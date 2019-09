DHA YURT BÜLTENİ - 14

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 8'inci gününde sürdüren ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. 3 Ocak 2008'de Dağkapı semtindeki bir dershanenin önünde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, HDP önüne gelerek, eylemini sürdüren ailelerle bir araya geldi. 'ŞEHİT ANNESİ OLARAK SİZİ YÜREKTEN DESTEKLİYORUM' Ailelerle tek tek ilgilenen AK Parti'li Eronat, şehit annesi olarak her zaman yanlarında olacağının masajını verdi. Eronat, "Neden bu çocuklara musallat oluyor? Çünkü dağa gidecek genç bulunamıyor artık. Sizi yürekten destekliyorum. Ben de bir şehit annesiyim. Bizim ailemiz çok duygusal travmalar yaşadı. Benim annem bir anneanne olarak hala kendine gelememiş. Oğlumun dayısı hala kendine gelememiş. O kadar korktu ki ikinci çocuğu da yapmadı. 10 yıldır şehitlerimiz, gazilerimiz ve dağa kaçırılan çocuklarımız için mücadele veriyorum. Hiçbir ayrım gözetmeksizin. Evladını kaybetmiş bir anne olarak evladını kaybetmiş, evladını kaptırmış annelerin acısını yakinen bildiğim için onlarla bir selamlaşmaya geldim" dedi. 'HASTA ANNELERİN ÇOCUKLARINI SEÇİYORLAR' Şehit İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank ise, "Şehit eşi olarak en azından bir mezarı var. Ziyaret edebiliyoruz. En azından gidebileceğimiz bir yer var ama annelerle görüşüyorum çocuklarından hiç haber alamamışlar. Bakıyorum kanser hastası tam iyileştim derken bu üzüntüyle daha çok kahroluyorlar. Herhalde böyle hasta anneleri seçiyorlar ki; arkasında bunları soruşturacak kimse kalmayacak çocukları seçiyorlar" diye konuştu.

Müfit Can Saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası toprağa verildi

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Çorum'da kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yönetmenliğini yaptığı 'Mandıra Filozofu', 'Babamın Ceketi' ve 'Yaşamak Güzel Şey' filmlerinde rol de alan Müfit Can Saçıntı'nın, emekli astsubay olan babası Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde önceki gün kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Saçıntı'nın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Muhittin Saçıntı, burada yaşamını yitirdi.

OYUNCADAN BABASINA HÜZÜNLÜ VEDA

Sabah özel hastane morgundan alınan 3 çocuk babası Muhittin Saçıntı'nın cansız bedeni tören için Hacı Bektaşı Veli Vakfı'na getirildi. Cenazeye Saçıntı ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Acılı oyuncu Müfit Can Saçıntı, taziyeleri kabul etti. Törenin ardından Muhittin Saçıntı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gökçam köyünde toprağa verildi.

