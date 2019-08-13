DHA YURT BÜLTENİ-14 

Görevi başındayken ölen uzman çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda görev başındayken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Volkan Apaydın (34), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Volkan Apaydın, dün görev başındayken rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Apaydın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 1 çocuk babası 11 yıllık Uzman Çavuş Volkan Apaydın cenazesi bugün memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesine getirildi. Apaydın için Kozdere Mahallesi’nde cenaze töreni düzenledi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, 2'nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ercinoğulları, Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye kaymakam vekili Lokman Düzgün, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile Apaydın'ın kendisi gibi asker olan ağabeyi Hakan Apaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Camiye getirilen Apaydın’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Fatma Apaydın ile kardeşleri fotoğrafımı öperek gözyaşı döktü. Apaydın’ın cenazesi ikindi vakti İl Müftü Yardımcısı Mehmet Güneş tarafından kıldırılan cenaze namaznının ardında mahalle mezarlığında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------ - Kozdere camii - Türk bayrağına sarılı tabut - Yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması - Cenaze namazı - Askerler selam dururken cenaze aracının hareket etmesi - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) =============================== Şanlıurfa'da yapı markette yangın (1) Şanlıurfa'da, boya, tiner, ahşap malzeme ve beyaz eşya satılan bir mağazada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm mağazayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mağazanın çevresindeki yollar kapatıldı. Polis ekipleri yangına TOMA ile müdahale ederek itfaiyeye yardımcı oluyor. Görüntü dökümü

----------- -Olay yerinden ilk görüntüler geçildi Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

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Gebze'de orman yangını Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangın saat 17.00 sıralarında Gebze Eskihisar Mahallesi Sungurca mevkiinde bulunan ormanlık alanda başladı. Aynı anda 3 farklı noktada bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye olay yerine ulaşmadan önce bölgedekiler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Gebze, Darıca ve Çayırova itfaiyelerinden gelen ekipler yangına farklı noktalardan müdahalede bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangının ne kadarlık alana zarar verdiği tespit edilmeye çalışılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan yerden görüntüler

- İtfaiyecilerin çalışmaları

- Detay

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),(DHA) ===============================

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2) BALCI KARDEŞLERE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip, tedaviye alındıkları hastanede hayatını kaybeden Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15) için ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Balcı ailesi, cenazede taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadı. CENAZE NAMAZINI AĞABEYLERİ KILDIRDI

İlçede hafızlık eğitimi gören Balcı kardeşlerin cenaze namazını Samsun'da imam olarak görev yapan ağabeyleri Hamza Balcı, kıldırdı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Balcı kardeşler, gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Cenazeden görüntüler -Cenaze namazı -Ağabeyi Hamza Balcı'nın cenaze namazını kıldırması -Dua ve genel görüntüler HABER KAMERA: Fatih TURAN/TRABZON-DHA =============================== Şanlıurfa'da 14 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi Şanlıurfa'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 14 kilo 750 gram metamfetamin geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 4,5 milyon TL olduğu öğrenildi.