nin koridora yönelerek dumanların arasında kaybolduğu, teyzesi Özlem'in ise yeğenini bulup kucakladığı bildirildi. Bu sırada orta kapının açılmasıyla birlikte içeriye dolan havayla otobüsün alevler içinde kaldığı, Özlem Yılmaz ve yeğeni Huzeyfe'nin birlikte yaşamını yitirdiği belirtildi. Otopsi için morga getirilen teyze ve yeğenin cansız bedenlerinin de birbirlerine sarılı halde olduğu bildirildi. AKŞAM NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEKLER Özlem Yılmaz ve Huzeyfe Yavuz'un ölümü, mahalle sakinlerini de yasa boğdu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınacak olan teyze ve yeğeninin Ümitalan Mahallesi'nde akşam namazının ardından toprağa verileceği ifade edildi. Bu arada, Saniye Yılmaz'ın bir süre önce eşinden boşandığı kaydedildi. YANAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bu arada, kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan otobüsün şoförü N.D. ve ikinci şoför H.H., işlemlerinin ardından bugün İvrindi Adliyesi'ne sevk edildi.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ OLUR'

Memlekette ve her yerde huzur, her evde bereket olmasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Elbette isteriz her alın teri döken her alın teri dökenin karşılığını alsın. Şavşat'tan gelirken olağanüstü bir orman var, olağanüstü bir coğrafya. Olağanüstü akan akarsularımız var. Çalışan, üreten insanlarımız var. Dolayısıyla Türkiye’nin gücü üretmekten geçiyor. Hepimiz ürettiğimiz zaman Türkiye güçlü olur. Üretmek kadar değerli güzel bir şey yoktur. Çünkü üretmek; Emek, alın teri, geçinmek, istihdam, eve helal ekmek getirmek, demektir. Üretmek kadar güzel bir kavram yoktur" diye konuştu.

BAŞKANA NASİHAT

Festivali düzenleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Belediye başkanımız sizin tanıdığınız, bildiğiniz bir belediye başkanı değil sadece. Onu bütün Türkiye tanıyor. Bütün Türkiye biliyor onu, şarkılarıyla, türküleriyle biliyor, yüreğindeki insan sevgisiyle biliyor. Geldi Ardahan’a ve siz onu seçtiniz. Ben de buraya sizlere teşekkür etmek için geldim. Belediye başkanımızı seçtiniz diye. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. O size hizmet ettiği sürece başımızın üstündedir. İki şey söyledim gittiğim her yerde. Bir, harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin. Çünkü senin harcadığın her kuruş milletten topladığın vergidir. Hesabını verirsen, eyvallah. Hesap vermek onurlu, düzgün bir görevdir. Kime? Hizmet verdiğin vatandaşına hesap vereceksin. Bu çok önemli ve değerli bir görev. İkincisi, hiç kimse senin yaptığını bilmeyecek. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, sana oy versin veya vermesin, herkese eşit davranacaksın ve herkesi kucaklayacaksın. Sadece bir yerde eşitsizlik yapabilirsin, fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yap. 'Oradaki insanların yüreğini sevindir ve o insanları da kazan' dedim, benim belediye başkanlarımdan beklediğim budur. Herkese hesap vermek ve eşit davranmak. Sizlere tekrar yürekten başkan seçtiğiniz için, Türkiye’nin bildiği tanıdığı insanı bir sanatçıyı seçtiğiniz için, yüreğinde saz var, yüreğinde söz var"