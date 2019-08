DHA YURT BÜLTENİ -14

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AT 342 plakalı hafif ticari araç, Karaçalı Mahallesi Mevkisi'nde 34 GM 4847 plakalı otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, otomobilde hafif hasar oluştu. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı 2 çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, Münih Bayburtlular Derneği ve Engelsizsiniz Derneği'nin katkı sunduğu 'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesi kapsamında gerçekleşen akülü, manüel araba ve özel tasarım pusetlerin dağıtımı için Yeni Şehir Parkı Amfi Tiyatro'da tören gerçekleştirildi. Projenin öncüsü Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Ayışık, katkı sunanlara teşekkür etti. Bayburt Valisi Cüneyt Epçim de bu tür organizasyonların artması temennisinde bulundu. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, her zaman engellilerin yanında olup onlara umut olacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından, 200 bin liralık akülü araç ve tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi. Araçlarıyla test sürüşüne çıkan engelli vatandaşlar ve aileleri, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

'ŞENLİKLERİMİZ HER YIL SÜRECEK'

Çocuk şenliklerinin her yıl devam edeceğini kaydeden Nuhoğlu, "Meyve bahçecimizin yargı kararı kesinleşti ve vakfımıza ait güzel bir meyve bahçesi oldu. Meyve bahçesiyle ilgili yeni projeler geliştirmeyi düşünüyoruz. Hem Hayrat halkının yararlanması, hem de tarımsal anlamda bölgede yenilikler yapmayı düşünüyoruz. Hayrat Çocuk Sanat Merkezi Hayrat'a çok yeni bir ufuk açtı. Sanat ve eğitim bana göre en önemli şey. İnsanı düşünmeye iten, mutlu yapan, ufkunu açan en önemli şey. Toplumların gelişmesi için bilim ve saat şart. Bu konudaki eğitimi artırmak için gerekenleri yapacağız. Aile ve çocuk şenliklerimiz her yıl devam edecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından yöresel sanatçıların da sahne aldığı etkinlikle vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.

TRABZON

