DHA YURT BÜLTENİ-14

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da (2)

SINIR HATTINDA İNCELEME YAPTILAR Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na gelen ABD'li askerler, beraberindeki Türk askerleri ile sınır hattında incelemede bulundu. İncelemenin ardından askerler, yeniden alaya döndü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- ABD’li askeri heyet

- Konvoy halinde giden heyet

- Sınırda inceleme yapan ABD’li askeri heyet

- Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148MB ============ Tavşanlı’da orman yangını Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler müdahale ediyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK ================== Gebze’de mesire alanındaki yangın, fabrikalara sıçradı (YENİDEN) KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangında ağaçlar yanarken yangın çevresinde bulunan fabrikalara sıçradı. Bir lojistik firmasının bahçesinde bulunan TIR dorsesi, boya ve sinek ilaçları üreten fabrikalar yandı. Sinek ilaçları üreten fabrikada patlamalar oldu. Yangına itfaiye ekipleri ve helikopterle müdahale ediliyor.

Öğleden sonra Gebze Pelitli Mahallesi’nde bulunan mesire alanında kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, genç çam fidanlarını tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Geniş bir ormanlık alana yayılan yangın bir lojistik firmasının bahçesinde bulunan TIR’ın yük olmayan dorsesine, boya fabrikasına ve sinek ilaçları üreten fabrikaya sıçradı. Dorse söndürülürken, boya üreten fabrikadaki yangın da kontrol altına alındı. Sinek ilaçları üreten fabrika alev alev yanarken, fabrikada patlamalar oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri istendi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına havadan da müdahale edildi. Ormanlık alanda ve fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - ======================== Kılıçdaroğlu’dan Baykal’a bayram ziyareti Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilini Antalya’da geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı, Duacı köyündeki kızı Aslı Baykal’ın evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, nisan ayında hastaneden çıktıktan sonra Antalya’da Duacı Mahallesi’ndeki kızı Aslı Baykal’ın evine yerleşen ve fizik tedavisi süren partisinin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti, Deniz Baykal’la birlikte eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve torununu karşıladı. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın genel başkanı ziyaret ettik, bayramını kutladık ailesiyle birlikte. Kendisinin sağlık durumu çok iyi, hem siyasi gelişmeler, hem parti, hem de Türkiye açısından sayın genel başkana bilgi vereceğiz. O zaten izliyor yakından, kendisinin de görüşlerini alacağız. Ziyaretimizin ana teması bu. Bayram ziyareti ve siyaset" dedi. Ziyaretten memnuniyeti dile getiren Deniz Baykal ise şunları söyledi: “Sayın genel başkan her zamanki zarafeti, nezaketiyle eksik olmasın bayram ya da bir başka vesileydi, her şeyi değerlendirip yakın ilgisini hiç eksik etmedi. Görüşme fırsatını daima bulduk. Benim için tabi çok değerli, çünkü burada kapalı bir halde dünyaya açılan pencere ziyarete gelen arkadaşlar, onların gözlemlerini, değerlendirmelerini alarak ben de açılmaya çalışıyorum. Çok memnun oldum. Sayın genel başkan şeref verdi, eksik olmasın. Bu yoğun gündem içinde konuşulması gereken çok konu var. Türkiye çok kritik bir eşikte. Sayın genel başkanın istihbarat imkanları çok geniş. Resmi kanallardan, her çevreden doğrudan bilgi verme uygulaması olmuyor gerçi ama Türkiye bu noktadayken genel muhalefet partisine bilgi verilmemesi aklımın alacağı iş değil. O nedenle sayın genel başkana soracağım. Hepimiz kaygıyla gelişmeleri izliyoruz, ne oluyor, Türkiye bir sıcak çatışmanın eşiğinde mi gerçekten? Nedir bu konudaki tablo, sayın genel başkan nasıl görüyor, bu dış politika ve ekonomik sıkışmayı? Bunu dinleme fırsatını bulacağım. Bir de burada kendi başıma belki biraz uçuk değerlendirmeler yapabiliyorum. Eğer izin verirse genel başkan o değerlendirmelerimi de paylaşmak isterim."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ======================= Binali Yıldırım, Akçakoca'da sel bölgesinde Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinden etkilenen Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret etti. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Seniha Yıldırım ile birlikte 18 Temmuz tarihinde sel felaketinin yaşandığı Akçakoca’nın Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret etti. Selden en çok etkilenen 2 köye giden ve vatandaşları dinleyen Yıldırım, sorunların kısa sürece çözüleceğini söyledi. Ziyaretler sonrası açıklama yapan Binali Yıldırım, “Bugün bir süre önce büyük bir sel felaketi yaşadığımız 7 can kaybının olduğu Esmahanım ve Uğurlu köylerine uğradık. Burada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onları dinleme fırsatı bulduk. Bu bayram gününde onların acılarını hafifletmek amacıyla milletvekillerimiz, belediye başkanımızla, kaymakamımızla buradayız. Görüldüğü gibi yaşadığımız bu sel felaketi esasında normal bir şey değil. Öyle ki 1 yılda yağan yağışın yarısı kadarı 4 saatte düşmüş ve bütün bentleri her şeyi önüne katıp, ne bulduysa götürmüş. Devletimiz ilk andan itibaren harekete geçmiş ve çok kısa süre içerisinde 250 civarında vatandaşımız havadan helikopterle tahliye edilmiştir. Gün ağırınca felaketin boyutları daha da ortaya çıkmıştır ve devletimiz hemen devreye girerek bir yandan sosyal destekler, AFAD, DSİ gibi kurumlar ve bakanlıklar var gücü ile harekete geçmiş, yaralar sarılmaya başlanmıştır” dedi.

Bölgenin yapısının dikkate alınarak yeni yolların ve binaların yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, “Tabi ki kaybolan mal bir şekilde yerine konur. Ancak giden canlar yerine gelmez. Buralar bir vadi, bir dere yatağı, bundan sonra buna benzer olayların yaşanmaması için bundan önemli bir ders çıkarmak istiyoruz. Buraya yapılacak yeni yolların, binaların bu gerçek göz önüne alınarak yapılması önemlidir. Bu konuda da kurumlarımız iyi bir koordinasyon içerisinde bu işleri halledecekler” diye konuştu. Fedakarlıkla görevlerini yapanlara moral verilmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti devleti muktedirdir, her türlü vatandaşın karşılaştığı zorluğa karşı hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyetle dahil olmuş ve gerekenler yapılmıştır, bundan sonra da yapılacaktır. Burada vatandaşlarımızı dinledik, beklentilerini bir kez daha dile getirdiler. Yapılan şeyler var, eksik olduğunu düşündükleri şeyler var. Ama önemli olan bütün görevlilerin aynı hassasiyetle görevlerini yapması, aslında görevlilerin bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları işler sonunda devlete mal oluyor. O bakımdan büyük bir fedakarlıkla gayret gösteren kamu görevlerine aslında moral vermemiz lazım, onları teşvik etmemiz lazım. Eksikliklerini tabi ki ifade edeceğiz ama yaptıklarını da takdir etmemiz lazım. Eminim ki birlik, beraberlik ve el birliği içerisinde bu sıkıntıların tamamının üstesinden geleceğiz. Bir kez daha ben bu vesile ile bu köylerde sel felaketi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, acılarını paylaşıyorum ve mübarek bayramlarını tebrik ediyorum.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Binali Yıldırım köyleri gezerken görüntü

Vatandaşlarla sohbet ederken görüntü

Binali yıldırım açıklaması ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ===================================== Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Kurban Bayramı tatili için Kapadokya'yı tercih eden yerli ve yabancı turistler bölgede yoğunluk oluşturdu. Bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Turistler, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Zelve-Paşabağları, Zelve, Devrent Vadisi, Mustafapaşa, Derinkuyu, Kaymaklı, Avanos, Ürgüp ve Ortahisar gibi tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesi'nde ören yerleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yoğunluk nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, "Bayram nedeniyle şu anda yoğunluk yaşıyoruz. Kapadokya dolu, dolu bayramı yaşıyor, Göreme Açık Hava Müzesi'nde yoğunluk devam ediyor. Esnaflarımız, turizmcilerimiz bayram tatilinden büyük ölçüde yararlandı" diye konuştu.