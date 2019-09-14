DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şanlıurfa'da binlerce kişi terörü lanetledi DİYARBAKIR'da PKK'lı teröristler tarafından yapılan 7 sivilin şehit olduğu saldırıya tepki göstermek ve HDP önünde eylem yapan annelere destek vermek amacıyla Şanlıurfa'da düzenlenen 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe katılan kalabalık, Balıklıgöl Dergah Camisi önünde toplandı. Yürüyüşe Şanlıurfa Vali Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Eşref Fakıbaba, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, esnaf, öğrenci ve memurların bulunduğu binlerce kişi katıldı. Tekbir getirerek ellerindeki Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Polise kalkan eller kırılsın", "Kahrolsun PKK", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atan grup, yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Ulu Cami'ye kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca caddedeki polislere sarılan vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türk bayraklarının dalgalandığı yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Vali Abdullah Erin, toplanan kalabalığa seslenerek şunları dedi: “Yanı başımızdaki ülkeleri aynı terör örgütleri vasıtasıyla cehenneme çevirip, milyonlarca insanın geleceğini karartanlar, önceki gün yine terör örgütleri vasıtasıyla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleştirdikleri bombalı saldırıyla 7 kardeşimizi vahşice katletmiştir. Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlı tutumu nedeniyle tükenme noktasına gelen PKK terör örgütü, artık militan temin edemez hale gelmiş, kandırarak veya zorla dağa çıkardıkları çocukların, gençlerin, annelerinin bedduaları karşısında ne yapacağını şaşırmıştır. Bu vesileyle Diyarbakır’da ortaya koydukları direnişle destan yazan analarımızın yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tükenme noktasına gelen hain terör örgütü, gerçekleştirdiği kalleş saldırılarla, kurduğu pusularla moral bulmaya çalışmakta, kandan beslenmeye devam etmek istemektedir." BU MİLLET ÖLÜMDEN KORKMAZ "Birlik beraberliğimiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ve istikbalimize kasteden, Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin desteğiyle kan döken PKK, YPG, DEAŞ terör örgütleri gibi milletimizin manevi hassasiyetlerini suiistimal ederek efendilerine hizmet eden FETÖ ve benzeri yapılanmalara militanlık edenler de hak ettikleri sonla karşı karşıya kalacaklar" diyen Vali Erin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün tüm Türkiye’de, hep birlikte bunu ilan ediyoruz ki; bizlere bu acıları yaşatan yılan başlarını da günü gelince ezeceğiz. O yılan başları ne kadar hile ve tuzak kursa da birlik ve beraberliğimizi bozamayacak, ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek, vatanımızı bölemeyeceklerdir. Terör örgütleri ve onları kullananlar çok iyi bilsinler ki; bu millet ölümden korkmaz. Bu millet kutsal değerleri uğruna can vermekten zerre kadar çekinmez. Kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi bozmaya kasteden terörü ve destekçilerini lanetliyor; kutsal değerlerimiz, vatanımız, bayrağımız, hürriyet ve bağımsızlığımız için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, bu uğurda gazi olan tüm kardeşlerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum." Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlar dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dergah Cami önünde toplanan kalabalık

- Elerlide Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçenler

- Yürüyüş boyunca slogan atanlar

- Polis güvenlik önlemi alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326MB =================================== Otobüste fenalaşan hamile kadını otobüs şoförü hastaneye götürdü KOCAELİ’nin Derince ilçesinde halk otobüsünde fenalaşan hamile yolcuyu otobüs şoförü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay Salı günü Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Yenikent-Umuttepe arasında sefer yapan halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen hamile yolcu, bir süre sonra fenalaşarak oturduğu koltuğa düştü. Bunun üzerine halk otobüsü şoförü Osman Sönmez, otobüsü durdurarak diğer yolcularla beraber hamile kadına yardım etmek istedi. Bir süre hamile kadını kendine getirmeye çalışan şoför ve yolcular sonuç alamayınca, halk otobüsünü güzergahından çıkararak Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hamile kadın burada tedavi altına alındı. Hamile kadının otobüste fenalaştığı ve hastaneye götürüldüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü Dökümü

-Kadının fenalaşarak düşmesi

-Şoför ve diğer yolcuların müdahale etmeye çalışması

-Hastaneye götürülmesi

Haber:Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) ========================== Baraj kenarında keçi otlatırken, ceset buldu TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde baraj kenarında keçi otlatan çoban tarafından, kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Malkara'ya bağlı Tete köyündeki Kadıköy Barajı mevkiinde keçi otlatmaya çıkan çoban Yılmaz Elgün, kıyıya vurmuş erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısmen çürümüş cesedin üzerinden ise kimlik çıkmadı. Ceset, nöbetçi savcı ile jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel gör.

-Olay yerinin çevrilmesi

-Jandarma araçları

-Baraj kıyısı

-Jandarmanın çalışması

-Çoban Yılmaz Elgün röp.

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) ============================ Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti ESKİŞEHİR’de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi’nce bu yıl 4’ncü düzenlenen ve 9 ülkeden akrobasi pilotlarının katıldığı Hava Gösterileri adeta nefesleri kesti. Türkiye’nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve kızı ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in de yer aldığı gösterilerde pilotlar yaptığı dumanlı manevra hareketleriyle müthiş gösterilere imza attı. Pilot olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de havacılık gösterilerinde uçuş yaptı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, bu yıl 4’ncü kez hava gösterileri düzenledi. Açılış programına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan katılırken, aralarında Romanya, İngiltere ve Almanya’nın bulunduğu 9 ülkeden çok sayıda akrobasi pilotu gösterilerde yer aldı. Pilot lisansı bulunan Bakan Pakdemirli, farkındalık oluşturmak ve havacılığı sevdirmek amacıyla katıldığı programda özel uçakla 15 dakika boyunca havada kaldı. Alanda kurulan stantları da gezen Pakdemirli, eski bakanlardan Kürşat Tüzmen ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra ‘Turkish Delight’ isimli 1940 model DC-3 uçağı da ziyaret etti. Sivrihisar Hava Gösterileri’nin açılışında konuşan Bakan Pakdemirli, pilot ihtiyacının ilerleyen yıllarda artacağını ifade ederek, “Bende sivil havacılığa çok erken yaşta başlamış, önce model uçak uçurma ile başlayan sonra paraşütçülük ve pilotluk yapan bir kardeşinizim. Sivil havacılık Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk söylediği gibi ‘İstikbal göklerdedir’ bugün gelişmeye baktığınız zaman gelişmelerin havada ve uzayda olduğunu görüyoruz. Biz ne kadar çok sivili bu işin içerisinde katarsak o kadar çok bu işten fayda sağlayacağız. Yani şunu düşünelim. Önümüzdeki 20-25 yıl içinde dünyadaki pilot ihtiyacı 4 misli artacak. Ama şu an pilot okullarımızda yeterli derecede pilot mezun olmuyor. Pilotluk da dünyadaki en güzel mesleklerden bir tanesi. Benim 4 tane erkek evladım var. Eğer arzu ederlerse ben dördünü de pilot yapacağım. Mesleği yapıp yapmamaları kendilerinin bileceği iş ama altın bir bileziktir. Kolunuza takacağınız altın bir bileziktir. İşte pilotluğa giden yolda buradaki heyecanlardan geçiyor. İşte bu tarz air showlara gelmekle, bu tarz gösterilere gelmekle, uçakları görmekle, model uçak yapmakla, onları uçurmakla başlıyor. Bu sebeple her zaman sivil havacılığın gelişmesini, daha iyi yerlere gelmesini desteklememiz lazım” şeklinde konuştu.

Bu konulara daha çok destek verilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Aslında bu hobi pahalı bir hobi gibi gözükmekle beraber bir araba fiyatından ucuza bugün uçak almak temin etmek uçurmak da mümkündür. Sadece bu işleri ülkemizde biraz daha kolaylaştırmamız lazım. Sadece bu işlere biraz daha imkân vermemiz lazım. Yani Türkiye'de ben aşağı yukarı 35 yıldır sivil havacılığın içerisindeyim. Uçak sayısına bakıyorum, Amerika'nın kabaca 20'de 1'i bile değiliz. Yani Türkiye'de Amerika'yla eşit havacılık olsaydı şu an 5-6 bin tane sivil uçağın uçuyor olması lazımdı. Tahmin ediyorum hava yolları ve askeri uçaklar haricinde 5-6 yüz tane ancak uçan uçağımız var diye düşünüyorum. Bu uçan uçakların sayısını arttırmamız lazım. Geleceğe daha güvenle bakmak için bu havacılık ekosistemini hep birlikte geliştiriyor olmamız lazım. Bugün uçağını yapan, insansız hava aracını yapan, silahlı insansız hava aracını yapan bir ülkeysek bunun ana sebebi işte burada görmüş olduğunuz model uçakla başlayan bir yolculuktur. 1991 yılında model uçak kulübünde uçan ve yere görüntü veren model uçak yaptık. Aslında bu da o günkü insansız hava araçlarının bir temelidir. Yani her şey amatör evresiyle başlıyor. Bundan sonra bir ekosisteme, bir teknolojiye, bir bilgi birikimine çevirmek mümkün. Ülkemizde de bu tarz inisiyatifleri sürekli desteklememiz lazım”

HELİKOPTERLE NEFES KESTİ Açılış konuşmalarının ardından 9 ülkeden gelen akrobasi pilotları sırasıyla gösterilerini yaptı. İngiliz pilot Martin Lovell’ın helikopterle yaptığı gösteri ise büyük beğeni topladı. Pilot Lovell helikopterle zor dönüşler ve manevralarla müthiş bir gösteriye imza attı. TÜRKİYE’NİN İLK AKROBASİ PİLOTLARI Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi’nin Necati Artan tesislerindeki gösterilerde Türkiye’nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’de yer alarak gösteri yaptı. Baba, kızın gösterisi büyük ilgi görürken, Semin Öztürk Şener’in gösterisini sahneden babası anlattı. Görüntü Dökümü:

-Hava gösterilerine katılanlar

-Gösteri yapacak uçaklar

-Uçakları inceleyenler

-Bakan Pakdemirli’nin stantları gezmesi

-Eski bakan Kürşat Tüzmen ile karşılaşması

-İkilinin sohbet etmesi

-Eksi bir uçağı incelemesi

-Bakan Pakedemirli’nin konuşması

-Tribünlerde izleyenler

-Uçakların gösterisi

-Ali İsmet Öztürk’ün gösterisi

-İngiliz pilotun helikopter gösterisi

-Kızı Semin Öztürk Şener’in gösterisi

-Boing uçağı gösterisi

-Öztürk Şener’in seyircileri selamlaması

-Hayranlarına imza dağıtması

-Hava gösterilerine gelen gelin damadın fotoğraf çekilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ============ Başkan, 'Bağış kampanyası böyle olur' dedi, 250 bin TL topladı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kadın basketbol ve voleybol takımları için dayanışma yemeği düzenlendi. Kulüplere katkı için yapılan forma satışı sırasında fazla fiyat artırımı olmayınca Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Bağış kampanyası böyle olur" diyerek sunucunun elinden mikrofonu alıp, iş adamlarından 250 bin TL topladı.

Edremit Güre Kadın Basketbol Takımı ve Altınoluk Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularını tanıtmak ve gelir elde etmek amacıyla yemek düzenlendi. Yemeğe, çok sayıda Edremitli iş adamı katıldı. Kulübe destek sağalmak amacıyla oyuncular tarafından imzalanan 2 forma, açık artırmayla satışa çıkarıldı. Fiyat artırımını beğenmeyen Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, sunucudan mikrofonu alarak, "Açık arttırma öyle olmazö deyip, forma satışını kendisi yönetti.

İlk olarak kulüp başkanlarından 10'ar bin TL fiyat alan Başkan Arslan, sonrasında ise kulüp yöneticilerine yönelerek, fiyat artırımı talep etti. İş adamlarının hepsinin elini cebine atmasını isteyen Arslan, "Fiyat arttırıp çekilmek de yok. Bir kişiye de yüklenmiyorum. Herkes arttırdığı fiyat farkını verecekö dedi.

Gece sonunda oyuncuların imzaladığı 2 forma için 250 bin TL toplandı. Herkesin katkıda bulunduğunu belirten Başkan Arslan, "Şimdi bu formaları da kime versem olmaz. En iyisi formaları da ben alayımö diye konuştu.

EDREMİT'İ HER ANLAMDA MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ

Edremit'in doğal ve kültürel olarak birçok özelliği olduğunu belirten Başkan Selman Hasan Arslan, bu özellikleri en iyi şekilde tanıtıp, ilçeyi marka yapmak istediklerini söyledi. Arslan, "Edremit'in coğrafi olarak ciddi bir avantajı var. Kazdağlarımız, zeytinyağımız, denizimiz, termalimiz çok ciddi bir coğrafi avantajımız var. Şimdi bu altyapı üzerine, bu potansiyel üzerine Edremit'i marka yapmak gibi bir iddiamız var. Dolayısıyla Edremit'in artık marka yapabilmemiz için bizim turizm, sanat, kültür, tarım ve spor konularında ilerlememiz gerekli. Edremit'i aynı zamanda bir spor merkezi haline getirmek istiyoruz. Dolayısı ile tanınırlık önemli. Bunun için spor da çok önemli. Özellikle bildiğiniz gibi Altınoluk kadın voleybol takımımız 1'inci Lig'de oynayacak. Kadın basketbol takımımız da 2'nci Lig'de. İddialı bir şekilde yola çıktıkö şeklinde konuştu.

Gürespor Kadın Basketbol Kulüp Başkanı Ahmet Çetin ise, "Altınolukspor ve Gürespor ile birlikte dayanışma yemeği düzenledik. Edremit'te salon sporları anlamında Altınolukspor ile beraber kadın basketbol ve kadın voleybolunda bir hizmet yarışındayız. Edremit bu bakımdan çok şanslı. Aynı zamanda belediyemizin desteği de burada yadsınamazö dedi.

Altınoluk Kadın Voleybol Kulüp Başkanı Filiz Sırma Uluç da, "Bu akşamki yemeğin amacı, kadın voleybol ve basketbol ligindeki kadınların bir arada olabildiklerini herkese göstermek. Edremit'imizi daha iyi yerlere taşımak için bir araya geldik. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.