DHA YURT BÜLTENİ-14 

Sinop'ta, gezi teknesi karaya oturdu (2) KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları sürüyor. Teknedeki yolcuların tahliyesinin ardından gemi için kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Balıkçı kayıkları ve sahil güvenlik yardımı ile yan yatan teknenin kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, çaba harcıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Havadan görüntüler -gemi kurtarma çalışmaları -Detaylar HABER KAMERA: Esra AKSU/SİNOP/DHA Rize'de, dar yolda itfaiye ulaşamadı, 3 katlı ev kül oldu Rize’nin Ardeşen ilçesinde yolun dar olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği yangında, 3 katlı ev yanarak kül oldu. Yangın, saat 16.30 sıralarında Ardeşen ilçesi Şenyurt köyünde meydana geldi. Ali Bodur'a ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kiracı olarak bulunan Ahmet ve Aysel Efiloğlu çifti ile 2 çocuğunun bahçede olduğu sırada çıkan yangında, alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangın yerine doğru yola çıktı. Ancak yolun dar olması nedeniyle ekipler yangın yerine ulaşamadı. Ev kısa sürede yanarak kül oldu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Yangın detayları Ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalışması Detaylar Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA ======================== Kazdağları'ndaki dereye elektrik vererek balık katliamı yapıldı Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları’nın Koçero Deresi’nde suya elektrik vererek yapılan katliamda, nesli tükenme tehlikesi altında olan çok sayıda kırmızı benekli doğal alabalık telef edildi. Kaçak avcılık yapanların, büyük balıkları alıp götürdüğü, küçüklerini de derede bıraktığı görüldü. Kazdağları’ndaki Koçero Deresi’nde bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler, nesli tehdit altında bulunan kırmızı benekli doğal alabalıklarının nasıl katledildiğini gözler önüne serdi. Suya akü ile elektrik vererek kırmızı benekli alabalıkların telef edilmesi, büyük balıkların alınıp götürülmesi, küçüklerinin de derede bırakılması dikkat çekti. Zeytinli Çayı'nı oluşturan 3 ana koldan biri olan Koçero Deresi'nde, 2016 yılında da yine balık ölümleri görülmüş, bunun üzerine yapılan incelemede balıkların suya aküyle elektrik verilerek telef edildiği belirlenmişti.

TEBLİG NE DİYOR?

4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ, doğal alabalık türlerinin avcılığını belirliyor. Tebliğ, Kazdağı’ndaki derelerde yetişen kırmızı benekli alabalıklar için 25 santim boy limiti ve kişi başı günlük 3 adet sınırlaması getiriyor. Handeresi’nde tamamen yasak olan kırmızı benekli alabalık avcılığı, diğer alanlarda ise 1 Ekim- 28 Şubat tarihleri dışında belirtilen şartlarda yapılabiliyor. Ancak buna uyan vatandaşlar olduğu gibi, kimyasal maddeler, patlayıcı ve elektrik kullanarak avlanan kişiler de bulunuyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kazdağlarındaki derelerden arşiv görüntü. Koçero Deresindeki ölü balıklardan görüntü. Kazdağlarındaki derelerde yapay yem ile avlanan ve yakalanan küçük balıkları yeniden dereye salan vatandaşlardan arşiv görüntü. Haber-Kamera: Burak GEZEN/BALIKESİR, (DHA) ======================== Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde can yelekli askerler bulunan Rus savaş gemisine yakın takibi dikkat çekti.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 16.30'da giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde çok sayıda can yelekli asker bulunan Rus savaş gemisine yakın takip yapması dikkat çekti. 'Caesar Kunikov', saat 18.25'te, Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi, Karadeniz'de bağlı bulunduğu filoya katılacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Rus savaş gemisinin geçişinden genel ve detay görüntüler. Güvertedeki askerlerden görüntüler. Sahil Güvenlik Botunun geminin yanında seyretmesinden görüntü. Haber-Kamera: Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ======================== Botan Vadisi, milli park oldu (2) VALİDEN BÖLGEDE İNCELEME

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile milli park ilan edilen Botan Vadisi'nde, beraberindeki AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Vali Atik, Siirt için bugünün tarihi olduğunu söyledi. Atik, Botan Vadisi'nin milli park olmasıyla kentin turizmine önemli katkılar sağlanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onaylamasıyla Botan Vadisi, milli park ilan edilmiştir. Botan Vadisi Mili Parkı'nın, Siirt'in turizm potansiyelinin gelişmesi noktasında ciddi katkı sağlayacağına ve buranın turizm restorasyonu içinde yer alacağına inanıyoruz. Bugün Mardin'e, Şanlıurfa'ya diğer yerlere gelen turistlerin ilimizde ziyaret etmesinin önünü açmış olduk. İlimiz ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Botan Vadisi'nin harika manzarası bulunuyor ve tarihi miraslarla buraya gelecek olan ziyaretçilerin önü açılacaktır" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Osman Ören ise Botan Vadisi'nin, Türkiye'nin en büyük milli parkı olacağını dile getirerek, "Mili park projesi sayesinde istihdama yönelik ciddi atılımlar atılacaktır. Aynı zamanda Siirt'in doğal ve kültürel tarihini gün yüzüne çıkarıp, ziyaretçi akınını sağlayacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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Botan vadisinden görüntü

Vali Atik'in açıklaları

AK Parti'li Ören'in açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) ========================

Kırıkkale polisinden otobüslerde 'takograf' denetimi Kırıkkale'de trafik polisleri, yolcu otobüslerinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen dijital takograf için denetim gerçekleştirdi. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkanların dönüş yolcuğu sürüyor. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale yollarında yoğunluk oldu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de trafik polisleri, denetimlerini sürdürdü. Ekipler hem havadan hem de karadan kontrol gerçekleştirdi. Ekipler, ayrıca otobüs yangınlarına ilişkin kontrollerine de hız verdi. Kontrol merkezinde durdurulan yolcu otobüslerinde, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen dijital takograf ile hız kontrolü denetimi yapıldı. Otobüs sürücülerinin ehliyet ve araç ruhsatları da kontrol edildi. Kontrollerde, kurallara uymayan otobüs firmalarına yönelik cezai işlem uygulandı.