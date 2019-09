DHA YURT BÜLTENİ - 14

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çorlu'daki tren kazası mağdurları: Tüm sorumlular bulunup, yargılansın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davanın ikinci gününde ölenlerin yakınları ve yaralılar dinlendi. Kaza günü yaşananları gözyaşları içine anlatan mağdurlar, davada sadece 4 kişinin değil, tüm sorumluların ortaya çıkarılıp yargılanmasını istedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Halkalı seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018 günü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Kazanın dün Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ndeki duruşma salonu olarak hazırlanan 15 Temmuz Salonu'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmasına bugün devam edildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın ikinci gününe, ölenlerin yakınları ve mağdurlar dinlenmesiyle başlandı.

Tutuksuz sanıkların da hazır bulunduğu duruşmada mağdurlar, yakınlarını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşarken, bir yandan da kaza günü ve sonrasında yaşadıklarını gözyaşları arasında anlattı. Salonda duygusal anlar yaşandı. Tanıklar, kazaya neden olan trende kapasitesinden fazla yolcu bulunduğunu, bazılarının yoğunluk nedeniyle bilet dahi alamadan seyahat ettiklerini söyledi. Kaza öncesi patlamaya benzer ses duyduklarını dile getiren yaralılar, ardından seri halde 'tak tak tak' seslerinin geldiğini ve ardından vagonların büyük bir gürültüyle devrildiğini söyledi. Kaza sonrası olay yerine önce Sarılar köyünde yaşayanların ardından da ambulansların geldiğini söyleyen kazazedeler, diğer yardımların ise 1, 5 saat sonra geldiğini öne sürdü. Bugün öğlene kadar dinlenen mağdurların tümü, olayda sadece 4 TCDD görevlisinin değil, tüm sorumlularının ortaya çıkarılarak, yargılanmasını isteyip, şikayetçi olduklarını söyledi.

'SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Duruşmada ilk olarak kazada kızını kaybeden Ali Koçman, dinlendi. Koçman, "Tüm sanıklardan davacıyım. Hepsinden davacıyım. 25 yaşında kızım öldü. Torunum yetim kaldı. Cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

'DAHA ÇOK GENÇSİNİZ DEDİLER'

Kazada kızı Sena Köse'yi kaybeden Aysun Köse, kazadan sonra evlerine gelen TCDD yetkililerinin kendilerine söylediği sözlere tepki gösterdi. Hayatında ilk kez mahkeme salonuna girdiğini söyleyen Köse, "Kazadan iki hafta sonra bir doktor bir görevli ve TCDD'den bir yetkili geldi. Yol bekçilerinin işten çıkarıldığını anlatarak, 'Maaşlarını mı ödeyemediniz?' dedim. TCDD yetkilisi de bana 'Bu işler için sinyalizasyon var onlara gerek yok' dedi. Ben sonra araştırdım bizim orada 2020'nin başında yapılacağı belirtiliyordu. Bizim orada sinyalizasyon yoktu. En başından aldatıldım" dedi.

Olay gecesi kızlarını saatlerce aradıklarını ancak yetkililerin yanlış yönlendirmeleri ile karşılaştıklarını söyleyen Köse, "AFAD bana çocuklarınız taburcu oldu dedi. AFAD beni yanlış bilgilendirdi. Hastaneye giremedik. Sağlık Bakanlığı'ndan şikayetçiyim. Biz hastaneye giremedik. Personel kapısından gizlice girebildik. Belki ben kalp krizinden gidecektim. 'Ölüm yok yaralılar var' dediler. Her kurumdan şikayetçiyim. Bu tren yolu iki saate indirildi. Ben ona güvendim. Çocuğumu o yüzden o yolda gönderdim. 'Yaşından çok genç görünüyorsun, daha çok gençsiniz' dediler bana. İmza yetkisi olanlardan en üste kadar cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Sena Köse'nin babası Gürkan Köse, kazadan sonra kendilerine herkesin yaşadığının söylendiğini belirterek. "En çok zorumuza giden bu yalan haberler oldu. Sabaha kadar orada bekledik. Eşime söylenen laflar zoruma gitti. Eşime 'daha gençsiniz' dediler. A'dan Z'ye herkesten şikayetçiyim" dedi.

'KIZLARIMI KORUMAK İÇİN ÜZERİNE KAPAKLANDIM'

Kazada ölen Özgenur ve Gülce Dikmen'in annesi Funda Dikmen, gözyaşları içinde kendisinin de trende olduğunu, cuma günü İstanbul'dan trenle Uzunköprü'ye düğüne gittiklerini ve pazar günü dönüş için yine trene bindiklerini ifade etti. Dikmen, "Trende ayakta yolcu çok fazlaydı. 360 yolcudan fazla insan vardı. Tren çok hızlı gitti. Ben devrilen ikinci vagondaydım. Camlar zangırdamaya başladı. Sonra patlama gibi bir şey oldu. Kızlarımın üzerine korumak için kapaklandım, bayılmışım. Ayıldığımda etrafıma baktım ama kızlarım yoktu. Makinistler geldi 'yangın çıkabilir' diyerek bizi uzaklaştırmaya çalıştı. Onlar hiçbir şekilde bildirmedi. Vagonların altında insan var diyebilirlerdi. Kendi imkanlarımızla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne gittik. 2 evladımı kaybettim, onların haklarını arayacağım. Sorumluların hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

'10-15 KİŞİYİ KURTARDIM'

Kazada eşi Melek Tuna'yı kaybeden Ekrem Tuna da trende kapasitesinin çok üzerinde insan olduğunu ifade ederek, kendi vagonlarında 40 kişinin fazla olduğunu söyledi. Trenin koltuklarında emniyet kemeri bulunmadığını belirten Tuna, "Tren doldu taştı insanlar artık nefes alamaz hale geldi. Muratlı'ya geldiğimizde insanlar trenin üstüne çıkacak durumdaydı. Kondüktör bilet kesemedi kalabalık nedeniyle. Muratlı'dan binenler biletsiz öldü. Hiç kimseye bilet kesilmedi. Sarılar Köyü'nü geçtik, tak tak diye vagondan ses geldi. Eşim 'ne oldu ölüyoruz' dedi. Vagon devrildi, uçtuk gittik. Eşimi kaybettim. Dışarıya çıktım çok yaralı vardı. Ben sadece 10-15 yaralıyı kurtarıp dışarıya çıkardım. Eşim ise ölü olarak yatıyordu. Sorumluların hepsini bu mahkeme salonunda görmek istiyorum. Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Burada yargılanan garibanlarla işimiz yok" dedi.

Melike Can, kazada 5 yaşındaki oğlu Ömer Alperen'i kaybettiğini belirterek, kaza sonrası kimsenin kendilerine yardım etmediğini öne sürdü. Melike Can, "Sağlık görevlileri gelin size sakinleştirici vuralım dedi. Bu devletin bir helikopteri yok mu iki saat içinde gönderebileceği. Çok yüksek sesle takırtı sesleri duyduk. Sonra zıpladık. Sola doğru devrildik. Çamur içinde kalmıştık. Tanınmayacak haldeydim. Çocuklarımı göremediğim için ayağa kalktım. Yaklaşık 1,5 saat sonra yardım geldi. Tüm sorumlulardan şikayetçiyim" dedi.

Kazada yaralanan Emre Kocaağa, asıl suçluların cezalandırılmasını isteyerek, kendisiyle ilgilenilmediğini ve tedavisinin büyük bölümünü kendi imkanları ile sürdürdüğünü söyledi. Kocaağa, "Asıl suçluların ceza çekmesini istiyorum. Beni hiç aramadılar. Neredesiniz demediler. Karşımıza dört kişiyi getirdiler ancak ben asıl üsttekileri istiyorum. Ankara'ya gidip kendi imkanlarımla ameliyat oldum. Halen tedavi görüyorum. Muratlı'dan bindim, biletçi bilet kesmedi. 'Trenden veriyorlar' dediler. Kapıda oturanlar koridorlarda oturanlar vardı. Tıklım tıklımdı. Trene binerken hafif bir yağış vardı. Tren biraz hızlıydı. Bir acelesi var mı diye düşündüm. Bir gümbürtü geldi pat pat ses geldi. Ondan sonra bayıldım. Sonra hastaneye kaldırıldım" diye konuştu.

'KENDİ İMKANLARIMLA ULAŞMASAYDIM OĞLUMU KAYBEDECEKTİM'

Kazada eşi Emel Duman'ın kaybeden Erkan Duman, "Bir meleğin insan şeklini almış olan eşimi kaybettim. Evladım yaralandı. İki ay yoğun bakımda kaldı. Yüzünde ömrü boyunca taşıyacağı izler kaldı. Kendi imkanlarımla cerrahlara gittim. Çorlu istasyonundaydım. Saat 17.10 gibi kazayı duydum. Aracı duyar duymaz ambulansın peşinden gittim. Eşimi aradım açmadı. Olay yerine gittim. Önümüzden giden ambulans ve itfaiyeciler de olay yerini bulamadı. Makinistler ambulansa haber vereceğine amirine haber veriyor. Olay yerine 25 dakika sonra 17.40 gibi vardım. Polis ve jandarma yoktu. Oğlumu buldum annen nerde diye sordum 'annem öldü' dedi. Oğlumu sağlık çalışanlarına teslim etmek istedim. Önce almak istemediler, zorlayınca aldılar. Efe 5-10 dakika geç kalsaydı o da bugün ölmüş olacaktı. Eşimi bulamadım. Ceset torbalarının fermuarlarını açıp baktım ancak bulamadım" dedi.

Oğlunun çok başarılı öğrenci olduğunu ancak olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu anlatan Erkan Duman, kendilerine başsağlığı dilemediğini söylediği sanıklara da tepki gösterdi. Duman, "Hayallerimiz yarım kaldı. Biz şu an yaşayan ölüleriz. Hayallerimiz kalmadı. İster buradakiler ister üsttekiler olsun ben suçluların cezalarını çeksin istiyorum. Hastaneye siyasilerden çok gelen giden oldu ancak TCDD'den hiç kimse gelmedi. Hayatımız komple değişti. Çocuğum arabaya, uçağa binemiyor. Tatile gidecekti gitmek istemedi. Sadece benim aracımla seyahat edebiliyor. Herkesten tüm sorumlulardan tüm kurumlardan şikayetçiyim. Oraya kendi imkanlarımla ulaşmış olmasaydım bugün oğlumu da kaybedecektim" diye konuştu.

'BENİM GİBİ ANNELER BİR DAHA YANMASIN'

Kazada eşi Derya ve 6 aylık kızı Beren Kurtuluş'u kaybeden Melih Kurtuluş, gözyaşları dökerek konuşmada güçlük yaşadı. Kurtuluş, "Burada TCDD'nin olmaması, böyle bir iddianamenin olması çok ayıp. Burada sadece dört kişinin yargılanıyor olması ve TCDD'nin bu davanın dışında tutuluyor olmasını kabul etmiyorum. Burada TCDD olmadığı sürece buradaki dört kişiye bir şey demek istemiyorum. TCDD burada olmalı" dedi.

Zeliha Bilgin ise konuşmasına kazada kaybettiği kızı Bihter'in fotoğraflarını göstererek başladı ve kazada kızının yanı sıra 3 akrabasını da kaybettiğini söyledi. Yakınlarını ihmaller yüzünden kaybettiğini savunan Zeliha Bilgin, çocukların sadece trene binmek istedikleri için o trende olduklarını belirterek, olay günü yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Bilgin, "O sorunlu menfezin yapılması için benim kızımı kaybetmem mi gerekiyordu? 25 can gitti, 25 acılı aile gitti. Çok ağır bir tedavi görüyorum. Ben hayatımı kaybettim. Ben zangır zangır titriyorum. İhmaller yüzünden kızımı kaybettim. O garibanı niye getirdiler önümüze. Kendileri gelecekti. O makinisti İsa Apaydın'ı karşımızda görmek istiyoruz. Mustafa Karaşahin'i görmek istiyorum. İddianameyi ve o TCDD ile ilişkileri olan kişilerin hazırladığı bilirkişini kabul etmiyorum. TCDD Genel Müdürü'nü istiyorum. Ben onları ihmal yüzünden ölsünler diye büyütmedim. Adalete güveniyorum. Benim gibi anneler bir daha yanmasın" dedi.

Kazada 18 yaşındaki oğlu Serhat Şahin'i kaybeden Fatma Şahin, vagonda oğlu ve kızıyla bulunduğunu anlatarak, "Tren sendeledi, hopladı. Oğlumla kızıma sarıldım, onlar uçtu. Oğlum trenin altında kalarak öldü. hayatımız o anda bitti. Vicdanınız varsı suçlular bulunsun. Ben yaralandım suların içinde kaldım" dedi. Baba Hüseyin Şahin ise olay yerine gittiğinde oğlunu kendisinin çıkarmaya çalıştığını ifade ederek, "Gelen ekiplerde alet yoktu, köylüler vardı. Kurtarma yapamadılar, tüm sorumlulardan şikayetçiyim. Çocukları nasıl öldürdüler anlatsınlar" dedi.