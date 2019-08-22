DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar (28), memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne, oğlunun cenaze namazında saf tuttu. Şehit Mehmet Uçar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Hatay Devlet Hastanesi’nden alınarak konvoy eşliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlığı'na getirildi. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri Lütfi Kaşıkçı ve Mehmet Güzelmansur, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve STK temsilcileri ile binlerce kişinin katıldığı törende anne Fatma Uçar'ın, "Oğlum sana söz verdim, ağlamıyorum. Sen dağların aslanıydın, çakalları avlamaya gittin, onlara nasıl yenildin" sözleri yürekleri dağladı. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazı öncesi, vatandaşlardan şehit için helallik istedi. Acılı annenin de saf tuttuğu cenaze namazının ardından şehidin tabutu tekbir sesleri arasında omuzlara alındı. Bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Antakya Şehitliği’ne götürüldü. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Silopi'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Yanık, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Ayhan Yanık'ın cenazesi dün akşam memleketi Adıyaman'a getirildi. Sabah saatlerinde de Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeni Mahalle'deki dede evine getirildi. Şehidi burada dedesi Salih, babası Sadullah, annesi Yıldız ve kardeşleri Burhan, Gökhan, Ali ve Funda ve eşi Beyhan Yanık ile vatandaşlar karşıladı. Şehidin cenazesi helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde Yeni Mezarlık Cami'ne getirildi. Buradaki törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, siyasi parti ve STK temsilcileri, askerler, acılı aile ve binlerce vatandaş katıldı. 'EŞİ BEYHAN EŞİNİN ÜNİFORMASIYLA KARŞILADI' Cenaze töreninin düzenleneceği alana getirilen Yanık'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu, Beyhan Yanık, eşinin üniformasıyla karşıladı. Tabuta sarılan Beyhan Yanık, uzun süre gözyaşları döktü. Şehit Yanık, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, tarafından öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak, binlerce kişi eşliğinde Yeni Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin dedesinin evine getirilmesi

-Şehidin eşi eşini üniforma ile karşılaması

-Şehit anne baba ve kardeşlerinden görüntü

-Camiden görüntü

-Şehit yakınlarından görüntü

-Protokolden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin şehitliğe götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 600 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı (2)

GÖZALTI SAYISI 4 OLDU

Diyarbakır'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi daha yakalandı. Dün gece yapılan operasyonla Zana Ç. ve Devrim A.'nın yanı sıra bugün de eylem talimatını veren Süleyman K. Ve Mehmet K. Gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan toplam 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

DİYARBAKIR,(DHA)

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İş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerine motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, kaçan saldırganlar aranıyor.

Olay, Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Hurdacılık yapan Ali Ş.'nin işyeri önüne üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet geldi. Başlarında kask bulunan iki kişiden arkada oturan bezle sardığı tabancayı çıkararak, Ali Ş.'nin işyerine 5 el ateş etti. Ateş edilmesinden sonra motosiklet hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı da ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede mermilerin işleri önündeki otomobil ile işyerine isabet ettiğini belirledi.

Saldırı anları çevredeki işyeri güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletli şahısların iş yerinin önünden geçmesi

-Arkada oturan kişinin beze sardığı tabanca ile ateş etmesi

-Detaylar

Haber:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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