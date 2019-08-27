DHA YURT BÜLTENİ - 14

Taciz şüphelisi linçten korkup, dereye atladı Adapazarı'nda veteriner hekim olarak staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkan S.A.'ya (25) sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Y.T. (56), genç kızın babası ve vatandaşlar tarafından dövüldü. Y.T., linç girişiminden kurtulmak için dereye atlayıp, polisin gelmesini bekledi.

Adapazarı Çark Deresi Mevkii'nde sabah saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Veteriner hekimliği stajı yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkan S.A.'ya (25) kent park civarına geldiğinde Y.T. (56) sözlü tacizde bulundu. Y.T.'nin "İzmit'e götüreyim mi?" dediği S.A., çığlık atıp babasını aradı. Hemen kızının yanına gelen baba ve çevredeki vatandaşlar, Y.T.'yi dövmeye başladı. Y.T., kalabalıktan Çark Deresi'ne atlayarak kaçtı.

Polis ekiplerinin gelmesinin ardından dereden çıkan Y.T., ambulans ile Sakaraya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından da gözaltına alınarak, polis merkezine getirildi.

Sözlü tacize uğradığını iddia eden S.A., "Sabah staj yaptığım İzmit'e gitmek için evden çıktım. Kent Park Çark Deresi kenarında bankta oturan yaşlı adam, yanından geçerken bana seslenerek 'Seni İzmit'e götüreyim mi?' dedi. Ben de 1,5 aydır İzmit'e staja gidiyorum, veteriner hekimlik okuyorum. 'Anlamadım', diyerek, 'Sen beni takip mi ediyorsun' diye bağırdım. Polisi, babamı arayacağım dedim. Çevredeki vatandaşlar, şahsı yakaladı ve dövmeye başladı. Babam da gelince dövmeye başladı. Şahıs dayak yememek için kendini derenin içine attı. Polisler gelince derenin kenarına çıkarak, bayılmış numarası yaptı. Hastaneden de bilgi aldık. Sağlık durumunda bir şey yokmuş, numara yapmış. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi

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-Cep telefonuyla çekilen dayak yiyen Y.T nin yerde oturması

-Başında polisler beklerken

-Ambulans detayları Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)(DHA) ================= Karabük’te 3 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı Karabük’ün Yenice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karabük -Zonguldak Yolu Gökbel Köyü yakınlarında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Erdal Korkmaz(42) idaresindeki 67 LP 851 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve açık soyadı öğrenilemeyen Erol Ş.'nin kullandığı 06 BJL 755 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza yapan otomobillere Fuat Kurnalı'nın yönetimindeki 67 NN 507 plakalı hafif ticari araç da çarptı. Kurnalı'nın aracı yoldan çıkarak, çalılık alana savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerden Erdal Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Hasan Korkmaz da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Hatice Çınar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından yolda yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Erdal Korkmaz’ın cesedi sıkıştığı yerden çıkartılarak, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Kaza yapan araçlar

-Jandarma ekiplerinin incelemeleri

-Oluşan uzun kuyruk Süre:(02.15) Boyutu:(251 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/YENİCE(Karabük),(DHA) =================== İş yerinden sadaka kutusunu çalma anı kamerada Antalya'da, kimliği belirsiz bir kişinin, cep telefonu alma bahanesiyle girdiği dükkandan sadaka kutusunu çalma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mustafa Büke'nin Kepez ilçesi Varsak Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'ndeki dükkanına dün saat 09.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi, cep telefonu almak istediğini söyledi. Büke'nin kızı Medine Büke'ye telefon fiyatlarını sorup, bilgi aldı. Büke'nin bir ürünü raftan almak için arkasını döndüğü anda ise mahalledeki Kuran kursu öğrencileri için tezgah üzerine konulan sadaka kutusunu, yanında getirdiği poşete koydu. Ardından da dükkandan çıktı.

Şüphelenen Medine Büke, iş yerindeki kardeşiyle babası Mustafa Büke'ye haber verdi. Dükkana gelen baba, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde şüphelinin tezgah üzerindeki sadaka kutusunu çaldığını gördü.

Durumu polise bildiren Mustafa Büke, "Kızım ve oğlum iş yerindeydi. Telefonları görmek istediğini söylemiş. Kızım davranışlarından şüphelenince beni arayıp çağırdı. Bu sırada kızımın dikkatini dağıtıp, sadaka kutusunu çalmış" dedi. Medine Büke de "Sürekli faklı telefonlar istedi. Dikkatimi dağıtmaya çalıştığını anladım. Babamı aradığım sırada kutuyu almış. Bir süre sonra 'İşim çıktı, şimdi gideyim akşam gelirim' dedi. Babam gelince kamera kayıtlarını inceledik ve hırsızlık olayını fark ettik" diye konuştu.

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-İşyerindeki şüpheli

-Satıcı kadın

-Şüpehlinin sadaka kutusunu alması (1. 12 saniyede) Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: ANTALYA- DHA) ==================== UNESCO'nun korumasındaki yalı çapkını kuşunu yetkililere teslim etti Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde antrenör Gökhan Cengiz, otomobilin camına çarparak yaralanan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki yalı çapkını (Alcedo atthis) kuşunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Alaplı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görevli antrenör Gökhan Cengiz, sabah saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken ön camına kuş çarptı. Gökhan Cengiz, yaralı kuşu alarak spor salonuna götürdü. Gökhan Cengiz, kuşun UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan yalı çapkını olduğunu öğrenince Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Alaplı ilçesine gelen ekip, kuşu koruma altına aldı. Gökhan Cengiz, aracının ön camına çarpan kuşu görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Tedavi ettirmek isterken kuşun önemli bir kuş olduğunu fark ettiğini anlatan Gökhan Cengiz, "Yaralı kuşu alarak spor salonuna götürdüm. Bir süre sonra kuş kendine geldi. Sonra su vererek ve balıkla beslemeye çalıştım. İnternette araştırdığımda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bir tür olduğunu öğrendim. Önce Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini aradım, oradan bir ekip geldi. Daha sonra milli parklara haber verdik. Onlarda UNESCO tarafından koruma altında olan bir kuş türü olduğunu doğrulayarak kuşu aldı" dedi. Kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.