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DHA YURT BÜLTENİ - 14

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 18:32 | Son Güncelleme

  Ateşlenen çocuğa müşahede odasında müdahale edilmemesi görüntülerine soruşturma Şanlırfa'nın Suruç ilçesinde, yüksek ateş şikayeti ile devlet hastanesine götürülen Merva Tekçe'ye (3), iddiaya göre, doktor muayenesinin ardından gönderildiği müşahede odasında görevli olmadığı için müdahale edilmedi.

Ateşlenen çocuğa müşahede odasında müdahale edilmemesi görüntülerine soruşturma

Şanlırfa'nın Suruç ilçesinde, yüksek ateş şikayeti ile devlet hastanesine götürülen Merva Tekçe'ye (3), iddiaya göre, doktor muayenesinin ardından gönderildiği müşahede odasında görevli olmadığı için müdahale edilmedi. Bunun üzerine annesi çocuğun ateşini kendi imkanları ile soğuk su ve havluyla düşürmeye çalıştı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.
Olay, dün akşam saatlerinde, 150 yataklı Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinde oturan Tekçe ailesi, evde ateşi çıkan çocukları Merva Tekçe'yi hastaneye götürdü. Burada doktor muayenesinin ardından Tekçe, vücut ısısının düşmesi için soğuk kompleks tedavisi uygulanması talebiyle müşahede odasına sevk edildi. İddiaya göre, Tekçe'nin anne ve babası çocuklarına tedavi uygulayacak nöbetçi sağlık çalışanını bekledi. Sağlık çalışanı uzun süre gelmeyince anne, çocuğunun ağlamasına dayanamayıp, kantinden aldığı soğuk suyu orada bulduğu pamuklara dökerek yüksek ateşi olan çocuğunun ateşini düşürmeye çalıştı. O anlar ailenin yakınları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde ailenin, 'kimse yok mu serviste?' diyerek sık sık seslendiği görüldü. Ailenin tüm çabalarına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine anne çocuğu kucağında evine döndü.
Yaşananların ardından Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili görüntüleri inceleyip, gerekli soruşturmanın başlatılacağını kaydetti.

Görüntü Dökümü
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-Hastane müşhade odasında bekleyen aile
-Boş olan serviste çekilen görüntü
-Ağlayan çocuğun ateşini düşürmeye çalışan anne
-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 471MB

ŞANLIURFA, (DHA)-

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Ödüllü arıcının kovanlarına ayılardan 2'nci saldırı

BİNGÖL'de, ürettiği ballarla dünya 2'ncisi olan arıcı Mücdettin Çakan'ın kovanları, ayılar tarafından 2 kez saldırıya uğradı.
Bingöl merkeze bağlı Kartal köyünde aracılık yapan ve 2017 yılında İstanbul'da 120 ülkeden 600 yarışmacının katılımıyla düzenlenen 45'inci Apimondia Arıcılık Kongresi'nde ürettiği bal dünya ikincisi seçilen Mücdettin Çakan'ın, kovanları, 2 kez ayıların saldırısına uğradı. Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kartay köyünde 2 gün önce 8 kovanına zarar veren ayılar, dün gece de 9 kovana zarar verdi.
Çakan, ayıların kovanların içinde bulanan balları yediklerini, her kovanda yaklaşık 15 kilo bal olduğunu söyleyerek, "Ayılar kovanlara çok fazla zarar vermemiş. Kovanların kapaklarını kaldırıp çok rahat bir şekilde çerçeveleri çıkartıp balları yemişler" dedi.

Görüntü Dökümü
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Bal kovanları
Mücdettin Çakan'ın açıklaması
Genel ve Detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 398 MB

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)

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Otomobil bagajında ağır yaralı bulundu, hastanede öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kaza yaptıktan sonra içindeki 2 kişinin kaçtığı otomobilin bagajında darbedilerek ağır yaralanan Yalçın Dündar (41), bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dündar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yolören Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 16 UB 358 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 2 kişi, araçtan inip, kaçmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemeye aldıkları otomobilin bagajını açtıklarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan, yarı çıplak haldeki Yalçın Dündar'ı (41) buldu. Darbedildiği anlaşılan Yalçın Dündar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Başlatılan soruşturma kapsamında Dündar'dan 24 saattir haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıkarken, kaçan 2 şüpheli jandarma ve polisin ortak operasyonuyla ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. Ö.K. ve H.A. olduğu belirlenen şüpheliler, jandarma karakolunda sorguya alındı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:
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-Olay yerinden detaylar
-Araçtan ve ekiplerinden görüntüler

Süre: 0.59 Boyut: 25 MB

Haber-Kamera: Gürhan ADANA/BURSA,(DHA)

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