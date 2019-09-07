DHA YURT BÜLTENİ - 14

Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasının avlusunda düzenlenen uğurlama törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Emniyet Müdürü Hasan Onar, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin getirilmesinin ardından başladı. Şehidin özgeçmişinin okunması ile devam eden törende, okunan duadan sonra helallik istendi. Ardından silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Eşi Canan Kansuva, çocukları ve yakınlarının gözyaşlarıyla uğurlanan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya’ya gönderildi. Tören sırasında fenalaşan şehidin eşine sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Modern Müze açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Cumhuriyet Müzesi’nin de açılışını yaptı. Caddede kendisini görmek için ellerinde Türk bayraklarıyla gelen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Mihalıççık ilçesine de doğal gaz müjdesi vererek, “Odunpazarı Modern Müze'nin açılışını yaptık. Hakikaten Eskişehirimiz için çok büyük bir zenginlik olduğuna inandığım bu müzenin Eskişehirimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın müzenin kurucusu Erol Tabanca Bey'e ve eşine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii bu tür bir açılış sebebi ile geldik, şimdi ikinci bir müze açılışı yapacağız. Daha sonra teşkilatımızla bir toplantımız var. Ardından da İstanbul’a dönmemiz gerekiyor. Fakat sizlerle bundan sonraki süreçte ayrıca sık sık bir araya gelme durumumuz olacak. Mihalıççık ilçesiyle ilgili olarak doğal gaz sorununu da gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıma bugün veriyorum. Onu da bir an önce inşallah hal yoluna gideceğiz” diye konuştu.

Ziyaretin ardından belediye binası önünde toplananlara ilk kez deve sütü içtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımız, herkese eşit davrandığını, kucakladığını anlattı. Bir belediye başkanından beklediğimiz de bu. Belediye başkanları belde halkını ayırmamalı. Şimdi Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. Size sözüm söz Türkiye'yi bir bütün olarak taşıyacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde partisinin de içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da Efeler Belediyesi'nden sonra İncirliova'ya geçti. Burada Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen deve sütünü içti.

KÖRÜKLÜ EFE ÇİZMESİ HEDİYE EDİLDİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından da Söke ilçesine geçti. Söke'de Belediye Başkanı Levent Tuncel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, körüklü efe çizmesi, yöresel poşu ile 8 köşeli şapka hediye edildi. Kılıçdaroğlu da poşuyu omzuna aldı, şapkayı taktı.

Ayrıca Sökespor forması ve atkısı hediye edilen Kılıçdaroğlu, daha sonra ise Didim'e geçti. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, halka seslendi.

'ASLA YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAKLAR'

Didimlilerin huzur içinde yaşadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Burada insanlar huzur içinde yaşıyorsa 82 milyonun da huzur içinde yaşamasını istiyorum. Yeni bir siyaset anlayışı başlattık. Kavgadan, gerilimden uzak siyaset anlayışı. İnsani bir siyaset anlayışını başlattık. Bunun sonunda İstanbul, Adana, Mersin, Ankara, Antalya'yı aldık. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye egemen kılmak lazım. Bu siyaset anlayışının sizlerden kabul görmesi en büyük sevincimizdir. Birlikte yaşamak istiyoruz. Siyasi kimliklerimiz, inançlarımız, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bir arada yaşamak istiyoruz. Bunun yolunu birlikte bulmak zorundayız. Ben tek başıma yapamam. O zaman sizin gücünüze, yani milletin, halkın gücüne ihtiyacım var. Siz destek verdiğiniz sürece önümüze engel çıkartıyorlar. Bunun hiçbir önemi yok benim için. Önemli olan sizlerin bakışı. Hep birlikte Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Ne diyerek? 'Hak, hukuk, adalet' diyerek. Yeniden ayağa kaldıracağız. Siz 'hak, hukuk, adalet' dedikçe onlar itiraz ediyorlar, kızıyorlar ama şundan emin olun, çiftçinin de emeklinin de asgari ücretlinin de esnafın da sanayicinin de tüyü bitmemiş yetimin de hakkını koruyacağım. 82 milyonun hakkını, hukukunu koruyacağım, bunun sözünü veriyorum size. Beni asla yolumuzdan alıkoyamayacaklar" dedi.