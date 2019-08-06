DHA YURT BÜLTENİ-14

1)SAFARİ CİPİ DEVRİLDİ: 7'Sİ TURİST 11 YARALI ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safari cipinin devrildiği kazada 7'si turist 11 kişi yaralandı.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde bulunan Sapadere Kanyonu'na giden yolda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen safari cipi kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 2'si Rus, 3'ü Hollandalı ve 2'si Litvanyalı olmak üzere 5'i ağır 11 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) ve bölgedeki diğer hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Görüntü Dökümü (Cep telefonu)

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- Kaza yapan cipten görüntü

- Yerdeki turistlerin görüntüsü HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ================================================= 2)GÖLE GİREN İRANLI KARDEŞLERDEN 1'İ BOĞULDU, 3'Ü KURTARILDI Malatya'da, serinlemek için baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kardeşten Yasemin Amerikahali (10), boğuldu 3'ü ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Merkez ilçe Battalgazi'de bulunan Atabey İskelesi'ne ailesiyle gelen İran uyruklu Yasemin Amerikahali, Rana Nourzeh, Maria Nourzeh ve ismi henüz öğrenilemeyen kardeşler serinlemek için Karayakaya baraj gölüne girdi. Bir süre sonra 4 kardeş çırpınmaya başladı. Çevredekiler suya atlayarak 3 kardeşi kurtardı fakat Yasemin Amerikahali gözden kayboldu. Sudan çıkarılan 3 kardeş hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi dalgıçları ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıçların yarım saatlik çalışmasıyla küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yasemin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Dalgıçların çalışması

- Boğulan Yasemin'inç çıkarılması

- Ailenin bağırmaları

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA GÖRÜNTÜ BOYUTU: 115 MB ================================================= 3)ÇEVRECİLERİN TEPKİ GÖSTERDİĞİ JES İHALESİ, KATILIM OLMAYINCA İPTAL OLDU AYDIN'da, 110 jeotermal saha çalışması için yapılacak ihaleye çevreciler, tepki gösterdi. İhaleyi engellemek için toplanan çevreciler, katılım olmaması üzerine dağıldı.

Aydın'ın 16 ilçesini kapsayan ve 110 jeotermal saha çalışması için gerçekleştirilecek ihale, çevrecileri harekete geçirdi. Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) üyeleri ve Efeler Belediyesi ekipleri, ihalenin yapılacağı Kaymakamlık Hizmet Binası önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, aşağı inerek, ihalenin olmayacağını söyledi. Buna inanmayan çevreciler, aralarından bir grubu ihalenin yapılacağı kata gönderdi. Burada ihaleye katılacağı düşünülen 2 AVM yetkilisini elinde dosyayla beklediğini gören grup, tepki gösterdi. AVM yetkilileri, gruptakilere ihaleye girmekten vazgeçtiklerini söyledi. Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ise çevrecileri ihalenin yapılacağı odaya götürdü. İhaleye kimsenin katılmadığına ikna olan çevreciler, Kaymakamlık Hizmet Binası önünden ayrıldı. Vali Yardımcısı Arat, "İhale süreci bugün ve yarın devam etmektedir. Şu ana kadar ihaleye başvuru olmadı. Jeotermal ihalesi ilgi görmedi. Çevrecilerde ihale süreci için gelmiş şu an sohbet ediyoruz" dedi.

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili ise "Sonuç bizi memnun etti. Aklıselim düşünce kazandı. Bugün de yarın da buradayız. Karar bizi memnun etti" diye konuştu.