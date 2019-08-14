DHA YURT BÜLTENİ -14

İdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü iddiası Suriye'de rejim karşıtlarının elindeki son kent olan İdlib'e yönelik Rusya destekli Esad rejiminin havadan ve karadan saldırılar devam ediyor. Bugün bombardıraman için havalandığı öne sürülen bir rejim uçağının İdlip kırsal alanında rejim karşıtları tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolüne girdi. Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan 1,5 milyon nüfuslu İdlib, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin sığınmasıyla 4 milyona ulaştı. Bünyesinde 70 bin civarında silahlı militanı bulunduğu öne sürülen radikal dinci örgüt Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanması nedeniyle 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib, Esad rejiminin hedefi haline geldi. Hemen her gün rejim uçaklarının bombaladığı kentte bugün bir rejim uçağının muhalifler tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Bombardıman için İdlib semalarında uçan rejime ait Sukhoi-22 model savaş uçağının Han Şeyhun bölgesi yakınlarında düşürüldüğü ve uçağın pilotunun kendisini fırlatarak kurtulduğu öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ GAZİANTEP, (DHA) ========================= Milas'ta orman yangını (2) SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Milas ilçesindeki Demirciler Mahallesi sınırlarında yer alan çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 pikap, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler, 4 teknik personel, 3 memur, 75 yangın söndürme işçisiyle karadan, 4 helikopterle ise havadan müdahale edildiği belirtildi. Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi. MUĞLA, (DHA) Kaçak geçiş organizatörü şüphelisi 3 kişi, tutuklandı MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmenin yasadışı yollardan Yunan adalarına geçişini organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Dün saat 10.00 sıralarında, Değirmenbükü sahilinde bir grup kaçak göçmenin fiber tekneyle kaçak geçiş yapacağı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, tekneyi, Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na seyir halindeyken tespit etti. Durdurulan fiber teknede Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ile tekneyi kullanan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Tekneyi kullanan kişinin üstünde can yeleği olduğu, kaçaklarda ise can yeleğinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili karada jandarma ekiplerince yapılan operasyonda da göçmenleri sahile getirdiği tespit edilen 2 aracın sürücüleri, Bülent B. (50) ve Semih A. (41) yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığına götürülen 3 şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, Muğla Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) =============================== Bakan Soylu, Bolu'da trafik denetimine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da trafik denetimine katılarak, "Son 10 yıllık ortalamalara göre şu an itibariyle kaza yerindeki ölüm olaylarındaki orandaki azalma yüzde 36 civarında. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5'lik bir azalış söz konusu. Yine geçen yıl ve bugün arasındaki kaza oranlarında da 29,5 bir azalış söz konusu" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili bitişinde yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Bolu'nun Gerede ilçesine geldi. Soylu'yu Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri karşıladı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Karabük-Gerede istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı. Soylu, burada Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

ÖLÜMLÜ KAZA ORANLARI YÜZDE 36 AZALDI

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Son 10 yıllık ortalamalara göre şu an itibariyle kaza yerindeki ölüm olaylarındaki orandaki azalma yüzde 36 civarında. Yine geçen yıl ile bu yıl arasındaki kaza yerindeki ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 41,5'luk bir azalış söz konusu. Yine geçen yıl ve bugün arasındaki kaza oranlarında da 29,5 bir azalış söz konusu. Yine yüzde 61'lik araç sayısının artmasını hesaba katmadan söylemem gerekir ki son 10 yılda yaklaşık 20'lik civarında bir kazalarda azalış söz konusu. Belki bir rakam daha vermek gerekebilir. Bu bayramda olan kazaların yüzde 41'i maalesef yoldan çıkma ile gerçekleşen kazalar. Yani ölümlü kazaların yüzde 41'i bu şekilde. Vatandaşlarımızın bu konularda biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Dinlenmek esastır. 2 saatte 10 dakikalık dinlenme bunu tüm denetim yapan arkadaşlarımız tüm sürücülerimize ve yolcularımıza söylüyor. Denetimlerimiz devam ediyor. Belki şu bilgiyi de sizinle paylaşmak gerekir. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 20 kara kaza noktasında herhangi bir ölümlü kaza olmadı. Allah'a hamdolsun. İnşallah bu dakikadan sonra da olmaz" dedi.

'TELEFONLA KONUŞMAK, SARHOŞ ARABA KULLANMAKTAN DAHA BETER'

Bakan Soyla yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşulmaması konusunda uyarıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Ne olursunuz ben özellikle şehir içinde dikkat ediyorum. Maalesef cep telefonu ile konuşma alışkanlığı devam ediyor. Sela verir gibi, ezan okur gibi başkası görmesin diye cep telefonunu avucunun içine alıp konuşma alışkanlığı var. Yani buradan istirham ediyorum, ne olursunuz cep telefonu normal zamanda kullanılan dikkatin 4 katı kadar dikkat dağıtmaktadır. Bu 4 katı dikkat. Esas itibari ile sarhoş araba kullanmaktan daha beter bir durumdur. Onun için bir taraftan emniyet kemeri, bir taraftan yasal hız sınırlarına uymak. Bir taraftan da cep telefonu ile konuşmamak önemli. Bir rakam daha vermem gerekir. Bu bayram döneminde yine yaya ölümleri yüzde 14 civarında oldu. Özellikle şehir içlerinde buna çok dikkat etmek gerekir" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Soylu'nun karşılanması

-Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi

-Durdurulan arabalar

-Bakan Soylu'nun açıklamaları

-Detaylar