DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kumluca'nın Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alınabildi. 7 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 5 itfaiye ve 100 orman işçisi alevlere müdahale etti. Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici helikopterle havadan incelemelerde bulunurken, yangın söndürme ekiplerini yönlendirdi. Kaymakam Hakkı Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Demir ile bölgeye gelerek incelemelerde bulunup, çalışmaları denetledi. Yangın bölgesinde 1 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede çıkabilecek ters bir rüzgarın alevlerin yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramasına neden olabileceği ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından görüntü

- Ekipolerden

- Helikopterin su atması

ANTALYA (DHA)

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BAYRAM TATİLİNİN 2'NCİ GÜNÜNDE KAZA BİLANÇOSU: 21 ÖLÜ, 171 YARALI

KURBAN Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Cuma günü mesai bitimi saat 17.00'den bayram tatilinin ikinci günü olan bugün saat 17.00'ye kadar, yurtta 45 kaza oldu. Bu kazalarda, 21 kişi hayatını kaybetti, 171 kişi yaralandı.

Bayram tatili için cuma günü mesai bitiminin ardından vatandaşlar, memleketlerine ya da tatil yörelerine gitti. Dün yoğunluk yaşanan karayollarının bugün ise sakin olduğu görüldü. Vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek ya da yakınlarını ziyaret etmek için yollara çıktı. Dün olduğu gibi bugün de yollarda çok sayıda kaza meydana geldi.

Cuma günü saat 17.00'den 00.00'a kadar, Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.