DHA YURT BÜLTENİ - 14

Savaştepe'de orman yangını (1)
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Savaştepe'nin kırsal Aşağıdanişment Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye 5 orman yangın söndürme helikopteri, 30 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Rüzgarın şiddetiyle büyümeye devam eden yangın, kontrol altına alınamaya çalışılıyor.
Öte yandan çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yangın söndürme çalımalarından genel ve detay görüntüler
Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)
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Kumluca'da orman yangını (2)
YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
Kumluca'nın Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alınabildi. 7 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 5 itfaiye ve 100 orman işçisi alevlere müdahale etti.
Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici helikopterle havadan incelemelerde bulunurken, yangın söndürme ekiplerini yönlendirdi. Kaymakam Hakkı Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Demir ile bölgeye gelerek incelemelerde bulunup, çalışmaları denetledi. Yangın bölgesinde 1 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede çıkabilecek ters bir rüzgarın alevlerin yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramasına neden olabileceği ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yangından görüntü
- Ekipolerden
- Helikopterin su atması
ANTALYA (DHA)
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BAYRAM TATİLİNİN 2'NCİ GÜNÜNDE KAZA BİLANÇOSU: 21 ÖLÜ, 171 YARALI
KURBAN Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Cuma günü mesai bitimi saat 17.00'den bayram tatilinin ikinci günü olan bugün saat 17.00'ye kadar, yurtta 45 kaza oldu. Bu kazalarda, 21 kişi hayatını kaybetti, 171 kişi yaralandı.
Bayram tatili için cuma günü mesai bitiminin ardından vatandaşlar, memleketlerine ya da tatil yörelerine gitti. Dün yoğunluk yaşanan karayollarının bugün ise sakin olduğu görüldü. Vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek ya da yakınlarını ziyaret etmek için yollara çıktı. Dün olduğu gibi bugün de yollarda çok sayıda kaza meydana geldi.
Cuma günü saat 17.00'den 00.00'a kadar, Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı arifesi, tatilin ise ilk günü olan dün ise, Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Bolu, Manisa, Sivas, Rize, Düzce, Bursa ve Bartın'da meydana gelen 16 kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı'nın ilk günü tatilin ikinci günü olan bugün ise, Burdur, Ankara, İstanbul, Bursa, Adıyaman, Aksaray, Niğde, Zonguldak ve Diyarbakır'da meydana gelen 15 kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı.
Böylelikle cuma günü saat 17.00'den bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen 45 kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 171 kişi yaralandı.
KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN KAZA TABLOSU:
9 Ağustos Cuma (saat 17.00'den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı
10 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı Arifesi) : 16 kaza, 7 ölü, 81 yaralı
11 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 1'inci günü saat 17.00'ye kadar): 15 kaza, 11 ölü, 41 yaralı
İSTANBUL, (DHA)-
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DİKİLİ'DE TOPLAM 83 KAÇAK GÖÇMENİ SAHİL GÜVENLİK HELİKOPTERİ YAKALATTI
İZMİR'in Dikili ilçesinde, iki ayrı lastik botla Yunan adalarına geçmek isterken Sahil Güvenlik helikopteri tarafından fark edilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 83 kaçak göçmen yakalandı.
Bugün saat 06.12'de, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından biri Dikili'nin kırsal Bademli Mahallesi önlerinde, diğeri ise Hayıtlı Koyu'ndaki iki ayrı lastik botta kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Görevlendirilen iki ayrı Sahil Güvenlik botu, seyir halindeki lastik botları durdurdu. Bademli Mahallesi önlerindeki lastik botta 10 kadın ve 22 çocuğun da aralarında bulunduğu Afganistan uyruklu toplam 43 kaçak göçmen, yakalandı. Hayıtlı Koyu'ndaki lastik bot içerisinde 12 kadın ve 16 çocuğun aralarında bulunduğu yine Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen daha yakalandı. Her iki lastik botta yakalanan kaçaklar, Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı İskelesi'ne getirildi. Yakalanan toplam 83 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'rne gönderileceği bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Yakalanan 43 kaçak göçmenin Sahil Güevinlik botuna alınmaları
-Kaçak göçmenlerin karaya çıkartılmalarından görüntü
(Haber: DİKİLİ (İizmir), (DHA)
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TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE KIZI YARALANDI
KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada, Saliha Ünal ve kızı Melek Pınar Ünsal yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a giden Barış Ünsal yönetimindeki 34 FP 4328 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyan kontrolünü yitirmesi bonucu bariyerlere çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobildeki Saliha Ünal ve kızı Melek Pınar Ünsal yaralandı. Sürücü Barış Ünal ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinçe ilk müdahalesi yapılan anne ve kızı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-Yaralıların otomobilden çıkarılması
-Otomobilden görüntü
-Kaza yeri ve ekipler
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-
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SAHİLDE KAÇAK BOĞA PANİĞİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sahildeki kalabalığın arasına girdi. Büyük korkuya neden olan boğa, yaklaşık yarım saat süren çabaların sonunda yakalanabildi.
Gemlik ilçesinin sahil beldesi Küçük Kumla'da dün gece yaşanan olayda, hayvan pazarından satın alınan kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Sokak aralarına girerek gözden kaybolan boğa, sahile koştu. Sıcak havada serinlemek isteyenlerin doldurduğu sahilde boğayı görenler korkuyla sağa sola kaçtı. Bir apartmanın bahçesinde sıkıştırılan boğa, vatandaşların da yardımıyla yakalandı. Boğanın sahilde koştuğu ve vatandaşların kovaladığı anlar, cep telefonu kameralarılarıyla kaydedidi.
Görüntü Dökümü
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-Kaçan boğadan detaylar
-Süre: 0.47 Boyut: 87 MB
-Haber: Semih ŞAHİN -Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK, (Bursa), (DHA)
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